Frente frío 37 impactará al noreste con lluvias, vientos intensos y descenso térmico
La Conagua informó que el frente frío 37 generará lluvias, vientos fuertes y ambiente frío en el norte y noreste del país.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que el frente frío número 37 se desplazará sobre el noreste de México, generando lluvias fuertes, rachas intensas de viento y un marcado descenso de temperatura en el norte y noreste del país.
El sistema interactuará con un canal de baja presión que se extenderá sobre la Sierra Madre Oriental, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que favorecerá condiciones de inestabilidad atmosférica.
Además, la masa de aire ártico que impulsa al sistema frontal ocasionará ambiente frío a muy frío en diversas regiones, mientras que en el resto del país persistirá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso, con continuidad de la onda de calor en Jalisco.
EVENTO DE ‘NORTE’ Y RACHAS INTENSAS DE VIENTO
Durante la noche y primeras horas del domingo se prevé el inicio de un evento de “Norte” fuerte en las costas de Tamaulipas, con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora.
También se esperan vientos intensos con posibles tolvaneras en entidades del norte y noreste, lo que podría generar afectaciones como caída de árboles, anuncios publicitarios y reducción de visibilidad por polvo o niebla.
RIESGOS ASOCIADOS A LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Las autoridades advirtieron que los fenómenos previstos pueden generar diversos efectos:
- Encharcamientos e inundaciones por lluvias intensas.
- Crecida de ríos y posibles deslaves.
- Caída de árboles o estructuras por viento fuerte.
- Disminución de visibilidad en carreteras por bancos de niebla.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA EL 21 DE FEBRERO
Las precipitaciones se distribuirán de forma diferenciada en el territorio nacional:
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Baja).
Chubascos (5 a 25 mm)Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Chiapas y regiones específicas de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y varios estados del sureste.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO
El contraste térmico continuará en el país, con regiones de calor intenso:
- De 40 a 45 °CIstmo de Oaxaca e istmo de Chiapas.
- De 35 a 40 °CPacífico mexicano, sureste y zonas del noreste como Tamaulipas y Veracruz.
- De 30 a 35 °CRegiones del centro y norte del país, incluyendo Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO
El ambiente frío persistirá en zonas serranas del norte y centro:
- De -10 a -5 °C con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Sonora.
- De 0 a 5 °C en regiones montañosas del centro y oriente del país.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE
Se prevén condiciones ventosas en distintas regiones:
- Evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas.
- Viento fuerte en el istmo de Tehuantepec.
- Tolvaneras en estados del norte y noreste.
- Rachas moderadas en gran parte del territorio nacional.
En zonas marítimas, el oleaje alcanzará:
- Entre 2.5 y 3.5 metros en costas de Tamaulipas durante la noche.
- Entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en Quintana Roo durante la mañana.
PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO
Para hoy en Saltillo, el clima se presenta bastante agradable y mayormente despejado. Se espera un día con un cielo predominantemente soleado, alcanzando una temperatura máxima de 23°C, ideal para actividades al aire libre, aunque refrescará considerablemente por la noche con una mínima de 5°C.
Aunque la probabilidad de lluvia es baja (apenas un 20% durante el día que descenderá al 10% al anochecer), el viento soplará desde el norte a unos 14 mph, manteniendo ese toque fresco característico de la ciudad. Actualmente, con una humedad del 32% y un ambiente despejado, la sensación es de un clima seco y estable.
MONITOREO PERMANENTE DE SISTEMAS METEOROLÓGICOS
La Conagua mantiene vigilancia continua del frente frío 37 y de la onda de calor que persiste en el occidente del país, ante la posibilidad de cambios en la intensidad de los fenómenos previstos.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales y atender las indicaciones de protección civil ante condiciones meteorológicas adversas.