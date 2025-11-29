INAPAM 2026: ¿cuándo se renueva la credencial para adultos mayores?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores manda un comunicado para todos los ciudadanos que van a cumplir 60 años y quieran acceder a los diferentes beneficios.

El INAPAM ha informado que los adultos mayores que quieren renovar su credencial para el 2026, necesitan saber lo siguiente: no es necesario.

La dependencia informó que las credenciales no tienen fecha de vencimiento, y que solo deben renovarse si la misma credencial fue dañada, extraviada o que los datos sean ilegibles por el desgaste.

Para la renovación del 2026 no será necesario hacer un trámite adicional. Sin embargo, se destaca que en caso de actualizar, sí es importante acudir al correspondiente módulo para hacer el cambio.