INAPAM 2026: ¿cuándo se renueva la credencial para adultos mayores?

Información
/ 29 noviembre 2025
    INAPAM 2026: ¿cuándo se renueva la credencial para adultos mayores?
    INAPAM 2026: ¿cuándo se renueva la credencial para adultos mayores? FOTO: VANGUARDIA

Con base a apoyos, pensiones y servicios públicos, la credencial del INAPAM funciona como una herramienta para todo mayor de 60 años

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores manda un comunicado para todos los ciudadanos que van a cumplir 60 años y quieran acceder a los diferentes beneficios.

El INAPAM ha informado que los adultos mayores que quieren renovar su credencial para el 2026, necesitan saber lo siguiente: no es necesario.

La dependencia informó que las credenciales no tienen fecha de vencimiento, y que solo deben renovarse si la misma credencial fue dañada, extraviada o que los datos sean ilegibles por el desgaste.

Para la renovación del 2026 no será necesario hacer un trámite adicional. Sin embargo, se destaca que en caso de actualizar, sí es importante acudir al correspondiente módulo para hacer el cambio.

Los próximos en recibir el acceso a solicitar una credencial del INAPAM serán todos los nacidos en 1966.

Para tramitar la tarjeta serán necesarios los siguientes documentos:

*) Acta de nacimiento

*) Identificación oficial vigente

*) CURP actualizado

*) Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

*) Fotografía infantil (reciente, a blanco y negro, con fondo blanco y sin lentes).

TE PUEDE INTERESAR: La credencial del INAPAM ofrece servicios y descuentos a ciudadanos mayores de 60 años

La tarjeta del INAPAM es funcional para recibir apoyos en diferentes servicios públicos, al igual que pensiones del bienestar.

Temas


Bienestar
adultos mayores
trámites

Localizaciones


México

Organizaciones


INAPAM

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
México suministró más agua de la cuenca del río Bravo el último año del ciclo quinquenal que en los cuatro años previos juntos.

EU y Texas exigen a México pagar agua faltante

Cuauhtémoc Cárdenas destacó la capacidad que tuvo su padre, el General Lázaro Cárdenas del Río, para respetar a la Oposición.

Urge Cuauhtémoc Cárdenas al Gobierno de Sheinbaum un diálogo con sus críticos
La nueva titular interina de la FGR, Ernestina Godoy, nombró como sus titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Oficialía Mayor.

Godoy hace cambios en la FGR: llegan Héctor Elizalde, César Oliveiros y Laura Gómez
Policías de la SSC rescataron a una niña de seis años golpeada y encerrada por su madre en un domicilio de la colonia Pro Hogar; la mujer fue detenida y el caso quedó en manos del Ministerio Público.

Detienen a mujer señalada de agredir y encerrar a su hija de 6 años, en Azcapotzalco: ‘Mi mamá me quería matar’
La medida forma parte de los esfuerzos para prevenir que “foráneos ilegales” utilicen el sistema financiero de EU para transferir fondos obtenidos no legalmente.

Unidad antilavado de EU actualiza alerta sobre transferencias que involucren a inmigrantes e incluye las remesas
La amenaza de Trump de detener la inmigración sería un golpe serio para una nación que durante mucho tiempo se ha definido como destino de inmigrantes. FOTO:

Trump dice que ‘pausará permanentemente’ la inmigración desde países pobres
Donald Trump habla con las tropas estadounidenses por video desde su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Advierte Trump que se considere el espacio aéreo de Venezuela ‘cerrado en su totalidad’
El presidente Donald Trump sostiene una fotografía mientras se dirige a reporteros tras hablar con las tropas por video desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. FOTO: AP / Alex Brandon

Tras el tiroteo en Washington, Trump intensifica sus posturas antiinmigración