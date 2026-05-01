Gran Masa de Aire Frío ingresa a México; Frente Frío 48 azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío y su Gran Masa de Aire Frío, ingresaron al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, el frente frío 48 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, e interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en altura, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

A su vez, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera comenzará a debilitarse paulatinamente; no obstante, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, continuando la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte, centro y sur), Chiapas (norte y centro), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Zacatecas (noreste), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Veracruz (centro), Puebla (centro, sureste y suroeste), Tlaxcala (este), Estado de México (norte y suroeste), Ciudad de México y Morelos; y finalizando en Aguascalientes y Nayarit.

Para el sábado, el frente frío núm. 48 se desplazará sobre el golfo de México, oriente y sureste del territorio nacional, en su recorrido ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias y chubascos en el norte, noreste y centro del país. La masa de aire polar asociada al frente originará descenso de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, además de evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y de 60 a 80 km/h, durante la madrugada del domingo, en la costa de Tabasco, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Asimismo, se prevé la finalización de la onda de calor en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, manteniéndose en Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte, centro y sur), Chiapas (norte y centro), Morelos y Puebla (centro, sureste y suroeste). El domingo, el frente frío 48 se extenderá con características de estacionario sobre el suroeste del golfo de México y el sureste mexicano, propiciará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en la mencionada región, incluyendo la península de Yucatán, así como chubascos y lluvias fuertes en el centro y oriente de la República Mexicana. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Veracruz (centro y sur), el istmo y golfo de Tehuantepec; y de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México ocasionando viento con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California y Sonora. El lunes, el frente frío 48 continuará como estacionario sobre el suroeste del golfo de México, manteniendo chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste del país y la península de Yucatán. Por su parte, la masa de aire polar asociada modificará sus características térmicas favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

A su vez, el nuevo frente frío ingresará al noroeste de la República Mexicana originando viento con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua. Simultáneamente, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se posicionará sobre el occidente de México reforzando el incremento de temperatura en el territorio mexicano. CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 12 y máxima de 28 grados, con cielo probabilidad de lluvia, el sábado tendremos una máxima de 14 y una mínima de 11 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 22 y mínima de 11. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (norte y oeste), Coahuila (norte y noreste) y Nuevo León (centro). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Baja California y Zacatecas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada: zonas serranas de Sonora y Estado de México. Temperaturas máximas mayores a 45 °C: San Luis Potosí (centro y sur) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Michoacán (suroeste), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (noroeste), Tamaulipas (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz (centro), Tabasco (este), Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México (suroeste). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí; y de componente sur: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y Veracruz (sur); y de componente sur: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y Veracruz (sur). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Yucatán y Quintana Roo. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

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