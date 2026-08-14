Este es el crédito de Infonavit que pocos conocen y puede darte hasta 71 mil pesos
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El Infonavit ofrece un financiamiento de hasta 71 mil pesos para mejorar o equipar una vivienda, pero no es un depósito gratuito.
Si estás por comprar una vivienda con un crédito del Infonavit, existe una opción que puede darte recursos adicionales para realizar mejoras, reparaciones o comprar algunos artículos para tu nuevo hogar. Se trata de Equipa tu Casa, un financiamiento complementario que en agosto de 2026 puede alcanzar los 71 mil 324 pesos.
Aunque algunas publicaciones lo presentan como un depósito de 70 mil pesos, es importante aclarar que no se trata de un regalo ni de un apoyo económico gratuito. El dinero forma parte de un crédito adicional que el trabajador deberá pagar junto con su financiamiento hipotecario.
¿QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO DE 70 MIL PESOS DEL INFONAVIT?
Equipa tu Casa permite obtener un monto adicional que va aproximadamente de 10 mil 700 a 71 mil 324 pesos, dependiendo de las condiciones del crédito y de la capacidad de pago de cada trabajador.
Los recursos pueden utilizarse para mejorar la vivienda adquirida mediante un crédito Infonavit. Entre los usos permitidos están trabajos de pintura, impermeabilización, acabados, plomería, instalaciones de gas y otras reparaciones.
También pueden destinarse a la compra de determinados electrodomésticos, tecnologías eficientes y materiales necesarios para acondicionar el inmueble.
El dinero se entrega después de que el financiamiento es autorizado y se cumplen las condiciones establecidas por el organismo.
¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITARLO?
Este beneficio no está disponible para todos los derechohabientes de manera automática. Para acceder a Equipa tu Casa es necesario cumplir con determinadas condiciones.
Uno de los requisitos principales es tener una relación laboral vigente, es decir, continuar cotizando ante el IMSS mediante un empleo formal.
También es necesario obtener una precalificación favorable en Mi Cuenta Infonavit, con la que el organismo determina si el trabajador cumple con las condiciones necesarias para contratar el financiamiento.
Además, la solicitud de Equipa tu Casa debe realizarse al mismo tiempo que el crédito hipotecario para comprar la vivienda.
Por esta razón, quienes ya contrataron un crédito para adquirir una casa no pueden solicitar posteriormente este financiamiento de manera independiente.
¿CÓMO SE PAGA EL DINERO RECIBIDO?
El monto obtenido mediante Equipa tu Casa se incorpora al financiamiento principal, por lo que no debe confundirse con un depósito que el Infonavit entrega sin obligación de pago.
La tasa aplicable al crédito depende de las condiciones del trabajador y puede ubicarse dentro del rango establecido por el organismo. El saldo adicional se cubre bajo el mismo esquema del crédito hipotecario.
¿EN QUÉ PUEDES USAR LOS RECURSOS?
El financiamiento puede servir para cubrir gastos relacionados con el acondicionamiento del hogar, como:
- Pintura e impermeabilización.
- Plomería e instalaciones de gas.
- Acabados y reparaciones.
- Materiales y mano de obra.
- Ecotecnologías.
- Algunos electrodomésticos eficientes.
Antes de solicitarlo, es recomendable revisar las condiciones vigentes directamente con el Infonavit, ya que el monto disponible y los requisitos pueden variar según cada trabajador y el crédito contratado.