/ 20 noviembre 2025
    Mejoravit Solo Para ti: programa una remodelación con Infonavit sin usar crédito hipotecario FOTO: VANGUARDIA

Infonavit ofrece un apoyo inicial desde 10,000 pesos, el cual puede incrementar a un máximo de 163,030.21 pesos para los derechohabitantes del IMSS

Para quienes busquen realizar remodelaciones significativas a sus viviendas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ofrece una destacable opción de financiamiento.

Para muchos, esto significaría recurrir a créditos hipotecarios, pero en conjunto con el IMSS, se ha elaborado la opción ‘Mejoravit Solo Para Ti’.

Dicho programa es una alternativa para los trabajadores del IMSS que cuenten con Afore y busquen realizar mejoras a su vivienda. El esquema evita la opción de hipotecar el inmueble, para concentrarse en disponer un considerable apoyo económico.

MEJORAVIT PARA LOS TRABAJADORES

El financiamiento de Infonavit ofrece un apoyo inicial desde 10,000 pesos, el cual puede incrementar a un máximo de 163,030.21 pesos.

La cantidad será ofrecida, con base al saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda. Se debe destacar que el monto otorgado no puede exceder el 90% del saldo.

El esquema de crédito funciona bajo tasas de interés fijas, las cuales varían del monto solicitado.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CRÉDITO DE 160 MIL PESOS DE INFONAVIT

Para acceder a dicha capacidad de los préstamos Infonavit, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios:

*) Ser derechohabitante con relación laboral vigente

*) Tener registro de Afore y tener datos biométricos actualizados

*) Autorizar consulta en buró de crédito

*) No contar con un crédito activo en el organismo público

*) Habitar la vivienda a mejorar

*) En caso no de habitar la vivienda, encomendar el préstamo para un hogar de familiares cercanos

*) No superar la edad de 70 años para los hombres, y 75 años en las mujeres.

Para los plazos de amortización se consideran, por los medios de información, como flexibles. En créditos menores, los plazos van de 1 a 5 años; para los mayores, el pago máximo se extiende hasta 10 años.

DOCUMENTOS PARA MEJORAVIT SOLO PARA TI

Para realizar la solicitud, se debe ingresar a la plataforma de Infonativ; aplicar desde ‘Mi cuenta Infonavit’. Se debe autorizar la consulta en Buró de Crédito y seleccionar el plazo.

Para proceder con el programa, se debe detallar la elaboración del proyecto y desglosar el presupuesto de la obra.

Para formalizar la solicitud, el derechohabitante debe presentar la siguiente documentación:

*) Identificación oficial

*) Acta de nacimiento

*) CURP

*) RFC

*) Comprobante de domicilio

*) Estado de cuenta bancaria

*) Formatos descargados de la plataforma

El trámite puede realizarse de manera digital, o presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI). Tras ser formalizado, el plazo máximo de 9 meses para aplicar los recursos en las remodelaciones del hogar.

