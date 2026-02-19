Así puedes recuperar tu cartilla de vacunación ante el brote de sarampión

Actualmente, se vive un brote de sarampión en México, manteniendo las alertas en las autoridades sanitarias desde 2025. Sobre todo porque el país ha sido considerado como el país más afectado de América. El incremento de contagios ha llevado a reforzar las campañas de vacunación y con ella a insistir en la importancia de revisar y completar los esquemas de vacunas en todos los grupos de edad, desde niñas, niños y adolescentes hasta adultos. Múltiples campañas de vacunación se han llevado a cabo en México, por lo que, frente a este panorama, la Cartilla Nacional de Vacunación ha cobrado relevancia, ya que es el documento que acredita las vacunas aplicadas a lo largo de la vida. Sin embargo, no a muchos les gusta ir al doctor, por lo que localizarla o actualizarla ha provocado que muchas personas se pregunten qué hacer en caso de haberla perdido, cómo solicitar una reposición de cartilla y si el trámite puede realizarse por internet o en ventanilla. TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuidado!... Estas son las señales de que podrías tener una enfermedad autoinmune

TRAMITAR LA CARTILLA DE VACUNACIÓN La solicitud para generar un carnet de vacunación se puede efectuar a través de internet. 1.- Realiza el trámite es de manera presencial, acudiendo a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente, con los siguientes documentos: - Identificación oficial;

- Clave Única de Registro de Población (CURP);

- Número de Seguro Social (NSS). 2.- En el sitio web del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o de la aplicación IMSS Digital de manera gratuita. Estos son los documentos con los que se tiene que contar para hacer el proceso: - CURP;

- NSS;

- Correo electrónico. ¿CÓMO RECUPERAR LA CARTILLA DE VACUNACIÓN? Si la Cartilla Nacional de Vacunación se extravió, existen alternativas para recuperarla. Por si lo tuyo es no hacer filas, existe la posibilidad de una reposición en línea a través del IMSS, para realizar la reimpresión de la Cartilla Nacional de Vacunación internet, el proceso funciona de la siguiente manera: - Ingresa al sitio oficial del IMSS desde tu navegador o abre la aplicación IMSS Digital en tu celular. No necesitas ir a la clínica para este paso inicial. - Busca y selecciona el apartado: "Reimpresión de Cartilla Nacional de Salud". - Ten a la mano los siguientes datos, ya que los ingresarás al sistema para generar el documento de reposición: CURP, NSS, correo electrónico activo, por este medio recibirás el archivo. - Resuelve el captcha de verificación que aparece en pantalla. - Revisa tu bandeja de entrada en tu correo electrónico; recibirás un documento en formato PDF para descargar la cartilla, guárdala en tu dispositivo o imprímela directamente. Una vez que tengas tu impresión, debes acudir a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente para que te expidan el documento en el formato físico oficial y validen tu historial. Pero si la solicitud en línea presenta errores o el sistema no permite descargar la Cartilla Nacional de Vacunación, la opción es realizar el trámite de manera presencial en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda de lunes a viernes, con excepción de los días feriados. Para gestionar la reposición de la cartilla de vacunación, es necesario acudir con la siguiente documentación: - Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar);

- CURP;

Número de Seguridad Social. En el caso de menores, acta de nacimiento y documentos antes mencionados del padre, madre o tutor.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas ¿ES OBLIGATORIA PARA LA VACUNACIÓN? La cartilla no es requisito para recibir la vacuna contra el sarampión en la campaña actual; sin embargo, para que puedas tener un seguimiento de tus vacunas, citas médicas y otros procedimientos médicos. Si no sabes si estás vacunado o perdiste tus registros, acude a vacunarte. Especialistas señalan que, si ya cuentas con inmunización previa, la dosis de refuerzo no representa riesgos para la salud. ¿QUÉ ES EL SARAMPIÓN Y CÓMO SE TRANSMITE? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños a nivel global. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que puede adquirirse a cualquier edad, incluso en la vida adulta, si no se padeció en la infancia o no se cuenta con vacunación. El virus se transmite a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y la boca de las personas infectadas, ya sea por contacto directo o por el aire. Entre los síntomas más comunes se encuentran: - Fiebre de al menos tres días.

- Tos persistente.

- Escurrimiento nasal.

- Conjuntivitis o enrojecimiento de los ojos.

- Erupción cutánea. La fiebre puede alcanzar hasta los 40 grados Celsius y, en personas con sistemas inmunológicos debilitados, existe el riesgo de desarrollar complicaciones como neumonía. No existe un tratamiento específico para el sarampión. La mayoría de los pacientes sin complicaciones se recupera con reposo y tratamiento de apoyo, mientras que los casos graves requieren atención médica conforme a las complicaciones que se presenten. En caso de que una persona tenga la certeza de haber padecido sarampión durante la infancia o adolescencia, no es necesario vacunarse. La vacuna puede solicitarse en las clínicas del IMSS, ISSSTE, centros de Salud y módulos establecidos por las Secretarías de Salud Estatales presentando la cartilla de vacunación. Las autoridades recuerdan que no debe aplicarse durante el primer trimestre del embarazo. Actualmente, la vacuna se aplica a: - Niñas y niños de seis meses a nueve años;

-Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación o no recuerden si fueron vacunados anteriormente. El Gobierno Federal afirma que existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión: - Vacuna triple viral (SRP): Se aplica en la infancia como parte del esquema básico. Protege contra sarampión, rubéola y paperas;

- Vacuna doble viral (SR): Dirigida a personas adolescentes y adultas. Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido.