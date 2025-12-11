Infonavit liquida el 90% de los pagos de desempleados por seis meses: Conoce los requisitos
El Fondo de Protección de Pagos ayudará a que la persona se mantenga al corriente, al menos durante seis meses, y se puede solicitar cada cinco años, en caso de ser necesario
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) busca la forma de apoyar a personas en calidad de desempleo, respecto a los pagos de su crédito contratado.
Se trata del Seguro de Desempleo, del Fondo de Protección de Pagos (FPP), que prevé pagar el 90 por ciento de las mensualidades hasta por seis meses, por lo que el beneficiario paga únicamente el 10 por ciento.
Esta modalidad se encuentra disponible desde el 2009 para todos los derechohabientes, con el principal objetivo de recibir apoyo en situaciones complejas. Sin embargo, hay una serie de requisitos que se deben considerar en cuenta si se desea solicitar el Seguro.
ESTOS SON LOS REQUISITOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE PAGOS DE INFONAVIT
El beneficio ayudará a que la persona se mantenga al corriente, al menos durante seis meses, y se puede solicitar cada cinco años, en caso de ser necesario. Para ello, se deben cumplir con estos requisitos:
1. Que el crédito haya sido otorgado después del 2009;
2. Haber tenido una relación laboral de, al menos, 6 meses;
3. Tener un mes de desempleo, siempre y cuando no haya sido por pensión, incapacidad o invalidez;
4. Se puede volver a solicitar este apoyo de 6 meses cada cinco años;
5. No contar con algún otro convenio de soluciones activo;
6. No contar con más de 9 pagos vencidos.
Infonavit recordó que “Para que puedas acceder a este beneficio, solo tienes que realizar tu pago correspondiente al Seguro de Desempleo. Para conocer si tienes meses disponibles del Fondo y el monto exacto que debes pagar, ingresa a Mi Cuenta Infonavit, en la sección ‘Saldos y movimientos”.
CÓMO FUNCIONA EL SEGURO DE DESEMPLEO DEL INFONAVIT
El Fondo de Protección de Pagos está integrado en la gran mayoría de los créditos que otorga el Infonavit.
1. Activación: El trabajador debe haber perdido su empleo formal de manera involuntaria. Existe un periodo de espera de un mes a partir de la fecha de desempleo para poder solicitar la aplicación del fondo.
2. Costo de Uso: El trabajador desempleado debe cubrir una pequeña parte del pago mensual. Este monto es el 10% de la mensualidad que le correspondería pagar de forma regular, más los accesorios (como la cuota de administración y la cuota del seguro de daños). El FPP absorbe el 90% restante de la mensualidad.
3. Duración: El apoyo del Fondo de Protección de Pagos tiene una vigencia de hasta seis meses por cada cinco años de vida del crédito. Una vez utilizado, el fondo se debe “recargar” con el pago normal de las aportaciones patronales durante los siguientes 5 años para volver a ser utilizado.
Para dudas o aclaraciones, puede hacer una llamada a Infonatel, al 800 008 3900, desde cualquier parte del país, o acudiendo a los Centros de Servicio Infonavit.