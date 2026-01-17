Frente frío 29 provoca lluvias intensas, evento de Norte y heladas este 17 de enero en gran parte de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este sábado 17 de enero de 2026 el frente frío número 29 se desplaza sobre el noreste y oriente del territorio nacional, generando lluvias de fuertes a muy fuertes, descenso de temperaturas y un evento de “Norte” con rachas intensas de viento en diversas regiones del país, principalmente en Tamaulipas y Veracruz. De acuerdo con el aviso meteorológico, el sistema frontal interactúa con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que incrementa la inestabilidad atmosférica. TE PUEDE INTERESAR: Estos días te corresponden de vacaciones dignas en 2026 por años laborados

PRONOSTICAN LLUVIAS FUERTES Y MUY FUERTES EN EL CENTRO Y ORIENTE DEL PAÍS El SMN señaló que durante este día se prevén lluvias y chubascos en el noreste y oriente de México, así como lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del centro y oriente, con acumulados relevantes en zonas específicas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Totonaca y Nautla). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Veracruz (Huasteca Baja y zona Capital). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla (Valle de Serdán, Angelópolis y Tehuacán–Sierra Negra), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León y Nayarit. Las autoridades advirtieron que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

EVENTO DE ‘NORTE’ CON RACHAS DE HASTA 80 KM/H La masa de aire polar asociada al frente frío número 29 ocasionará un nuevo evento de “Norte” en el litoral del golfo de México, con rachas de viento significativas y oleaje elevado. Evento de “Norte”: Vientos de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h durante la tarde en Tamaulipas y Veracruz.Durante la noche y madrugada del domingo, el fenómeno se extenderá al istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla y Tlaxcala. Oleaje: Alturas de 3.0 a 4.0 metros durante la noche en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec. El SMN indicó que las rachas de viento fuertes a intensas podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirían la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. DESCENSO DE TEMPERATURAS Y HELADAS EN ZONAS SERRANAS El frente frío también ocasionará un nuevo descenso de temperaturas en el norte, noreste y oriente del país, con presencia de heladas en regiones montañosas. De -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas. El organismo alertó que las temperaturas gélidas podrían provocar el congelamiento de la carpeta asfáltica en algunas regiones. De 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero y Chiapas (región del istmo). De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. FRENTE FRÍO RECORRERÁ EL GOLFO DE MÉXICO EL FIN DE SEMANA El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante este fin de semana el frente frío número 29 continuará su desplazamiento a lo largo del litoral del golfo de México, manteniendo condiciones de lluvias, vientos fuertes y descenso de temperaturas en varias regiones del país.