INAPAM: Así puedes tramitar tu credencial en 2025 para disfrutar de descuentos y beneficios
La tarjeta INAPAM ofrece múltiples descuentos en salud, transporte, alimentos y servicios a personas mayores de 60 años en México
En México, las personas que han cumplido 60 años o más pueden acceder a una amplia variedad de beneficios y descuentos mediante la tarjeta del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM), un instrumento oficial que otorga el gobierno federal a través de la Secretaría de Bienestar.
Esta credencial tiene el propósito de fomentar el bienestar, la inclusión social y el acceso a servicios para las personas adultas mayores, facilitando condiciones más equitativas en el consumo de bienes y servicios básicos, recreativos y de transporte.
El #INAPAM 🛑NO DA DINERO🛑 #PersonasAdultasMayores #NoSeDejenEngañar es #Fraude— INAPAM (@INAPAM) July 28, 2025
El #INAPAM ofrece a través de #VinculaciónProductiva #Infórmate en 👉 https://t.co/3Jt7oC1WaI #Empleos #Remunerados y #Actividades #Voluntarias conforme a su #Oficio #Habilidad o #Profesión pic.twitter.com/yCeetuXeMC
¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE LA TARJETA INAPAM?
La tarjeta INAPAM brinda descuentos y beneficios en diversas áreas, tanto en instituciones públicas como en establecimientos privados afiliados. Algunos de los rubros donde se puede utilizar son:
- Alimentos y abarrotes
- Medicamentos y servicios médicos o de laboratorio
- Ropa, calzado y productos del hogar
- Actividades culturales y recreativas
- Transporte público y foráneo, incluyendo aerolíneas
- Trámites legales, asesoría y servicios funerarios
- Descuentos en pagos de servicios públicos como agua o predial, en algunos municipios
La variedad de beneficios disponibles puede variar por estado y municipio, por lo que el INAPAM pone a disposición un Directorio de Beneficios donde se pueden consultar todos los comercios y servicios afiliados en cada región.
¿QUIÉN PUEDE TRAMITAR LA TARJETA INAPAM?
De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, tienen derecho a tramitar esta credencial todas las personas que hayan cumplido 60 años, sin importar si son mexicanas o extranjeras, siempre que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.
El trámite es personal e intransferible, por lo cual es indispensable la presencia del adulto mayor en el momento de solicitar la tarjeta. No se permite que un tercero lo realice en su nombre, salvo en casos especiales autorizados por las delegaciones estatales del INAPAM.
REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL INAPAM
Para obtener esta tarjeta, las personas solicitantes deben presentar la siguiente documentación en original y copia:
1. Acta de nacimiento legible.
2. Identificación oficial vigente, como:
- Credencial del INE
- Pasaporte
- Cédula profesional
- Cartilla militar
- Carta de identidad emitida por el municipio o alcaldía
3. CURP actualizada (Clave Única de Registro de Población).
4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses, que puede ser:
- Recibo de luz, agua, predial o teléfono
- Estado de cuenta bancario
- Documento debe estar a nombre de la persona solicitante
5. Una fotografía reciente tamaño infantil, en papel fotográfico, blanco y negro o a color, con fondo blanco, de frente, sin gorra ni lentes.
En algunos estados, las delegaciones pueden solicitar requisitos adicionales, por lo que se recomienda verificar previamente en el módulo más cercano.
El trámite también solicita los datos de una persona de contacto en caso de emergencia, para lo cual se requiere:
- CURP actualizada
- Número telefónico vigente
Este dato permite establecer comunicación con familiares o responsables en caso de algún incidente durante el uso de la tarjeta o en los espacios donde se otorguen beneficios.
Desde el #INAPAM #Trabajamos para #Garantizar que cada #PersonaAdultaMayor #Ejerza sus #Derechos y tenga acceso a una #VidaDigna llena de #Oportunidades con #Igualdad y #Respeto 👉https://t.co/ZZZ5trT9RR pic.twitter.com/SUGU3iClyT— INAPAM (@INAPAM) August 1, 2025
¿DÓNDE SE TRAMITA LA TARJETA INAPAM?
La tarjeta puede ser tramitada en cualquier módulo del INAPAM, sin importar el estado o la delegación donde resida la persona interesada, ya que es un programa de alcance federal. Los módulos están habilitados de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.
El directorio de módulos y delegaciones del INAPAM a nivel nacional está disponible en línea, en el sitio web oficial: http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Delegaciones_
Se recomienda acudir al módulo más cercano con toda la documentación completa, para agilizar el proceso.
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA TARJETA INAPAM
¿Es necesario tener los 60 años cumplidos? Sí. La legislación mexicana establece que las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con 60 años o más de edad, por lo que este es el requisito de edad indispensable para iniciar el trámite.
¿Los extranjeros pueden solicitarla? Sí. Las personas extranjeras que se encuentren residiendo o en tránsito en México también pueden acceder a este beneficio, siempre que acrediten su edad y presenten la documentación requerida.
¿Dónde se puede usar la tarjeta INAPAM? La tarjeta puede ser utilizada en una amplia red de comercios y servicios. El listado oficial de beneficios se puede consultar en línea en el Directorio de Beneficios INAPAM, donde se detallan los descuentos disponibles en cada entidad.
¿Qué hacer en caso de extravío? En caso de pérdida, se debe volver a tramitar la tarjeta presentando nuevamente la documentación. No es necesario reportar la pérdida, ya que la tarjeta es de uso personal y no puede ser utilizada por otra persona para obtener beneficios.
¿La tarjeta tiene vigencia? Todas las credenciales INAPAM son vigentes de forma indefinida mientras no se detecte un uso indebido. Sin embargo, se recomienda mantener actualizados los datos personales y, si es necesario, acudir a un módulo para renovación en caso de deterioro.
La tarjeta del INAPAM representa una herramienta de gran valor para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, permitiéndoles acceder a productos y servicios a precios preferenciales.