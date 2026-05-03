¿Habrá depósito de la Beca Rita Cetina en mayo 2026? Esto debes saber

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    ¿Habrá depósito de la Beca Rita Cetina en mayo 2026? Esto debes saber
    Miles de familias esperan el primer pago de la Beca Rita Cetina. Foto: Julio León - N+

Conoce cuándo se entregan las tarjetas en mayo de 2026, la fecha estimada del depósito y los requisitos clave para recibir este apoyo económico en México.

La Beca Rita Cetina se ha convertido en uno de los apoyos más esperados por padres de familia en México, especialmente tras el cierre del registro nacional. Con millones de estudiantes beneficiados, surge la pregunta clave: ¿cuándo se realizará el pago en mayo de 2026 y cuándo llegará el depósito?

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-2026-asi-puedes-confirmar-si-tu-hijo-fue-aceptado-y-acceder-al-apoyo-de-2-mil-500-pesos-LG20404483

Entrega de tarjetas en mayo 2026

Antes de recibir el dinero, es indispensable contar con la tarjeta del Banco del Bienestar, ya que es el medio por el cual se depositará el apoyo. De acuerdo con autoridades federales, la entrega de estos plásticos se llevará a cabo en un periodo definido:

Fechas clave para recoger la tarjeta

- Del 18 de mayo al 31 de julio de 2026 se realizará la distribución

- La entrega será gradual, mediante convocatorias en escuelas o sedes asignadas

- Participan servidores de la nación y personal autorizado

Este paso es fundamental, ya que sin la tarjeta no será posible acceder al recurso económico.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina?

Aunque muchas familias esperan el pago en mayo, es importante aclarar que el primer depósito no se realizará en ese mes. Según la información oficial, el dinero llegará en una fecha posterior.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-bienestar-mayo-junio-2026-calendario-de-pagos-cambios-y-fechas-clave-EH20415450

Fecha del primer pago

El primer pago de la Beca Rita Cetina está programado para agosto de 2026, semanas antes del inicio del ciclo escolar. Esta estrategia busca apoyar a las familias en gastos como:

- Compra de uniformes

- Adquisición de útiles escolares

- Calzado y materiales básicos

El objetivo principal del programa es reducir la deserción escolar y garantizar que los estudiantes regresen a clases en mejores condiciones.

Monto del apoyo para primaria

A diferencia de otros programas educativos, la beca para nivel primaria se entrega en un esquema específico:

- Pago único anual de 2,500 pesos por estudiante

Si hay más de un hijo en primaria, el monto se multiplica por cada menor inscrito

Por ejemplo, una familia con dos hijos en primaria podría recibir 5,000 pesos en total.

Requisitos para recibir el pago

Para asegurar la entrega de la tarjeta y posteriormente el depósito, es necesario cumplir con la documentación solicitada. Este proceso es clave para validar a los beneficiarios.

Documentos para padres o tutores

- Identificación oficial vigente (original y copia)

- Acta de nacimiento

- CURP actualizada

- Comprobante de domicilio reciente

Documentos del estudiante

- Acta de nacimiento

. CURP

Cumplir con estos requisitos permitirá completar el proceso sin contratiempos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-2026-fechas-de-entrega-de-tarjetas-del-banco-del-bienestar-y-requisitos-para-primaria-JJ20388661

Un apoyo clave antes del ciclo escolar

La Beca Rita Cetina forma parte de una estrategia social más amplia para apoyar la educación básica en México. Con más de 7 millones de estudiantes registrados, el programa busca aliviar la carga económica de las familias y fortalecer la permanencia escolar.

Aunque el pago no llegará en mayo, este mes es crucial porque marca el inicio de la entrega de tarjetas. Prepararse con anticipación será clave para recibir el apoyo sin retrasos.

En un contexto donde los gastos escolares representan un reto, este tipo de programas se posiciona como un respaldo importante para millones de hogares en el país.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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