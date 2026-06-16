¿Habrá clases el 18 de junio por el Mundial? Aclaran que estados suspenden actividades

Las calles de las ciudades sedes del Mundial 2026 en México están llena de aficionados nacionales y extranjeros, sobre todo luego de la primera victoria de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. El pasado 11 de junio durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Ciudad de México y Guadalajara, junto a otras ciudades, detuvo sus actividades laborales y suspendieron las clases. Por lo que la duda e inquietud entre familias y estudiantes aumenta por el próximo encuentro de México contra Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

¿HABRÁ SUSPENSIÓN DE CLASES EL 18 DE JUNIO? ESTO DICE LA SEP Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no contempló la suspensión nacional de clases para el jueves 18 de junio, salvo que haya decisiones particulares como es el caso en algunos estados. Solo Jalisco oficialmente suspendió las clases, ya que el partido se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara (Akron); sin embargo, en el resto del país, el calendario escolar se mantiene y los estudiantes de educación básica tendrán clases de manera habitual. El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el pasado 9 de junio que se firmó un decreto para suspender las actividades del sector público y las clases en el estado el próximo jueves 11 de junio, en coordinación con lo emitido por la administración de Sheinbaum. “Quiero anunciar que aquí en Jalisco he firmado ya también un decreto que va exactamente en la misma línea, es decir, la suspensión de actividades del sector público, exceptuando todos aquellos que vayan vinculados a situaciones de emergencia como la Coordinación de Protección Civil y Bomberos y todos los cuerpos de seguridad”, con el fin de mejorar la movilidad en Guadalajara y que la ciudadanía pueda disfrutar del partido inaugural. Y día atrás, el gobierno jalisciense anunció ajustes escolares a clases a distancia durante las fechas en que Guadalajara reciba encuentros mundialistas.

El pasado 15 de junio, Lemus volvió a confirmar la cancelación de actividades en todos los niveles educativos, con el fin de que niñas, niños, jóvenes y profesores puedan integrarse al ambiente mundialista en Jalisco: “He decidido decretar el asueto de clases este próximo jueves 18 de junio en todo el Estado de Jalisco”. “Quiero dejar muy en claro que todo el sector gubernamental trabajará con absoluta normalidad durante el próximo jueves”, agregó sobre la posible suspensión en oficinas del Gobierno, como el pasado jueves 11 de junio. “Las familias de Jalisco, nuestras niñas, niños, maestras y maestros van a poder disfrutar de esta gran fiesta mundialista y por supuesto, apoyando a la Selección Mexicana de Fútbol”, afirmó el Gobernador, video en el cual afirmó que será la primera vez que el Tricolor juegue un partido en Guadalajara para un Mundial.

¿Y LOS OTROS ESTADOS? Otras sedes, Ciudad de México y Monterrey, no han anunciado ninguna medida similar para esa fecha mundialista, día que la Selección Mexicana se enfrente a Corea del Sur en la fase de grupos. Aunque no habrá suspensión de clases el jueves 18 de junio, cada escuela puede definir si realizará actividades especiales relacionadas con el partido, sin cancelar la jornada escolar. Las autoridades escolares pueden organizar actividades recreativas y asignar espacios para que los alumnos sigan el encuentro. SEP recomienda que cada dirección escolar valore si resulta pertinente adaptar actividades ligadas al partido dentro del horario de clases, ya que no existe la obligación de cancelar las actividades académicas en ningún plantel fuera de los acuerdos estatales específicos, por lo que cada escuela analizará su propio contexto antes de modificar la rutina diaria por el evento.

¿HABRÁ SUSPENSIONES PARA LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA? Hasta el momento, el calendario escolar del ciclo 2025-2026 vigente para concluir el próximo 15 de julio, salvo los ajustes dictados por autoridades estatales; siendo así que la SEP no proyecto interrupciones generales pese a la relevancia de los juegos. Aunque, toma en cuenta cuáles son los próximos partidos de México y donde será para futuras suspensiones: - Jueves 18 de junio, 19:00 horas: México vs. Corea del Sur (Guadalajara);

- Miércoles 24 de junio 19:00 horas: Chequia vs. México (CDMX)

Así como los partidos que se llevarán a cabo en cada una de las sedes mundialistas: CDMX - Miércoles 17 de junio 2026 a las 20:00 | Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K);

- Miércoles 24 de junio 2026 a las 19:00 | República Checa vs. México (Grupo A);

- Martes 30 de junio 2026 | 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I;

- Domingo 5 de julio 2026 | Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80. Guadalajara recibirá encuentros destacados, entre ellos el partido entre México y República de Corea: - Jueves 18 de junio 2026 a las 19:00 | México vs. República de Corea (Grupo A);

- Martes 23 de junio 2026 a las 20:00 | Colombia vs. República del Congo (Grupo K);

- Viernes 26 de junio 2026 a las 18:00 | Uruguay vs. España (Grupo H) Mientras que Monterrey tendrá actividad con selecciones como Suecia, Túnez, Japón y Sudáfrica. - Sábado, 20 de junio 2026 a las 22:00 horas | Túnez vs. Japón (Grupo F);

- Miércoles 24 de junio 2026 a las 19:00 horas | Sudáfrica vs. República de Corea (Grupo A);

- Lunes, 29 de junio 2026 | 1º Grupo F vs. 2º Grupo C.

LOS OTROS DÍAS FERIADOS DE 2026 Ante la negativa de un día festivo para la inauguración del Mundial, la Ley Federal del Trabajo mantiene otros días obligatorios de descanso para el segundo semestre de 2026. Las fechas oficiales contempladas actualmente son: • Miércoles 16 de septiembre por la Independencia de México • Tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre • Viernes 25 de diciembre por Navidad La legislación también contempla que autoridades electorales federales o estatales puedan establecer descansos extraordinarios en caso de jornadas electorales oficiales, como fue el pasado 7 de junio en Coahuila con sus elecciones legislativas locales.

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