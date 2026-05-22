Kevin Warsh toma juramento como nuevo presidente de la FED; se compromete a promover estabilidad de precios

WASHINGTON.-Tras jurar el cargo en la Casa Blanca, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, aseguró que su mandato será para “promover la estabilidad de precios y el máximo empleo” con “independencia”.

Fue el viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó la toma de juramento a su candidato Kevin Warsh como nuevo director de la Reserva Federal (Fed) en una concurrida ceremonia en la Casa Blanca a la que asistió parte de su Gabinete, personalidades del Partido Republicano y empresarios.

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Tras la presidir toma el mandatario aseguró que nadie en Estados Unidos está mejor preparado para dirigir la Reserva Federal que Kevin Warsh.

Por su parte Warsh, que destacó al principio de su intervención el honor que supone para él asumir el cargo, reconoció la complejidad de su tarea.

“Si bien no soy ingenuo respecto a los desafíos que enfrentamos, creo, señor presidente, que estos años pueden traer una prosperidad inigualable que elevará el nivel de vida de los estadounidenses de todos los ámbitos; y la Reserva Federal tiene algo que ver con ello”, declaró.

Por otro lado, con respecto a la inflación dijo que “puede ser menor, el crecimiento más sólido, el salario real disponible más elevado y Estados Unidos puede ser más próspero; y —algo no menos importante— se fortalece la posición de Estados Unidos en el mundo”.

Warsh, que tiene como reto mantener la independencia de la Fed respecto a los intereses o las directrices de la Casa Blanca, tuvo palabras para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al alabar su “energía y propósito” en el ejercicio de su cargo.

Por otra parte, durante la ceremonia, Trump elogió las credenciales de Warsh y aseguró que tendrá todo el respaldo de su Administración, aunque insistió en que quiere que su labor sea “completamente independiente”.

También adelantó que Warsh “ha manifestado que impulsará reformas y modernizaciones sumamente necesarias” en el banco central “transformando los métodos obsoletos de recopilación de datos, reduciendo la dependencia de modelos imprecisos y poniendo fin a la práctica de la Fed de emitir las llamadas orientaciones prospectivas

El mangnate neoyorquino insistió en que el resto de los miembros de la Junta de Gobernadores - en la que permanecerá Powell hasta 2027- “tomarán sus propias decisiones”, aunque “escucharán a Kevin en todo momento”

“Creo sinceramente que, incluso si profesan una orientación ideológica algo distinta, lo escucharán por respeto, pues todo el mundo lo respeta”, afirmó.

Warsh sustituye a Powell, que dejó el pasado viernes un puesto que ocupó desde 2018 y al que llegó también tras haber sido nominado también por Trump a finales del año anterior.

Su idilio con Powell duró poco, porque el republicano ya comenzó a exigir más flexibilización a la Fed hacia el final en su primer mandato (2017-2021).

Después del regreso de Trump al poder en enero de 2025, la campaña en contra del ya expresidente del organismo fue todavía más agresiva, hasta el punto de que el Departamento de Justicia llegó a activar una investigación penal contra Powell por un supuesto manejo irregular de fondos en las obras de reforma de la sede de la Reserva Federal.