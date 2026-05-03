¿Habrá depósito de la Beca Rita Cetina en mayo 2026? Esto debes saber

La Beca Rita Cetina se ha convertido en uno de los apoyos más esperados por padres de familia en México, especialmente tras el cierre del registro nacional. Con millones de estudiantes beneficiados, surge la pregunta clave: ¿cuándo se realizará el pago en mayo de 2026 y cuándo llegará el depósito?

Entrega de tarjetas en mayo 2026

Antes de recibir el dinero, es indispensable contar con la tarjeta del Banco del Bienestar, ya que es el medio por el cual se depositará el apoyo. De acuerdo con autoridades federales, la entrega de estos plásticos se llevará a cabo en un periodo definido:

Fechas clave para recoger la tarjeta

- Del 18 de mayo al 31 de julio de 2026 se realizará la distribución

- La entrega será gradual, mediante convocatorias en escuelas o sedes asignadas

- Participan servidores de la nación y personal autorizado

Este paso es fundamental, ya que sin la tarjeta no será posible acceder al recurso económico.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina?