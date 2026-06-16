Declaran home office y suspensión de clases en CDMX y Guadalajara para el 17, 18 y 24 de junio

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México
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    Declaran home office y suspensión de clases en CDMX y Guadalajara para el 17, 18 y 24 de junio
    Cientos de aficionados acudieron al Ángel de la Independencia a festejar el triunfo de la Selección Mexicana tras vencer 2-0 al equipo de Sudáfrica durante la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México. GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

Buscan garantizar la movilidad urbana, la seguridad vial y la eficiencia de los servicios públicos

Un nuevo decreto del Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Presidenta Claudia Sheinbaum, publicado este martes, implementa esquema de teletrabajo para el sector público y privado, así como la suspensión de actividades escolares en ciertas fechas para garantizar la movilidad urbana, la seguridad vial y la eficiencia de los servicios públicos en la Ciudad de México y Guadalajara.

Ante la llegada de millones de turistas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno Federal emitió un decreto esquemas de teletrabajo y la suspensión de actividades escolares para los siguientes tres juegos programados en estas sedes.

Sin embargo, no contempla Monterrey, aunque tiene un juego programado para el miércoles 24 de junio (Sudáfrica vs Corea del Sur).

El decreto también exhorta al sector privado y social a sumarse a esta iniciativa, al otorgar facilidades para que los empleados realicen el trabajo a distancia en actividades administrativas no esenciales, solo para las dos ciudades capitales.

https://vanguardia.com.mx/informacion/habra-clases-el-18-de-junio-por-el-mundial-aclaran-que-estados-suspenden-actividades-HE21430700

HOME OFFICE, SUSPENSIÓN DE CLASES Y HORARIOS FLEXIBLES

- Miércoles 17 de junio: La jornada laboral presencial concluirá de manera obligatoria a las 15:00 horas para la Administración Pública Federal (APF), y el sector privado en actividades de oficina no esenciales debiendo continuar bajo la modalidad de home office, según las necesidades del servicio. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderá las clases en el turno vespertino para escuelas públicas y privadas.

- Jueves 18 de junio: El esquema de trabajo a distancia durante la jornada laboral para la APF y para el sector privado en actividades administrativas no esenciales y se suspenden las actividades escolares en todos los niveles de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

- Miércoles 24 de junio: Se aplicará el esquema de teletrabajo durante toda la jornada laboral para el personal administrativo no esencial de la APF. De igual forma, la SEP decretó la suspensión total de clases en todos los niveles educativos de la Ciudad de México.

A estas disposiciones quedan exentos los trabajadores del Estado cuyas funciones requieran presencia física obligatoria, entre ellos el personal de salud, protección civil y seguridad ciudadana; junto a quien labora en aduanas y en servicios estratégicos de energía, agua, telecomunicaciones y transporte.

También quedan excluidos los funcionarios directamente involucrados en la organización y logística de la Copa Mundial.

¿HABRÁ SUSPENSIÓN DE CLASES EL 17 Y 18 DE JUNIO?

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempló la suspensión nacional de clases para el miércoles 17 y jueves 18 de junio en su calendario, con la decisión de DOF se decreta cambios para la Ciudad de México y Guadalajara

La Ciudad de México aplicará la suspensión de clases del turno vespertino del 17 de junio y a toda la jornada del 24 de junio, como lo explica el decreto de Gobernación

“Se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en la Ciudad de México, correspondientes al turno vespertino el 17 de junio de 2026, y en general el 24 de junio de 2026. Asimismo, se suspenden las actividades escolares en los planteles de los referidos tipos y niveles educativos, ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco el 18 de junio de 2026”, informa el decreto.

https://vanguardia.com.mx/deportes/usted-no-aprende-verdad-grito-homofobico-aparece-en-el-mundial-2026-durante-el-suecia-vs-tunez-FJ21394199

LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN Y LOS DE CADA UNA DE LAS SEDES

Toma en cuenta cuáles son los próximos partidos de México y donde será para futuras suspensiones:

- Jueves 18 de junio, 19:00 horas: México vs. Corea del Sur (Guadalajara);
- Miércoles 24 de junio 19:00 horas: Chequia vs. México (CDMX).

Así como los partidos que se llevarán a cabo en cada una de las sedes mundialistas:

CDMX

- Miércoles 17 de junio 2026 a las 20:00 | Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K);
- Miércoles 24 de junio 2026 a las 19:00 | República Checa vs. México (Grupo A);
- Martes 30 de junio 2026 | 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I;
- Domingo 5 de julio 2026 | Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80.

Guadalajara recibirá encuentros destacados, entre ellos el partido entre México y República de Corea:

- Jueves 18 de junio 2026 a las 19:00 | México vs. República de Corea (Grupo A);
- Martes 23 de junio 2026 a las 20:00 | Colombia vs. República del Congo (Grupo K);
- Viernes 26 de junio 2026 a las 18:00 | Uruguay vs. España (Grupo H)

Monterrey tendrá actividad con selecciones como Suecia, Túnez, Japón y Sudáfrica.

- Sábado, 20 de junio 2026 a las 22:00 horas | Túnez vs. Japón (Grupo F);
- Miércoles 24 de junio 2026 a las 19:00 horas | Sudáfrica vs. República de Corea (Grupo A);
- Lunes, 29 de junio 2026 | 1º Grupo F vs. 2º Grupo C.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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