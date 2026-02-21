Frente frío 37 impactará al noreste con lluvias, vientos intensos y descenso térmico

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuidado!... Estas son las señales de que podrías tener una enfermedad autoinmune

Además, la masa de aire ártico que impulsa al sistema frontal ocasionará ambiente frío a muy frío en diversas regiones, mientras que en el resto del país persistirá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso, con continuidad de la onda de calor en Jalisco.

El sistema interactuará con un canal de baja presión que se extenderá sobre la Sierra Madre Oriental, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que favorecerá condiciones de inestabilidad atmosférica.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), informó que el frente frío número 37 se desplazará sobre el noreste de México, generando lluvias fuertes, rachas intensas de viento y un marcado descenso de temperatura en el norte y noreste del país.

EVENTO DE ‘NORTE’ Y RACHAS INTENSAS DE VIENTO

Durante la noche y primeras horas del domingo se prevé el inicio de un evento de “Norte” fuerte en las costas de Tamaulipas, con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

También se esperan vientos intensos con posibles tolvaneras en entidades del norte y noreste, lo que podría generar afectaciones como caída de árboles, anuncios publicitarios y reducción de visibilidad por polvo o niebla.

RIESGOS ASOCIADOS A LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Las autoridades advirtieron que los fenómenos previstos pueden generar diversos efectos:

- Encharcamientos e inundaciones por lluvias intensas.

- Crecida de ríos y posibles deslaves.

- Caída de árboles o estructuras por viento fuerte.

- Disminución de visibilidad en carreteras por bancos de niebla.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA EL 21 DE FEBRERO

Las precipitaciones se distribuirán de forma diferenciada en el territorio nacional:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Baja).

Chubascos (5 a 25 mm)Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Chiapas y regiones específicas de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y varios estados del sureste.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO

El contraste térmico continuará en el país, con regiones de calor intenso:

- De 40 a 45 °CIstmo de Oaxaca e istmo de Chiapas.

- De 35 a 40 °CPacífico mexicano, sureste y zonas del noreste como Tamaulipas y Veracruz.

- De 30 a 35 °CRegiones del centro y norte del país, incluyendo Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO

El ambiente frío persistirá en zonas serranas del norte y centro:

- De -10 a -5 °C con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.

- De -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Sonora.

- De 0 a 5 °C en regiones montañosas del centro y oriente del país.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE

Se prevén condiciones ventosas en distintas regiones:

- Evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas.

- Viento fuerte en el istmo de Tehuantepec.

- Tolvaneras en estados del norte y noreste.

- Rachas moderadas en gran parte del territorio nacional.

En zonas marítimas, el oleaje alcanzará:

- Entre 2.5 y 3.5 metros en costas de Tamaulipas durante la noche.

- Entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en Quintana Roo durante la mañana.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO

Para hoy en Saltillo, el clima se presenta bastante agradable y mayormente despejado. Se espera un día con un cielo predominantemente soleado, alcanzando una temperatura máxima de 23°C, ideal para actividades al aire libre, aunque refrescará considerablemente por la noche con una mínima de 5°C.

Aunque la probabilidad de lluvia es baja (apenas un 20% durante el día que descenderá al 10% al anochecer), el viento soplará desde el norte a unos 14 mph, manteniendo ese toque fresco característico de la ciudad. Actualmente, con una humedad del 32% y un ambiente despejado, la sensación es de un clima seco y estable.