Ingresa Frente Frío 3 a México; junto a Ciclón Vance, azotarán con temperaturas bajo cero, caída de Aguanieve, lluvias y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

El nuevo Frente Frío 3 de la temporada y el Ciclón Tropical Vance, se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, el frente frío 3 sobre Sonora, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua; puntuales fuertes en zonas de Sinaloa y Durango; y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Nayarit. Además, existe la probabilidad de caída de aguanieve durante la noche y madrugada del sábado en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C.

Canales de baja presión se extenderán sobre el occidente y sureste del país, asimismo una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Yucatán y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Tamaulipas, Jalisco y Colima; chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas, Tlaxcala y Morelos.

La masa de aire frío que impulsó al frente frío 2 mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de ambiente frío a fresco durante la mañana y noche en entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional. Por último, el huracán Vance, frente a la costa de Guerrero, originará vientos y oleaje elevado en la costa de dicho estado; asimismo, los desprendimientos nubosos de su circulación propiciarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero y Michoacán; y chubascos en Oaxaca.

Para el sábado, canales de baja presión sobre el norte, occidente y sureste de México y el ingreso de humedad proveniente del océano pacífico, golfo de México y mar Caribe, favorecerán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en regiones del noreste, centro, oriente y sureste del país, incluyendo la mencionada península y el Valle de México. Simultáneamente, el ciclón tropical Vance se acercará lentamente al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su circulación ocasionará probabilidad de lluvias fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en costas de dichos estados. Por otro lado, el frente frío 3 con características de estacionario se ubicará en el norte del país, interaccionará con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas de viento en la mencionada región. Finalmente, la masa de aire frío que impulsó al frente frío 2 modificará sus características térmicas a partir del sábado, dejando de afectar al territorio mexicano.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 12 y máxima de 24 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 24 y una mínima de 14 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 22 y mínima de 14. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Probabilidad de caída de aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, B.C. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (norte y centro), Durango (norte y oeste), Tamaulipas (suroeste), Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (centro y suroeste) y Guerrero (costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Tlaxcala y Morelos. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (norte y suroeste), Nayarit, Jalisco (costa), Colima (costa), Michoacán (sur), Guerrero (noroeste y costa), Oaxaca (costa), Chiapas (este y costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chiapas; así como en el golfo de California. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca (golfo de Tehuantepec). Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.