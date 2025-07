Infonavit amplía apoyo a acreditados con la Prórroga Total: hasta 12 meses sin pagos y sin intereses

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA PRÓRROGA DE INFONAVIT?

El beneficio está dirigido a personas acreditadas que cumplan con las siguientes condiciones: contar con meses disponibles de prórroga, no haber realizado pagos por su cuenta después de haber perdido su empleo, y no tener más de tres pagos no realizados. Este apoyo puede ser solicitado por aquellas personas que, debido a una situación extraordinaria, enfrentan complicaciones para cubrir el pago de su crédito.

DURACIÓN DE LA PRÓRROGA SEGÚN EL AÑO DE OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO

El tiempo máximo que se puede aplicar la prórroga depende de la fecha en que se otorgó el crédito:

Para créditos concedidos antes del 1 de julio de 1997, la prórroga puede ser por hasta 12 meses consecutivos.

Para créditos otorgados a partir del 1 de julio de 1997, se puede solicitar la prórroga hasta por 12 meses consecutivos o de manera fraccionada, acumulando un tope máximo de 24 meses durante toda la vida del crédito.

Durante el periodo de gracia, no se generarán intereses adicionales sobre el saldo del crédito, lo que significa que el monto pendiente no aumentará mientras se mantenga la prórroga vigente. Esta medida busca evitar que el adeudo se incremente y se vuelva más difícil de cubrir una vez que la persona retome sus pagos.