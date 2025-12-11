Infonavit liquida el 90% de los pagos de desempleados por seis meses: Conoce los requisitos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) busca la forma de apoyar a personas en calidad de desempleo, respecto a los pagos de su crédito contratado.

Se trata del Seguro de Desempleo, del Fondo de Protección de Pagos (FPP), que prevé pagar el 90 por ciento de las mensualidades hasta por seis meses, por lo que el beneficiario paga únicamente el 10 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Bienestar y vivienda unidos: Ariadna Montiel articula apoyo social con créditos del Infonavit

Esta modalidad se encuentra disponible desde el 2009 para todos los derechohabientes, con el principal objetivo de recibir apoyo en situaciones complejas. Sin embargo, hay una serie de requisitos que se deben considerar en cuenta si se desea solicitar el Seguro.