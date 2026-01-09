Secretaría de las Mujeres desmiente presunto Bono Mujeres Bienestar de 2 mil 750 pesos
Conoce las claves para identificar fraudes y estafas relacionadas a los programas sociales, a nivel federal y estatal
Tras la divulgación de la noticia sobre un presunto Bono para las Mujeres Bienestar, para beneficiarias de 18 a 64 años de edad, el gobierno de Quintana Roo emitió un comunicado para desmentir el rumor.
“La Secretaría de las Mujeres de Quintana Roo (SEMUJERES) dio a conocer a la ciudadanía que la información que circula en redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp sobre un supuesto ‘Bono Mujer Bienestar’ por un monto de 2 mil 750 pesos, es falsa y no corresponde a ningún programa oficial del Gobierno de México”, se lee en el comunicado oficial.
Se aclaró que no hay registro de la existencia de algún programa que cumpla con estas características ni el monto que se menciona.
CLAVES PARA IDENTIFICAR EL FRAUDE TRAS EL SUPUESTO ‘BONO MUJER BIENESTAR’
Es importante prestar atención a las alertas que a continuación se describen, para evitar caer en fraudes de este tipo, relacionados con los programas gubernamentales de apoyo a la población:
1. Toda página web perteneciente al Gobierno de México, termina únicamente con el dominio gob.mx en el enlace.
2. No se utilizan extensiones adicionales ni direcciones electrónicas ajenas, por lo que cualquier enlace distinto debe considerarse no oficial.
3. Los programas sociales NO se anuncian ni se gestionan a través de mensajes de WhatsApp.
4. NO se solicitan registros mediante enlaces externos enviados por teléfono móvil.
5. En cuanto a programas exclusivos para las mujeres, hay que recordar que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) ya no existe como institución, por lo que el uso de su nombre en este tipo de comunicaciones es totalmente incorrecta y forma parte de una estrategia para aparentar legitimidad.
Para finalizar el comunicado, se reiteró que “la protección de la seguridad y de los datos personales es fundamental para garantizar el bienestar de las mujeres. La desinformación y el fraude también constituyen una forma de violencia, por lo que prevenirlos es una responsabilidad de todas y de todos”.
PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALES EXCLUSIVOS PARA LAS MUJERES
1. Programas federales: Estos son gestionados por la Secretaría de Bienestar y aplican en cualquier estado de la República.
* Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): Es el programa “insignia” actual para reconocer el trabajo de cuidado de las mujeres.
Monto 2026: $3,100 pesos bimestrales.
Público: Mujeres de 60 a 64 años.
Dato clave: Al cumplir los 65 años, la transición a la Pensión de Adultos Mayores (que este año otorga $6,400) es automática.
* Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: Orientado a mujeres (madres, buscando empleo o estudiando) que no cuentan con servicios de cuidado infantil (guarderías).
Monto: $1,600 pesos bimestrales por niño (hasta un máximo de 3).
Edad de los niños: De 0 hasta un día antes de cumplir 4 años (o 6 años si tienen discapacidad, en cuyo caso el apoyo es mayor, de $3,600).
2. Programas estatales: Cada estado tiene sus propios apoyos. Los más destacados por su alcance son:
* Estado de México: “Mujeres con Bienestar”: Es el programa más robusto a nivel estatal en el país.
Monto: $2,500 pesos bimestrales.
Público: Mujeres de 18 a 64 años en situación de vulnerabilidad.
Extras: Incluye seguro de vida, asistencia médica, dental, oftalmológica, veterinaria y capacitación para el empleo.
* Baja California: “Tarjeta Violeta”: Enfocado en jefas de familia para ayudar con gastos básicos.
Monto: $2,600 pesos bimestrales.
Público: Mujeres de 18 a 64 años que viven en situación de vulnerabilidad y tienen hijos menores de edad.