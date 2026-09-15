VIDEO: Claudia Sheinbaum encabezó el Grito de Independencia desde el Zócalo de CDMX

La noche mexicana comenzó en el Zócalo de la Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia del Grito de Independencia este 15 de septiembre. Miles de personas se reunieron en la Plaza de la Constitución para participar en uno de los actos principales de las celebraciones patrias.

Desde Palacio Nacional, la presidenta realizó el tradicional Grito de Independencia y recordó a los protagonistas del movimiento iniciado en 1810. El momento central de la ceremonia fue acompañado por el repique de la campana y el ondear de la Bandera de México desde el balcón presidencial.

CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA A CARGO DE CLAUDIA SHEINBAUM

La celebración se pudo seguir en vivo a través de la transmisión de la ceremonia desde el Zócalo capitalino. La cobertura permitió conocer los momentos principales del evento, así como el desarrollo de los festejos que se realizaron en el corazón de la Ciudad de México.

El Zócalo recibió esta noche a ciudadanos que acudieron para presenciar la ceremonia y participar en las actividades programadas con motivo del 15 de septiembre. La concentración formó parte de las celebraciones que se realizan en distintas plazas del país por el aniversario del inicio de la Independencia de México.

La ceremonia del Grito es uno de los momentos centrales de las fiestas patrias y se realiza cada año la noche del 15 de septiembre. En la Ciudad de México, el acto es encabezado por la persona titular del Poder Ejecutivo desde Palacio Nacional.

CONMEMORACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO: ENTRE DESAPARICIONES, CRIMEN ORGANIZADO Y TENSIONES INTERNACIONALES

La celebración del Grito de Independencia ocurre entre las discusiones políticas rumbo al proceso electoral de 2027. En septiembre, el Instituto Nacional Electoral y autoridades federales han planteado medidas para prevenir la infiltración del crimen organizado en las candidaturas y atender los riesgos de violencia política durante los próximos comicios.

A estos debates se suma la situación de las personas desaparecidas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, cuya información pública permite consultar los casos por año, estado y municipio, la problemática continúa presente en el país. Un informe de Red Lupa, elaborado con datos oficiales, contabilizó 134 mil 257 personas desaparecidas al 16 de mayo de 2026 y 135 mil 048 al 16 de junio.

La violencia contra las mujeres también forma parte del contexto que acompaña este año las celebraciones patrias. En septiembre, el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, ocurrido en Cuautla, Morelos, volvió a colocar el tema en la conversación pública; autoridades investigan el caso y organizaciones y medios han señalado la persistencia de los asesinatos de mujeres en el país.

En el ámbito internacional, la relación entre México y Estados Unidos también atraviesa un periodo de negociaciones y diferencias. Durante los últimos meses, ambos gobiernos han mantenido conversaciones en torno a la revisión del T-MEC, mientras México busca preservar las condiciones del acuerdo comercial y Washington ha planteado cambios relacionados con las reglas de origen. A esto se suman las diferencias por los aranceles aplicados a determinados productos mexicanos.

La agenda bilateral también incluye migración y seguridad. Las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump y el aumento de las detenciones de personas migrantes en Estados Unidos han mantenido este asunto entre las prioridades de la relación bilateral. Al mismo tiempo, México y Estados Unidos han continuado con mecanismos de cooperación en materia de seguridad, incluido el intercambio y entrenamiento entre fuerzas de ambos países.