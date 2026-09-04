Frentes Fríos 2026-2027: Estos son los meses más fríos en México

La temporada de frentes fríos en México 2026-2027 comenzará en septiembre, mes en el que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dará seguimiento a estos fenómenos meteorológicos, cuya actividad se extenderá hasta mayo del próximo año.

De acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, se pronostica la llegada de 56 frentes fríos al territorio mexicano durante los próximos meses, una cifra que supera la registrada en algunas temporadas recientes.

El comportamiento de estos sistemas estará condicionado por diferentes factores atmosféricos, entre ellos la evolución del fenómeno de El Niño, que continúa fortaleciéndose durante la actual temporada de lluvias, así como la presencia y trayectoria de ciclones tropicales.

¿Cuántos frentes fríos habrá en México durante 2026-2027?

El pronóstico del SMN contempla la siguiente distribución de sistemas frontales:

- Septiembre: 3 frentes fríos

- Octubre: 7

- Noviembre: 8

- Diciembre: 9

- Enero: 8

- Febrero: 7

- Marzo: 6

- Abril: 6

- Mayo: 2

Con estas estimaciones, se prevé un total de 56 frentes fríos durante la temporada 2026-2027.

Aunque los primeros sistemas comenzarán a presentarse desde septiembre, las condiciones más frías se esperan hacia el invierno. De acuerdo con el pronóstico, diciembre de 2026 y enero de 2027 serían los meses con mayor presencia de bajas temperaturas.