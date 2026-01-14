Hipertensión arterial... Por qué se le conoce como el ‘asesino silencioso’ y las señales de alerta que no debes dejar pasar

Especialistas advierten que no sentir molestias no significa estar sano. La única forma confiable de detectarla es mediante la medición regular de la presión arterial , especialmente en adultos mayores de 40 años o personas con factores de riesgo.

Este silencio clínico permite que la presión elevada dañe de forma progresiva órganos vitales como el corazón , el cerebro , los riñones y los ojos , sin que el paciente lo note hasta que aparece una complicación grave. Por ello, suele diagnosticarse después de un evento serio.

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de presión sanguínea en las arterias. En la mayoría de los casos no genera dolor ni síntomas claros durante años, lo que provoca que muchas personas desconozcan que la padecen.

CONSECUENCIAS DE LA HIPERTENSION NO CONTROLADA

Cuando la hipertensión no se trata adecuadamente, aumenta de manera significativa el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Estas complicaciones son responsables de miles de muertes cada año.

El corazón trabaja con mayor esfuerzo para bombear la sangre, lo que puede provocar su agrandamiento y debilitamiento. En el cerebro, la presión alta favorece la ruptura o el bloqueo de vasos sanguíneos, generando derrames que pueden ser fatales o dejar secuelas permanentes.

Además, la hipertensión puede afectar la visión y provocar daño irreversible en la retina. En los riñones, reduce su capacidad de filtrar la sangre, llevando incluso a la necesidad de diálisis.

SEÑALES DE ALERTA QUE NO DEBES IGNORAR

Aunque suele ser silenciosa, existen síntomas de alerta que pueden aparecer cuando la presión alcanza niveles peligrosos. Ante cualquiera de ellos se recomienda atención médica inmediata.

Entre las principales señales se encuentran:·

Dolor de cabeza intenso y repentino

· Visión borrosa o doble

· Dolor en el pecho

· Dificultad para respirar

· Mareos o desmayos

· Zumbido de oídos persistente

· Palpitaciones fuertes

Si la presión supera 180/120 mmHg, se considera una crisis hipertensiva, una emergencia que puede poner en riesgo la vida si no se atiende de inmediato.

COMO PREVENIR Y CONTROLAR LA HIPERTENSION

La buena noticia es que la hipertensión es una enfermedad prevenible y controlable. Adoptar hábitos saludables reduce de forma importante el riesgo de desarrollarla o de sufrir complicaciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener una dieta baja en sal, realizar actividad física regular, evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y seguir el tratamiento médico indicado. El control periódico es clave, incluso cuando la presión parece estable.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA HIPERTENSION

· Se estima que 1 de cada 3 adultos vive con hipertensión

· Más del 40% no sabe que la padece· Es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular

· Puede presentarse incluso en personas jóvenes

TE PUEDE INTERSAR: Saltillo: Uno de cada dos niños con sobrepeso u obesidad desarrollará diabetes

La hipertensión arterial es peligrosa precisamente porque no avisa. Detectarla a tiempo y atender sus señales de alerta puede marcar la diferencia entre una vida saludable y una emergencia médica. Medirse la presión de forma regular es un acto simple que puede salvar tu vida.