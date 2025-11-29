INAPAM 2026: ¿cuándo se renueva la credencial para adultos mayores?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Con base a apoyos, pensiones y servicios públicos, la credencial del INAPAM funciona como una herramienta para todo mayor de 60 años
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores manda un comunicado para todos los ciudadanos que van a cumplir 60 años y quieran acceder a los diferentes beneficios.
El INAPAM ha informado que los adultos mayores que quieren renovar su credencial para el 2026, necesitan saber lo siguiente: no es necesario.
La dependencia informó que las credenciales no tienen fecha de vencimiento, y que solo deben renovarse si la misma credencial fue dañada, extraviada o que los datos sean ilegibles por el desgaste.
Para la renovación del 2026 no será necesario hacer un trámite adicional. Sin embargo, se destaca que en caso de actualizar, sí es importante acudir al correspondiente módulo para hacer el cambio.
Los próximos en recibir el acceso a solicitar una credencial del INAPAM serán todos los nacidos en 1966.
Para tramitar la tarjeta serán necesarios los siguientes documentos:
*) Acta de nacimiento
*) Identificación oficial vigente
*) CURP actualizado
*) Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)
*) Fotografía infantil (reciente, a blanco y negro, con fondo blanco y sin lentes).
TE PUEDE INTERESAR: La credencial del INAPAM ofrece servicios y descuentos a ciudadanos mayores de 60 años
La tarjeta del INAPAM es funcional para recibir apoyos en diferentes servicios públicos, al igual que pensiones del bienestar.