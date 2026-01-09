$!Secretaría de las Mujeres desmiente presunto Bono Mujeres Bienestar de 2 mil 750 pesos

Tras la divulgación de la noticia sobre un presunto Bono para las Mujeres Bienestar, para beneficiarias de 18 a 64 años de edad, el gobierno de Quintana Roo emitió un comunicado para desmentir el rumor.

“La Secretaría de las Mujeres de Quintana Roo (SEMUJERES) dio a conocer a la ciudadanía que la información que circula en redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp sobre un supuesto ‘Bono Mujer Bienestar’ por un monto de 2 mil 750 pesos, es falsa y no corresponde a ningún programa oficial del Gobierno de México”, se lee en el comunicado oficial.

Se aclaró que no hay registro de la existencia de algún programa que cumpla con estas características ni el monto que se menciona.

CLAVES PARA IDENTIFICAR EL FRAUDE TRAS EL SUPUESTO ‘BONO MUJER BIENESTAR’

Es importante prestar atención a las alertas que a continuación se describen, para evitar caer en fraudes de este tipo, relacionados con los programas gubernamentales de apoyo a la población:

1. Toda página web perteneciente al Gobierno de México, termina únicamente con el dominio gob.mx en el enlace.

2. No se utilizan extensiones adicionales ni direcciones electrónicas ajenas, por lo que cualquier enlace distinto debe considerarse no oficial.

3. Los programas sociales NO se anuncian ni se gestionan a través de mensajes de WhatsApp.

4. NO se solicitan registros mediante enlaces externos enviados por teléfono móvil.

5. En cuanto a programas exclusivos para las mujeres, hay que recordar que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) ya no existe como institución, por lo que el uso de su nombre en este tipo de comunicaciones es totalmente incorrecta y forma parte de una estrategia para aparentar legitimidad.