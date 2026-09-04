Frentes Fríos 2026-2027: Estos son los meses más fríos en México
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La temporada de frentes fríos 2026-2027 está por comenzar en México y el Servicio Meteorológico Nacional prevé al menos 56 sistemas frontales hasta mayo de 2027.
La temporada de frentes fríos en México 2026-2027 comenzará en septiembre, mes en el que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dará seguimiento a estos fenómenos meteorológicos, cuya actividad se extenderá hasta mayo del próximo año.
De acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, se pronostica la llegada de 56 frentes fríos al territorio mexicano durante los próximos meses, una cifra que supera la registrada en algunas temporadas recientes.
El comportamiento de estos sistemas estará condicionado por diferentes factores atmosféricos, entre ellos la evolución del fenómeno de El Niño, que continúa fortaleciéndose durante la actual temporada de lluvias, así como la presencia y trayectoria de ciclones tropicales.
¿Cuántos frentes fríos habrá en México durante 2026-2027?
El pronóstico del SMN contempla la siguiente distribución de sistemas frontales:
- Septiembre: 3 frentes fríos
- Octubre: 7
- Noviembre: 8
- Diciembre: 9
- Enero: 8
- Febrero: 7
- Marzo: 6
- Abril: 6
- Mayo: 2
Con estas estimaciones, se prevé un total de 56 frentes fríos durante la temporada 2026-2027.
Aunque los primeros sistemas comenzarán a presentarse desde septiembre, las condiciones más frías se esperan hacia el invierno. De acuerdo con el pronóstico, diciembre de 2026 y enero de 2027 serían los meses con mayor presencia de bajas temperaturas.
¿Qué estados serán afectados por los frentes fríos?
La llegada de masas de aire frío procedentes de Canadá y Estados Unidos puede provocar un descenso importante de las temperaturas en distintas regiones del país. Además, cuando estas masas interactúan con abundante humedad, pueden favorecer el desarrollo de tormentas invernales en el noroeste de México.
Los efectos de cada frente frío pueden variar dependiendo de su trayectoria y de otros fenómenos meteorológicos que se presenten de manera simultánea, por lo que las autoridades recomiendan consultar los pronósticos actualizados.
¿Cómo protegerse durante un frente frío?
Ante las bajas temperaturas, Protección Civil recomienda utilizar ropa en capas y cubrir especialmente rostro, cabeza, manos y oídos. También es aconsejable consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, además de cubrir nariz y boca al salir de espacios templados para reducir el impacto de los cambios bruscos de temperatura.
En los hogares se recomienda revisar las condiciones de la vivienda y verificar que los sistemas de calefacción funcionen correctamente.
Una medida fundamental es no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar habitaciones, ni dormir cerca de calentadores. La combustión en espacios cerrados puede producir monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.
Durante la temporada de frentes fríos, la población debe mantenerse atenta a los pronósticos y alertas emitidos por el SMN y las autoridades de Protección Civil de cada entidad.