Frente frío 42 provoca lluvias muy fuertes y vientos intensos; prevén calor de hasta 45 °C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este 28 de marzo el frente frío número 42 se desplazará gradualmente sobre el noreste del territorio nacional, generando lluvias y chubascos en esa región, mientras que durante la noche se moverá hacia el golfo de México y dejará de afectar al país. El organismo señaló que la interacción de un canal de baja presión en el sureste, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, provocará precipitaciones en el oriente y la península de Yucatán. Se prevén lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará chubascos en el occidente del territorio nacional.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA EL 28 DE MARZO Para este día se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Campeche y Quintana Roo. Se esperan intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala y Yucatán. Lluvias aisladas podrían presentarse en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS El pronóstico indica temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, el noroeste de Durango, Nayarit y el noroeste de Guerrero. También se prevén valores de 35 a 40 grados en Baja California, el oeste de Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas de 30 a 35 grados se estiman para Baja California Sur, el suroeste de Puebla, Tabasco y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS: HELADAS EN ZONAS SERRANAS El organismo meteorológico informó que se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. También se pronostican mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas montañosas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Asimismo, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Baja California, Coahuila, Jalisco y Veracruz.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE Para este viernes se pronostica viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También se esperan rachas de 60 a 80 km/h con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. En Sonora, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Puebla se prevén rachas de 50 a 70 km/h. El pronóstico incluye oleaje de 2.5 a 3.5 metros en el golfo de Tehuantepec y de 1.0 a 2.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO La ciudad de Saltillo reporta una mañana fría este 28 de marzo, con una temperatura actual de 9°C y una sensación térmica que desciende hasta los 7°C. De acuerdo con los reportes meteorológicos, el cielo se mantendrá mayormente nublado durante gran parte del día, acompañado por una humedad del 83% y vientos provenientes del norte con ráfagas de 8 mph, lo que refuerza el ambiente gélido en la capital coahuilense. Para el resto de la jornada, se pronostica una recuperación moderada en el termómetro con una temperatura máxima de 17°C, mientras que la mínima se mantendrá en los 7°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja durante la mañana (10%), se espera que esta aumente ligeramente al 20% durante la tarde. Se recomienda a la población extremar precauciones y mantenerse bien abrigada ante la persistencia de estas condiciones climáticas.

La Conagua exhortó a la población a mantenerse informada sobre la evolución del sistema frontal y atender las indicaciones de autoridades locales y de protección civil, especialmente en zonas con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado. También recomendó extremar precauciones ante posibles deslaves, incremento de niveles en ríos y arroyos, así como caída de objetos por las rachas de viento.

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