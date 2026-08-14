Este es el crédito de Infonavit que pocos conocen y puede darte hasta 71 mil pesos

Si estás por comprar una vivienda con un crédito del Infonavit , existe una opción que puede darte recursos adicionales para realizar mejoras, reparaciones o comprar algunos artículos para tu nuevo hogar. Se trata de Equipa tu Casa, un financiamiento complementario que en agosto de 2026 puede alcanzar los 71 mil 324 pesos.

Aunque algunas publicaciones lo presentan como un depósito de 70 mil pesos, es importante aclarar que no se trata de un regalo ni de un apoyo económico gratuito. El dinero forma parte de un crédito adicional que el trabajador deberá pagar junto con su financiamiento hipotecario.

¿QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO DE 70 MIL PESOS DEL INFONAVIT?

Equipa tu Casa permite obtener un monto adicional que va aproximadamente de 10 mil 700 a 71 mil 324 pesos, dependiendo de las condiciones del crédito y de la capacidad de pago de cada trabajador.

Los recursos pueden utilizarse para mejorar la vivienda adquirida mediante un crédito Infonavit. Entre los usos permitidos están trabajos de pintura, impermeabilización, acabados, plomería, instalaciones de gas y otras reparaciones.

También pueden destinarse a la compra de determinados electrodomésticos, tecnologías eficientes y materiales necesarios para acondicionar el inmueble.

El dinero se entrega después de que el financiamiento es autorizado y se cumplen las condiciones establecidas por el organismo.