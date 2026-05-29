Infonavit: así puedes usar tu crédito para liquidar tu hipoteca de hasta 2.9 millones de pesos
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Trabajadores pueden usar un crédito Infonavit para liquidar su hipoteca bancaria y trasladar su deuda al Instituto con tasas fijas.
Las personas trabajadoras que actualmente tienen una hipoteca con una entidad financiera pueden utilizar un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para pagar el adeudo pendiente y trasladar su financiamiento al Instituto mediante el esquema de Pago de Pasivos.
Esta modalidad del Infonavit permite liquidar un crédito hipotecario contratado previamente con un banco u otra entidad financiera, utilizando el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda y, en caso necesario, un crédito otorgado por el Infonavit.
¿CÓMO FUNCIONA EL PAGO DE PASIVOS?
El mecanismo contempla dos modalidades, dependiendo del saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda del trabajador.
Cuando el ahorro disponible es menor al monto que aún se debe a la entidad financiera, el Infonavit otorga un crédito para cubrir la diferencia y liquidar la hipoteca. En este caso, la vivienda queda como garantía hipotecaria del nuevo financiamiento otorgado por el Instituto.
Por el contrario, cuando el saldo de la Subcuenta de Vivienda es superior a la deuda pendiente, el crédito se realiza bajo el esquema de garantía con el saldo de la propia subcuenta. En esta modalidad, la garantía corresponde al ahorro remanente después de liquidar el adeudo con la institución financiera.
CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO INFONAVIT PARA PAGAR UNA HIPOTECA
El financiamiento se otorga exclusivamente en pesos y es financiado al 100 por ciento por el Infonavit.
Puede solicitarse independientemente del nivel salarial del trabajador y cuenta con una tasa de interés fija durante toda la vida del crédito, que va del 3.50 al 10.45 por ciento, dependiendo del ingreso del solicitante.
Además, quienes hayan liquidado anteriormente un crédito del Instituto pueden acceder nuevamente a otros financiamientos para comprar vivienda, terreno, construir, remodelar o pagar otro crédito hipotecario, siempre que no hayan presentado incumplimientos o recibido apoyos por quebrantos en créditos previos.
MONTO Y PLAZOS DEL FINANCIAMIENTO
En la modalidad de Pago de Pasivos con Garantía Hipotecaria, el Infonavit puede prestar hasta 2 millones 935 mil 2 pesos con 35 centavos, dependiendo de la capacidad de pago del trabajador.
El plazo puede ir desde un año hasta 30 años, siempre y cuando la suma de la edad del acreditado más el plazo del crédito no exceda los 70 años en hombres y 75 años en mujeres.
Por su parte, la modalidad con garantía del saldo de la Subcuenta de Vivienda contempla un monto único equivalente a tres UMA, actualmente de 10 mil 698 pesos con 67 centavos.
REQUISITOS PARA SOLICITAR UN CRÉDITO INFONAVIT PARA PAGAR UN CRÉDITO HIPOTECARIO
Para acceder al esquema de Pago de Pasivos con Garantía Hipotecaria es necesario contar con una relación laboral vigente, estar registrado en una Afore con datos biométricos actualizados, autorizar la consulta al Buró de Crédito y no tener un crédito vigente con el Infonavit.
En la modalidad con garantía de la Subcuenta de Vivienda también se requiere tener una relación laboral vigente, no contar con un crédito activo del Instituto y realizar la precalificación correspondiente.
Adicionalmente, el trabajador deberá obtener una Carta Saldo condicionada al pago emitida por la institución financiera donde tiene contratada su hipoteca, solicitar un avalúo con una unidad registrada ante el Infonavit y completar el curso en línea “Saber más para decidir mejor”.
GASTOS Y BENEFICIOS
En algunos casos, los gastos de titulación no se cobran. Esto aplica para quienes perciben ingresos mensuales de hasta 9 mil 985 pesos con 43 centavos.
Asimismo, la modalidad con garantía del saldo de la Subcuenta de Vivienda no genera gastos notariales ni contempla seguro de daños, debido a que no se trata de un crédito hipotecario tradicional.
ASPECTOS A CONSIDERAR ANTES DE LIQUIDAR LA HIPOTECA
El Infonavit señala que la entidad financiera debe aceptar firmar la liberación de la hipoteca antes de que el trabajador formalice la escritura correspondiente con el Instituto.
Además, la vivienda debe encontrarse al corriente en el pago de impuestos y derechos al momento de la firma.
Una vez formalizado el trámite, el Instituto realizará el pago de la deuda mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la entidad financiera, proceso que puede concretarse en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la firma de la escritura.
Los trabajadores interesados pueden consultar su precalificación, el monto máximo disponible y los requisitos específicos a través de Mi Cuenta Infonavit.