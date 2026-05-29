$!Infonavit: así puedes usar tu crédito para liquidar tu hipoteca de hasta 2.9 millones de pesos

Esta modalidad del Infonavit permite liquidar un crédito hipotecario contratado previamente con un banco u otra entidad financiera, utilizando el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda y, en caso necesario, un crédito otorgado por el Infonavit.

Las personas trabajadoras que actualmente tienen una hipoteca con una entidad financiera pueden utilizar un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para pagar el adeudo pendiente y trasladar su financiamiento al Instituto mediante el esquema de Pago de Pasivos.

¿CÓMO FUNCIONA EL PAGO DE PASIVOS?

El mecanismo contempla dos modalidades, dependiendo del saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda del trabajador.

Cuando el ahorro disponible es menor al monto que aún se debe a la entidad financiera, el Infonavit otorga un crédito para cubrir la diferencia y liquidar la hipoteca. En este caso, la vivienda queda como garantía hipotecaria del nuevo financiamiento otorgado por el Instituto.

Por el contrario, cuando el saldo de la Subcuenta de Vivienda es superior a la deuda pendiente, el crédito se realiza bajo el esquema de garantía con el saldo de la propia subcuenta. En esta modalidad, la garantía corresponde al ahorro remanente después de liquidar el adeudo con la institución financiera.

CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO INFONAVIT PARA PAGAR UNA HIPOTECA

El financiamiento se otorga exclusivamente en pesos y es financiado al 100 por ciento por el Infonavit.

Puede solicitarse independientemente del nivel salarial del trabajador y cuenta con una tasa de interés fija durante toda la vida del crédito, que va del 3.50 al 10.45 por ciento, dependiendo del ingreso del solicitante.

Además, quienes hayan liquidado anteriormente un crédito del Instituto pueden acceder nuevamente a otros financiamientos para comprar vivienda, terreno, construir, remodelar o pagar otro crédito hipotecario, siempre que no hayan presentado incumplimientos o recibido apoyos por quebrantos en créditos previos.

MONTO Y PLAZOS DEL FINANCIAMIENTO

En la modalidad de Pago de Pasivos con Garantía Hipotecaria, el Infonavit puede prestar hasta 2 millones 935 mil 2 pesos con 35 centavos, dependiendo de la capacidad de pago del trabajador.

El plazo puede ir desde un año hasta 30 años, siempre y cuando la suma de la edad del acreditado más el plazo del crédito no exceda los 70 años en hombres y 75 años en mujeres.

Por su parte, la modalidad con garantía del saldo de la Subcuenta de Vivienda contempla un monto único equivalente a tres UMA, actualmente de 10 mil 698 pesos con 67 centavos.

REQUISITOS PARA SOLICITAR UN CRÉDITO INFONAVIT PARA PAGAR UN CRÉDITO HIPOTECARIO

Para acceder al esquema de Pago de Pasivos con Garantía Hipotecaria es necesario contar con una relación laboral vigente, estar registrado en una Afore con datos biométricos actualizados, autorizar la consulta al Buró de Crédito y no tener un crédito vigente con el Infonavit.

En la modalidad con garantía de la Subcuenta de Vivienda también se requiere tener una relación laboral vigente, no contar con un crédito activo del Instituto y realizar la precalificación correspondiente.

Adicionalmente, el trabajador deberá obtener una Carta Saldo condicionada al pago emitida por la institución financiera donde tiene contratada su hipoteca, solicitar un avalúo con una unidad registrada ante el Infonavit y completar el curso en línea “Saber más para decidir mejor”.

GASTOS Y BENEFICIOS

En algunos casos, los gastos de titulación no se cobran. Esto aplica para quienes perciben ingresos mensuales de hasta 9 mil 985 pesos con 43 centavos.

Asimismo, la modalidad con garantía del saldo de la Subcuenta de Vivienda no genera gastos notariales ni contempla seguro de daños, debido a que no se trata de un crédito hipotecario tradicional.