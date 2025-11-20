Google sabe más de ti de lo que imaginas.... con estos 7 links puedes comprobarlo tú mismo

Desde el escándalo de Cambridge Analytica en 2018, la preocupación por la privacidad digital creció de forma explosiva. Aunque muchas personas culpan a redes sociales como Facebook por el uso de datos personales, la empresa que realmente concentra la mayor cantidad de información es Google. Cada búsqueda, cada ruta en Maps, cada video visto en YouTube y cada correo enviado deja una huella que la compañía almacena.

Lo más impactante es que gran parte de esta información puedes verla tú mismo. Al descargar tus datos desde Google Takeout, muchos usuarios descubren archivos de varios gigabytes, evidencia del enorme volumen de información que la empresa conserva sobre su actividad.

A diferencia de otras plataformas donde tú decides qué compartir, Google obtiene datos de todo lo que haces de manera pasiva. Su ecosistema interconectado le permite seguir tus pasos en teléfonos, navegadores, computadoras y aplicaciones, creando un retrato muy completo de tu vida diaria.

CÓMO GOOGLE REGISTRA TU VIDA DIGITAL

Usamos los servicios de Google porque son “gratuitos”, pero en realidad los pagamos con información personal. Herramientas como Gmail, YouTube, Chrome y Android envían datos constantemente, lo que permite a Google construir perfiles extremadamente detallados sobre sus usuarios.

Esta recopilación incluye tu historial completo de búsquedas, ubicaciones minuto a minuto, contactos, actividad en sitios web, comandos de voz, fotos respaldadas en la nube, preferencias de contenido y comportamiento publicitario. Todo esto permite a la empresa anticipar tus intereses con precisión.

Aunque Google afirma que estos datos mejoran la experiencia, también se utilizan para publicidad personalizada, lo cual es una parte esencial de su negocio. Por eso, conocer qué guarda Google y poder controlarlo es fundamental para cualquier persona que use internet de manera cotidiana.

LOS 7 ENLACES QUE MUESTRAN LO QUE GOOGLE SABE DE TI

Google, por obligación regulatoria o por transparencia, ofrece acceso a páginas donde puedes ver gran parte de la información que tiene sobre ti. Revisarlas es un ejercicio revelador y necesario.

1. History – Aquí podrás ver todo tu historial de búsqueda, desde tus primeras consultas hasta las más recientes.

2. Ads – Muestra lo que cree que te interesa, y cómo utiliza esa información para mostrarte anuncios personalizados.

3. Location History – Te permite ver todos los lugares donde has estado, incluso fechas y trayectos específicos.

4. Takeout – Desde aquí puedes exportar toda la información que Google guarda sobre ti, desde tus correos hasta tu historial de navegación.

5. Dashboard – Una página de actividad general que te muestra todos los servicios de Google que usas y la información asociada a cada uno.

6. YouTube Search History – Guarda todas las búsquedas que realizas en YouTube, incluso si luego borras el historial del navegador.

7. Permissions – Aquí puedes ver todas las aplicaciones y extensiones que tienen acceso a tus datos de Google.

DATOS CURIOSOS SOBRE GOOGLE Y TUS DATOS

· Tu móvil Android puede guardar tus pasos aun cuando el GPS está desactivado.

· Algunos usuarios reportan archivos Takeout de más de 10 GB.

· Google guarda audios de tus comandos de voz, incluso si no recuerdas haberlos activado.