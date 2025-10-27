Huracán Melissa se fortalece a categoría 4 y amenaza con intensificarse a categoría 5

/ 27 octubre 2025
    Huracán Melissa se fortalece a categoría 4 y amenaza con intensificarse a categoría 5
    El huracán Melissa, ahora de categoría 4, avanza lentamente sobre el Caribe con dirección a Jamaica y Cuba, generando lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas e inundaciones severas. FOTO: VANGUARDIA

El huracán Melissa provoca lluvias torrenciales e inundaciones en el Caribe; autoridades llaman a evacuar zonas de riesgo

El huracán Melissa se fortaleció la mañana del domingo 26 de octubre de 2025 hasta convertirse en un poderoso ciclón de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 225 kilómetros por hora, y existe la posibilidad de que alcance categoría 5 durante la noche, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El fenómeno avanza lentamente sobre el mar Caribe, generando lluvias torrenciales e inundaciones severas en Haití, República Dominicana y Jamaica, donde las autoridades han declarado estado de emergencia y activado cientos de refugios.

El centro del huracán se ubicaba a unos 195 kilómetros al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y aproximadamente 450 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, moviéndose hacia el oeste a ocho kilómetros por hora.

¿CUÁL ES LA TRAYECTORIA DEL HURACÁN MELISSA? JAMAICA Y CUBA EN ZONA DE RIESGO

El NHC advirtió que Melissa podría tocar tierra en el sur de Jamaica el martes por la mañana, para luego desplazarse hacia Cuba durante la noche del martes y posteriormente acercarse a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a mediados de la semana.

El gobierno cubano emitió un aviso de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, ante la posibilidad de impactos directos del sistema.

JAMAICA PODRÍA VIVIR LLUVIAS HISTÓRICAS; EXISTE RIESGOS DE MAREJADAS CICLÓNICAS

El organismo meteorológico pronosticó acumulados de lluvia de hasta 76 centímetros en Jamaica y el sur de La Española, con máximos locales de 101 centímetros, lo que podría ocasionar inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Las marejadas ciclónicas podrían alcanzar entre 2.7 y 4 metros sobre el nivel del suelo, acompañadas de olas grandes y destructivas, especialmente al este del punto de impacto del huracán.

“Desafortunadamente, para los lugares a lo largo de la trayectoria proyectada, la situación es cada vez más grave”, advirtió Jamie Rhome, subdirector del centro de huracanes.

JAMAICA ACTIVA PLAN DE EMERGENCIA NACIONAL

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, hizo un llamado urgente a la población a tomar medidas de protección y evacuar zonas vulnerables.

“Insto a los jamaicanos a tomar en serio esta amenaza climática. Este es el momento de asegurar su hogar, revisar el techo, las ventanas y los alrededores. Si vive en una zona propensa a inundaciones, tenga listo un plan de evacuación”, escribió en X (antes Twitter).

HURACÁN MELISSA PROVOCA CIERRE DE AEROPUERTO Y LA HABILITACIÓN DE MÁS DE 600 REFUGIOS

El Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, cerró la noche del sábado tras su último vuelo programado, mientras que el Aeropuerto Internacional Sangster, en Montego Bay, suspendió operaciones el domingo.

Más de 650 refugios fueron habilitados en toda la isla, con miles de paquetes de alimentos listos para distribución de emergencia. Los hospitales públicos permanecen en “modo de emergencia”, según informó Christopher Tufton, ministro de Salud y Bienestar.

Hasta el momento, las autoridades reportan al menos tres muertes en Haití y una en República Dominicana, además de una persona desaparecida.

En Haití, los daños incluyen derrumbes, inundaciones y destrucción de puentes, especialmente en Sainte-Suzanne, en el noreste del país. En República Dominicana, el fenómeno ha afectado el suministro de agua a más de medio millón de personas, dañado casi 200 viviendas y aislado a más de 20 comunidades.

“El movimiento lento también causa muchos daños”, explicó Clive Davis, pescador de Kingston, al comparar a Melissa con el huracán Beryl de 2024. “Esta tormenta quiere quedarse en Jamaica por tres días... ¿por qué?”, expresó.

DIVERSOS FACTORES PROVOCAN QUE EL HURACÁN MELISSA GENERE MAYORES DAÑOS

Expertos advierten que tres condiciones explican el peligro inusual del huracán:

- Movimiento lento: provoca acumulación extrema de lluvias en las mismas zonas, similar al huracán Harvey en 2017.

- Terreno montañoso: amplifica la precipitación, generando torrentes y deslizamientos.

- Altas temperaturas del mar Caribe: alimentan la energía del ciclón, favoreciendo su intensificación.

El huracán Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2025, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Aunque no se espera que toque el territorio continental de Estados Unidos, el oleaje fuerte y las corrientes de resaca podrían sentirse a lo largo de la costa este norteamericana en los próximos días.

“No hay ningún lugar que escape a la furia de este huracán”, advirtió el Servicio Meteorológico de Jamaica, al señalar que Melissa continuará arrojando lluvias intensas y vientos destructivos al menos hasta el miércoles.

