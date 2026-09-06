¿Habrá puente el 15 y 16 de septiembre? La verdad sobre el descanso y el pago triple según la ley

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    ¿Habrá puente el 15 y 16 de septiembre? La verdad sobre el descanso y el pago triple según la ley
    Para quienes deban prestar sus servicios durante la jornada del miércoles 16 de septiembre, la Ley Federal del Trabajo protege el derecho a un pago compensatorio. FOTO: CUARTOSCURO

Todo sobre el calendario laboral, el pago doble y el puente escolar en la conmemoración de la Independencia de México.

Las celebraciones por el aniversario del inicio de la Independencia de México se aproximan y con ellas surgen dudas recurrentes entre trabajadores y estudiantes respecto a los días libres.

https://vanguardia.com.mx/informacion/quieres-mas-vacaciones-esta-es-la-proxima-fecha-de-descanso-segun-el-calendario-sep-CA22991276

Al caer a mitad de semana en 2026, la incertidumbre principal gira en torno a si el feriado oficial se recorrerá al lunes previo para crear un fin de semana largo o si se mantendrá en su fecha exacta.

¿SE VA A RECORRER EL DESCANSO DEL 16 DE SEPTIEMBRE?

A diferencia de otras festividades nacionales cuyo asueto se traslada al primer lunes del mes para formar puentes, la conmemoración patria mantiene su fecha original. El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) determina de manera explícita que el día de descanso obligatorio es única y exclusivamente el miércoles 16 de septiembre.

Por esta razón, la jornada no se mueve al lunes 14 ni se junta con el fin de semana anterior. El esquema laboral oficial se aplicará de la siguiente manera:

- Lunes 14 de septiembre: Día laboral habitual.

- Martes 15 de septiembre: Día laboral ordinario.

- Miércoles 16 de septiembre: Inactividad laboral obligatoria.

- Jueves 17 de septiembre: Reanudación de actividades normales.

$!Las celebraciones por el aniversario del inicio de la Independencia de México se aproximan.
Las celebraciones por el aniversario del inicio de la Independencia de México se aproximan. FOTO: CUARTOSCURO

¿EL 15 DE SEPTIEMBRE ES DÍA FESTIVO OFICIAL?

Existe la falsa creencia de que la víspera de la Independencia amerita descanso obligatorio debido a los festejos nocturnos de la Noche Mexicana y el tradicional Grito. Sin embargo, la legislación laboral en México no clasifica el martes 15 de septiembre como festivo.

Para las empresas y comercios se trata de un día laboral común. Salvo que exista un acuerdo interno, contrato colectivo o concesión específica del empleador, el personal debe cumplir con su horario regular.

¿CÓMO ME DEBEN PAGAR SI TRABAJO EL 16 DE SEPTIEMBRE?

Para quienes deban prestar sus servicios durante la jornada del miércoles 16 de septiembre, la Ley Federal del Trabajo protege el derecho a un pago compensatorio. De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, las personas que trabajen en un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, independientemente de su salario habitual, un salario doble por el servicio prestado. En términos prácticos, esto equivale a recibir un pago triple por ese día de trabajo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/habra-puentes-en-septiembre-2026-esto-dice-la-ley-federal-del-trabajo-y-la-sep-AJ23191760

CALENDARIO ESCOLAR DE LA SEP: ¿HABRPA CLASES EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE?

En el sector educativo, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar sigue los mismos lineamientos fijados por la ley:

- Martes 15 de septiembre: Las escuelas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) tendrán clases regulares. En muchos planteles se realizan actos cívicos o convivios dentro del horario escolar.

- Miércoles 16 de septiembre: Suspenden totalmente las actividades escolares para alumnos, docentes y personal administrativo.

La recomendación general para los trabajadores y familias es planificar los festejos patrios del 15 de septiembre considerando que las actividades del día siguiente estarán condicionadas únicamente por la suspensión formal fijada para el 16.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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