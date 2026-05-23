Estudiante muere apuñalado tras riña afuera de secundaria en Querétaro; compañero fue detenido

Un estudiante menor de edad murió tras ser apuñalado durante una riña registrada en las inmediaciones de la Escuela Secundaria General Ezequiel Montes, ubicada en el municipio de Ezequiel Montes. La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que el presunto agresor, también adolescente y compañero del plantel, ya fue detenido por el delito de homicidio. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría ocurrido luego de una pelea física entre alumnos fuera del horario escolar y en las cercanías del plantel educativo.

REPORTARON DESAPARICIÓN DEL ESTUDIANTE Familiares del adolescente identificado como Jovani reportaron su desaparición ante autoridades municipales durante la noche del miércoles, luego de que no regresara a su domicilio tras salir de clases. La mañana del jueves 21 de mayo, autoridades localizaron el cuerpo del menor en un terreno baldío cercano a la escuela, en la periferia de la comunidad de La Queretana. Según la información preliminar, el estudiante aún portaba el uniforme escolar y presentaba heridas provocadas aparentemente por un arma blanca. RIÑA OCURRIÓ TRAS LA SALIDA DE CLASES De acuerdo con información publicada por el Diario de Querétaro, los hechos habrían ocurrido después de las 19:00 horas, tras la salida de clases. El medio reportó que ambos adolescentes se encontraron cerca de la carretera federal 120, en la parte posterior de la secundaria, donde comenzaron a pelear. Según versiones citadas por el periódico, durante el altercado la víctima habría sometido inicialmente al otro estudiante, pero posteriormente el presunto agresor sacó una navaja y lo apuñaló en varias ocasiones. Tras la agresión, el señalado habría huido del lugar junto con otro joven y presuntamente se llevó la bicicleta de la víctima.

VECINOS ALERTARON A LAS AUTORIDADES Habitantes de la colonia La Queretana habrían encontrado al adolescente lesionado e inconsciente, por lo que solicitaron apoyo de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal acudieron a la zona junto con paramédicos; sin embargo, el menor ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, personal de la Fiscalía de la Unidad de San Juan del Río realizó diligencias periciales, recolección de indicios y entrevistas para integrar la investigación correspondiente. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. FISCALÍA CONFIRMA DETENCIÓN DE ADOLESCENTE QUE PRESUNTAMENTE ASESINÓ A COMPAÑERO Tras las primeras investigaciones, agentes ministeriales lograron identificar al otro alumno involucrado en la riña como probable responsable del homicidio. La Fiscalía estatal implementó un operativo que derivó en la localización y detención del adolescente. Debido a que el imputado es menor de edad, el proceso se desarrolla bajo el sistema especializado de justicia para adolescentes y con reserva de identidad. El fiscal general de Querétaro, Víctor de Jesús Hernández, informó que la autoridad debe proteger información relacionada con el caso. “Sabemos que al tratarse de una persona menor de edad, la persona que está siendo señalada como probable responsable de la comisión del delito de homicidio, pues específicamente nosotros tenemos que salvaguardar, no solamente los datos de su identidad, sino algunos detalles correspondientes hasta en tanto se defina la situación jurídica por parte de la autoridad competente”, declaró.

DEFINIRÁN SITUACIÓN JURÍDICA DEL MENOR El fiscal también confirmó que el adolescente detenido será presentado ante la autoridad judicial correspondiente. “Ya está la persona menor de edad detenida, será puesta a disposición en este momento de la autoridad judicial para que determine su situación jurídica, el hecho que se le está imputando es propiamente el homicidio”, señaló Hernández. Autoridades indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar el contexto previo a la confrontación entre ambos estudiantes. El Poder Judicial del estado será el encargado de definir la situación legal del menor detenido conforme a la legislación aplicable en materia de justicia para adolescentes.

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