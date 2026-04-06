Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 43 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados

Para este lunes, el frente frío 43 se extenderá sobre el golfo de México y continuará interactuando con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical , propiciando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas; puntuales muy fuertes en Puebla y Campeche; y fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

El nuevo frente frío 43 y su masa de aire frío ingresaron al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; así como el descenso de las temperaturas en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Por otra parte, canal de baja presión sobre el occidente y sur del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad de ambos océanos, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México.

Circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el occidente, sur y sureste de México, continuando con la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro) e iniciará una onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Morelos (sur).

El martes y miércoles, el frente frío 43 se extenderá con características de estacionario sobre el centro del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes sureste mexicano y la península de Yucatán. Durante la mañana del martes, la masa de aire polar asociada al frente núm. 43, mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz y Tabasco. Por la tarde, la masa de aire polar modificará sus características térmicas.

Canales de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente y sur de la República Mexicana; con posible caída de granizo en el centro y oriente del país.

Una vaguada en altura se desplazará sobre el noroeste, norte y noreste de México, incrementado la probabilidad de vientos fuertes en dichas regiones. Durante el jueves, interactuará con un canal de baja presión sobre el noreste del territorio nacional, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región.

Prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste y sur) y Oaxaca (sur).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 7 y máxima de 18 grados, con cielo despejado, el viernes tendremos una máxima de 25 y una mínima de 10 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 27 y mínima de 12.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Estado de México (suroeste) y Veracruz (sur).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas y Veracruz; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tabasco, Campeche y Yucatán (oeste).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.