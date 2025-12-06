INAPAM 2025: Así puedes obtener descuentos en vuelos de Aeroméxico

Según la información proporcionada por la empresa, las personas mayores de 60 años con credencial vigente de INAPAM pueden acceder a un descuento de hasta el 15% en la compra de boletos de avión.

Una de las principales aerolíneas que mantiene activo su convenio con el INAPAM es Aeroméxico .

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) cuenta con descuentos en vuelos, facilidades durante los traslados y, en algunos casos, atención especial al momento de abordar, dependiendo de las políticas de cada aerolínea.

QUIÉNES PUEDES OBTENER UN DESCUENTO EN VUELOS DE AEROMÉXICO CON SU TARJETA INAPAM

Este beneficio se solicita directamente a través del Call Center de Aeroméxico, en el número (55) 5133 4000.

El apoyo aplica a personas con nacionalidad mexicana y a extranjeros con residencia legal comprobable.

El descuento se realiza únicamente sobre la tarifa base y es válido para viajes sencillos o redondos en determinadas familias de tarifas públicas, entre ellas Clásica (R, N, E, T, Q, L, H, K, U, M y B), AM Plus (W) y Premier (I, D, C, J).

EN ESTOS VUELOS NO APLICA EL DESCUENTO QUE OFRECE AEROMÉXICO POR CONTAR CON TU TARJETA INAPAM

Las políticas de la aerolínea establecen que la promoción no es aplicable en clase Básica, tarifas para grupos, paquetes Gran Plan ni compras realizadas en el sitio web oficial.

Asimismo, no puede combinarse con otras promociones y sólo se valida en vuelos operados por Aeroméxico (AM 1-1999) y Aeroméxico Connect (5D 2000-2999).

Quedan excluidos los vuelos en códigos compartidos y operaciones de aerolíneas pertenecientes a la alianza SkyTeam.

REQUISITOS PARA OBTENER TU CREDENCIAL INAPAM PARA ACCEDER A MÚLTIPLES DESCUENTOS

Para acceder a estos beneficios y programas, las personas interesadas deben tramitar su credencial INAPAM. El Instituto requiere que los solicitantes tengan 60 años cumplidos y presenten la documentación correspondiente en cualquiera de sus módulos autorizados. Los documentos necesarios son:

- Acta de nacimiento legible.

- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por autoridades locales).

- CURP actualizado.

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses, como recibos de servicios o estados de cuenta.

- Número telefónico de contacto para emergencias.

- Una fotografía reciente tamaño infantil, a color o blanco y negro, con fondo blanco y en papel fotográfico.

La entrega de la credencial suele realizarse el mismo día, siempre que la documentación esté completa. Los módulos de atención operan de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.