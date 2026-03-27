Abren registro a Pensión Hombres Bienestar 60-64: requisitos para recibir los 3 mil pesos bimestrales

La Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años abrió su registro durante los últimos días de marzo de 2026, ofreciendo un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales para adultos mayores que cumplan con ciertos requisitos. Este programa social busca fortalecer la economía de este sector de la población, especialmente en una etapa previa a otros esquemas de pensión. El proceso de inscripción ya está en marcha en la Ciudad de México, por lo que es importante conocer cómo registrarse, qué documentos se requieren y cuáles son las condiciones para acceder a este beneficio.

¿Quiénes pueden solicitar la Pensión Hombres Bienestar? Este apoyo está dirigido exclusivamente a hombres que residan en la Ciudad de México y que tengan entre 60 y 64 años al momento de registrarse. Cabe destacar que existe prioridad para quienes tienen 63 y 64 años, por lo que este grupo podría tener mayor probabilidad de ingreso al programa. Además de la edad y el lugar de residencia, es fundamental cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN CDMX). Requisitos para registrarse en marzo 2026 Para poder solicitar este apoyo económico, los interesados deben presentar la siguiente documentación: - Tener entre 60 y 64 años cumplidos - Identificación oficial vigente con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, licencia, entre otras) - Comprobante de domicilio no mayor a tres meses - Clave Única de Registro de Población (CURP) - Acta de nacimiento (en caso de que la fecha no sea visible en la identificación) -Llenar la solicitud de ingreso al programa Contar con estos documentos completos es clave para agilizar el proceso y evitar retrasos durante el registro.

¿Cómo pedir el apoyo de $3,000? A diferencia de otros programas sociales, el registro para la Pensión Hombres Bienestar 2026 no se realiza en línea ni en módulos. El proceso se lleva a cabo mediante el esquema Casa por Casa, en el que personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPC) visita directamente los domicilios. Durante estas visitas, los funcionarios verifican los datos, recaban documentos y ayudan a completar la solicitud de ingreso. Por ello, es importante mantenerse atento en casa y contar con la documentación lista durante los días de registro. Las visitas se realizarán entre el 25 y el 27 de marzo de 2026, por lo que se recomienda a los interesados estar pendientes en su zona para no perder la oportunidad. ¿Cuánto dinero entrega este programa? Los beneficiarios que logren integrarse a la Pensión Hombres Bienestar recibirán un apoyo de 3,000 pesos cada dos meses. Este ingreso busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ayudando a cubrir gastos básicos como alimentación, salud y servicios. Un apoyo clave para adultos mayores en CDMX Este programa forma parte de una estrategia más amplia de apoyo social en la Ciudad de México, enfocada en brindar respaldo económico a distintos grupos de edad. La Pensión Hombres Bienestar se posiciona como una opción relevante para quienes aún no acceden a otros esquemas de pensión. Si cumples con los requisitos, lo más importante es estar preparado y atento al proceso Casa por Casa. Tener tus documentos listos puede marcar la diferencia para asegurar tu registro y comenzar a recibir este apoyo económico en 2026.

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