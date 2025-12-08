Bienestar y vivienda unidos: Ariadna Montiel articula apoyo social con créditos del Infonavit

/ 8 diciembre 2025
    Bienestar y vivienda unidos: Ariadna Montiel articula apoyo social con créditos del Infonavit
    Ariadna Montiel Reyes participó en la 139 Asamblea General del Infonavit realizado en Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

La titular de la Secretaría de Bienestar profundiza la estrategia de vivienda como eje del bienestar social y plantea nuevos esquemas de acceso a vivienda digna

CDMX.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, participó en la 139 Asamblea General del Infonavit, evento celebrado este lunes en Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde vinculó los programas sociales del gobierno con los esquemas de vivienda para consolidar el derecho a un hogar digno como pilar del modelo de bienestar.

Según Montiel, la vivienda no debe considerarse solo como un refugio, sino como un motor de desarrollo comunitario y movilidad social. Bajo esa premisa, el gobierno impulsará nuevos esquemas de financiamiento accesible dirigidos a grupos tradicionalmente excluidos, como trabajadoras del hogar, jóvenes con empleo informal o personas independientes.

Entre las medidas anunciadas están programas de autoconstrucción o mejora de vivienda con acompañamiento técnico, así como una coordinación directa entre el padrón de beneficiarios de Bienestar y los esquemas de vivienda del Infonavit, con el fin de identificar territorios con alta demanda habitacional.

También se revisarán las condiciones de financiamiento, con el objetivo de facilitar el acceso a la primera vivienda mediante tasas y términos más favorables, de acuerdo con las necesidades socioeconómicas de los beneficiarios.

Con esta convergencia entre Bienestar e Infonavit, Montiel busca consolidar una nueva agenda social donde la vivienda se considere un derecho, no solo un bien de mercado. La estrategia representa un giro respecto al enfoque tradicional de programas asistenciales, al apostar por una infraestructura social duradera.

La asamblea del Infonavit —donde se plantearon estos lineamientos— fue descrita como un momento clave del sexenio, al marcar el inicio de la fase práctica de este nuevo pacto social vivienda-bienestar, respaldado institucionalmente por el gobierno federal.

Para Montiel, esta articulación también refuerza la legitimidad social del gobierno actual, ya que vincula apoyos directos con resultados estructurales que benefician a familias de bajos recursos, autónomos o trabajadores informales.

En su conjunto, la acción de Bienestar e Infonavit apunta a atender una de las demandas históricas del país: garantizar el derecho a una vivienda digna —y con ello, impulsar un desarrollo más equitativo y justo— dentro del marco de políticas de bienestar. Con información de Excélsior

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

