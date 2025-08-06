INAPAM: Así puedes tramitar tu credencial en 2025 para disfrutar de descuentos y beneficios

Esta credencial tiene el propósito de fomentar el bienestar, la inclusión social y el acceso a servicios para las personas adultas mayores, facilitando condiciones más equitativas en el consumo de bienes y servicios básicos, recreativos y de transporte.

En México, las personas que han cumplido 60 años o más pueden acceder a una amplia variedad de beneficios y descuentos mediante la tarjeta del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM) , un instrumento oficial que otorga el gobierno federal a través de la Secretaría de Bienestar .

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE LA TARJETA INAPAM?

La tarjeta INAPAM brinda descuentos y beneficios en diversas áreas, tanto en instituciones públicas como en establecimientos privados afiliados. Algunos de los rubros donde se puede utilizar son:

- Alimentos y abarrotes

- Medicamentos y servicios médicos o de laboratorio

- Ropa, calzado y productos del hogar

- Actividades culturales y recreativas

- Transporte público y foráneo, incluyendo aerolíneas

- Trámites legales, asesoría y servicios funerarios

- Descuentos en pagos de servicios públicos como agua o predial, en algunos municipios

La variedad de beneficios disponibles puede variar por estado y municipio, por lo que el INAPAM pone a disposición un Directorio de Beneficios donde se pueden consultar todos los comercios y servicios afiliados en cada región.

¿QUIÉN PUEDE TRAMITAR LA TARJETA INAPAM?

De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, tienen derecho a tramitar esta credencial todas las personas que hayan cumplido 60 años, sin importar si son mexicanas o extranjeras, siempre que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.

El trámite es personal e intransferible, por lo cual es indispensable la presencia del adulto mayor en el momento de solicitar la tarjeta. No se permite que un tercero lo realice en su nombre, salvo en casos especiales autorizados por las delegaciones estatales del INAPAM.

REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL INAPAM

Para obtener esta tarjeta, las personas solicitantes deben presentar la siguiente documentación en original y copia:

1. Acta de nacimiento legible.

2. Identificación oficial vigente, como:

- Credencial del INE

- Pasaporte

- Cédula profesional

- Cartilla militar

- Carta de identidad emitida por el municipio o alcaldía

3. CURP actualizada (Clave Única de Registro de Población).

4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses, que puede ser:

- Recibo de luz, agua, predial o teléfono

- Estado de cuenta bancario

- Documento debe estar a nombre de la persona solicitante

5. Una fotografía reciente tamaño infantil, en papel fotográfico, blanco y negro o a color, con fondo blanco, de frente, sin gorra ni lentes.

En algunos estados, las delegaciones pueden solicitar requisitos adicionales, por lo que se recomienda verificar previamente en el módulo más cercano.

El trámite también solicita los datos de una persona de contacto en caso de emergencia, para lo cual se requiere:

- CURP actualizada

- Número telefónico vigente

Este dato permite establecer comunicación con familiares o responsables en caso de algún incidente durante el uso de la tarjeta o en los espacios donde se otorguen beneficios.