Coahuila: Mantendrá IMSS atención de Urgencias durante el día festivo

Las áreas de Urgencias operarán bajo el sistema de Triage, mediante el cual el personal médico determina la gravedad de cada caso y establece la prioridad de atención conforme a la condición clínica de cada paciente.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila mantendrá en funcionamiento los servicios de Urgencias y hospitalización durante el 15 y 16 de septiembre, con atención médica en sus unidades.

De esta manera, quienes presenten situaciones que representen un mayor riesgo para su salud serán atendidos con prioridad, independientemente del orden de llegada.

URGENCIAS OPERARÁN CON NORMALIDAD

El IMSS informó que durante los días festivos se mantendrá la atención en los servicios hospitalarios, con personal médico destinado a responder a los casos que requieran intervención inmediata.

La institución pidió considerar que el sistema de Triage establece la prioridad de atención de acuerdo con la gravedad de cada padecimiento, por lo que los tiempos de espera pueden variar entre pacientes.

El Seguro Social reiteró que su personal mantendrá la atención necesaria para salvaguardar la salud de los derechohabientes durante el periodo de asueto.

RETOMAN ACTIVIDADES EL 17 DE SEPTIEMBRE

Los servicios de consulta de Medicina Familiar y especialidades, así como las áreas administrativas, Centros de Seguridad Social, guarderías ordinarias, subdelegaciones y tiendas IMSS, permanecerán sin actividades durante los días festivos.

Estas áreas reanudarán sus labores de manera habitual el jueves 17 de septiembre.

El IMSS en Coahuila recordó que los servicios de Urgencias y hospitalización continuarán disponibles durante el periodo señalado, mientras que el resto de las áreas retomará su funcionamiento ordinario a partir del jueves.