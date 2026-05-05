España recibirá crucero MV Hondius tras brote de hantavirus; suman siete casos, OMS

Durante una rueda de prensa, la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS , Maria Van Kerkhove, explicó que la prioridad inmediata es la evacuación médica de dos personas que permanecen enfermas en el barco, donde viajan 147 personas entre pasajeros y tripulación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que España se prepara para recibir en el archipiélago de Canarias al crucero MV Hondius, actualmente fondeado frente a Cabo Verde, tras detectarse un posible brote de hantavirus a bordo.

CRUCERO MV HONDIUS REGISTRA TRES MUERTOS Y AL MENOS 4 CONTAGIOS DE HANTAVIRUS

De acuerdo con la información proporcionada, en el MV Hondius se han registrado tres fallecimientos relacionados con el brote y al menos cuatro personas han presentado síntomas. Los dos pacientes que continúan en la embarcación se encuentran estables, aunque presentan manifestaciones clínicas, uno con síntomas leves y otro con mayor gravedad, por lo que requieren atención médica especializada fuera del barco.

Van Kerkhove indicó que el plan contempla que, una vez evacuados los pacientes, la embarcación continúe su ruta hacia las Islas Canarias, donde las autoridades españolas realizarán una evaluación integral de la situación.

“Estamos trabajando con las autoridades españolas que han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros que están a bordo”, señaló la funcionaria.

OMS Y MINISTERIO DE SANIDAD DE ESPAÑA TRABAJAN DE MANER COOORDINADA PARA ATENDER CASOS DE HANAVIRUS

La OMS confirmó que mantiene coordinación con el gobierno de España para la recepción del crucero y la implementación de medidas sanitarias. Entre las acciones previstas se encuentran una investigación epidemiológica exhaustiva, la desinfección total del buque y la evaluación del riesgo para los pasajeros.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de España indicó que no tomará decisiones definitivas hasta contar con los datos epidemiológicos recabados en Cabo Verde.

La empresa operadora del barco, Oceanwide Expeditions, informó que el ambiente a bordo se mantiene estable y que los pasajeros han conservado la calma. Asimismo, señaló que trabaja en la realización de pruebas médicas y en la logística para el desembarco, contemplando como destinos Las Palmas de Gran Canaria o Tenerife.

¿QUÉ ES EL HANTAVIRUS Y CÓMO SE TRANSMITE?

El hantavirus es una enfermedad que se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados, ya sea por inhalación de partículas provenientes de saliva, orina o heces. La transmisión entre personas es poco común y solo se ha documentado en una variante específica conocida como Virus de los Andes.

Esta cepa fue identificada en 1996 en Argentina y presenta una tasa de letalidad que, en años recientes, ha rondado el 18.5 por ciento en ese país.

ORIGEN DEL BROTE DE HANTAVIRUS EN CRUCERO PODRÍA HABER OCURRIDO FUERA DEL BARCO

De acuerdo con la OMS, una de las principales hipótesis es que los primeros contagios ocurrieron fuera del barco, posiblemente durante actividades realizadas en tierra. El crucero, enfocado en turismo de naturaleza, incluía paradas para observación de fauna y contacto con entornos naturales.

“El caso inicial y su esposa [...] se subieron al barco en Argentina y, con el periodo de incubación del hantavirus, que puede ser entre una y seis semanas, asumimos que se contagiaron fuera del barco”, explicó Van Kerkhove.

No obstante, la funcionaria también señaló que existe la posibilidad de que haya ocurrido transmisión entre personas en espacios cercanos, como camarotes compartidos, aunque esta hipótesis aún debe confirmarse.

PRIMER CASO DE HANTAVIRUS EN CRUCERO SE DIO EN HOMBRE NEERLANDÉS

El primer caso corresponde a un ciudadano neerlandés que presentó síntomas el 6 de abril, incluyendo fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve, y falleció cinco días después tras desarrollar complicaciones respiratorias. Su acompañante desarrolló síntomas el 24 de abril y falleció dos días más tarde.

Un tercer paciente fue atendido el 24 de abril con fiebre y signos de neumonía, y posteriormente evacuado a Sudáfrica, donde permanece hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. En los tres casos, pruebas PCR confirmaron infección por hantavirus.