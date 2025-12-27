Asegura Mexicana que va a cumplir su meta de crecimiento en un 19% de pasajeros

CIUDAD DE MÉXICO- El director de Mexicana de Aviación, General Leobardo Ávila Bojórquez, aseguró ayer que, al cierre del 2025, la empresa cumplirá su meta de crecimiento en un 19 por ciento frente al 2024.

Durante una ceremonia por el segundo aniversario de la aerolínea, efectuada en el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, sostuvo que la empresa “vuela alto” y no por debajo de sus objetivos.

REFORMA publicó que, a la fecha, la aerolínea apenas transporta a 13 por ciento de los pasajeros que se fijó como meta que era de 2.5 millones de pasajeros cada año. Pero Ávila defiende los 800 mil pasajeros de este año.

”Hay quienes dicen que Mexicana vuela bajo, sin embargo, Mexicana vuela alto, muy alto. Tanto es así, que al cierre de este 2025, estaremos superando en un 19 por ciento el número de pasajeros transportados durante el 2024, lo que refleja una empresa del estado con disciplina, planeación y compromiso, pero sobre todo con los valores que nos impulsan a buscar la excelencia en cada proceso y en cada actividad, dando como resultado que en este año que está por concluir elevamos nuestra eficiencia por operación en un 56 por ciento”, afirmó.

Dijo además que sus vuelos operan con una ocupación promedio de alrededor de 65 por ciento, y no de 44 por ciento como revelaron especialistas a REFORMA.

Sobre los subsidios del gobierno federal que se estima serán de unos 2 mil millones de pesos cada año, Ávila defendió que todo proyecto debe “madurar”.

¿Cómo está el plan de negocios, o seguirán teniendo subsidios por más de 2 mil millones?, se le preguntó.

”El plan de negocios de Mexicana, y bien lo sabemos, la industria del transporte aéreo es una industria compleja, es una industria competitiva, es una industria que obviamente se requiere caminando, y todos lo sabemos. Un negocio requiere una maduración, Mexicana está en ese proceso, y tenemos un plan perfectamente bien definido”, dijo en entrevista.

Ávila destacó que Mexicana tiene un índice de puntualidad de 98.6 por ciento y un nivel de confianza de 93.6 por ciento entre sus usuarios.

Por Benito Jiménez, Agencia Reforma.