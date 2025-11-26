IA ya está reemplazando a los humanos... HP despedirá a 6 mil empleados para ‘ser más competitivos’

La empresa tecnológica HP confirmó que recortará entre 4 mil y 6 mil empleos antes del año fiscal 2028 para reducir costos y enfrentar un panorama económico más complejo. La compañía informó que la inteligencia artificial será clave para sustituir funciones operativas, optimizar procesos y mantener competitividad global.

El director ejecutivo Enrique Lores explicó que la estrategia permitirá ahorrar mil millones de dólares anuales una vez completada. La decisión llega justo después de que la marca no lograra alcanzar las estimaciones financieras esperadas durante el año.

La declaración reavivó el debate público sobre cómo la automatización y la IA están acelerando el reemplazo de trabajadores en áreas que tradicionalmente dependían de capital humano.

AREAS DONDE HP USARA IA PARA REEMPLAZAR TRABAJADORES

HP detalló que la IA será implementada en procesos esenciales como el desarrollo de productos, atención al cliente, ventas y fabricación. Estas transformaciones permitirán reducir gastos operativos y elevar la eficiencia interna.

El plan contempla un gasto de reestructuración de 650 millones de dólares, de los cuales 250 millones se aplicarán en el año fiscal 2026. Actualmente, HP cuenta con alrededor de 58 mil empleados, cifra que disminuirá significativamente cuando el proceso se complete.

Esta no es la primera vez que la marca realiza ajustes de esta magnitud. En 2021, la compañía ya había aplicado un recorte similar de entre 4 mil y 6 mil puestos como parte de otro programa de reducción de costos.

QUE PROVOCO LAS PERDIDAS Y QUE SIGUE PARA HP

Las pérdidas recientes están vinculadas al encarecimiento de los chips de memoria, esenciales para la fabricación de computadoras. A pesar de una demanda creciente por equipos modernos y compatibles con IA, los costos de producción han limitado los márgenes de ganancia.

Para enfrentar este reto, HP anunció medidas agresivas: buscar nuevos proveedores de memoria, reducir la cantidad de memoria en equipos donde no sea indispensable y ajustar precios cuando sea necesario. El objetivo es mantener estabilidad financiera durante la segunda mitad del año.

Además, la empresa continúa moviendo fábricas fuera de China para mitigar el impacto arancelario y fortalecer las cadenas de producción destinadas a Norteamérica.

RESULTADOS RECIENTES DE HP Y TENDENCIAS DEL MERCADO

En su último trimestre fiscal, que cerró el 31 de octubre, HP registró un crecimiento del 4.2% en ventas, alcanzando ingresos por 14,600 millones de dólares. Las ganancias ajustadas fueron de 93 centavos por acción, superando ligeramente las expectativas promedio del mercado.

La unidad de PC tuvo un avance del 8%, impulsada por la demanda de equipos con Windows 11 y nuevos procesadores enfocados en IA. Sin embargo, la división de impresoras cayó un 4%, en línea con la tendencia global de menor uso de dispositivos de impresión.

Las acciones de la empresa cayeron un 5% previo a la apertura del mercado y acumulaban una baja del 25% en el año, reflejando la incertidumbre del sector.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA TRANSFORMACION DE HP

· La empresa ha eliminado entre 4 mil y 6 mil empleos dos veces en menos de cuatro años.

· La IA se incorporará no solo a productos, sino también a procesos internos de evaluación y ventas.

· HP estima que los equipos con funciones de IA serán su línea de mayor crecimiento en 2025.

· La compañía busca convertirse en uno de los mayores fabricantes de PC optimizadas para IA en el mundo.

El recorte masivo de HP confirma una tendencia global: la IA ya está reemplazando tareas humanas en grandes corporaciones. La estrategia de la empresa busca reducir costos, aumentar su competitividad y reposicionarse como líder en equipos de inteligencia artificial. El movimiento marca un precedente para el futuro laboral en la industria tecnológica.