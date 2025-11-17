Inicia renovación de tarjeta Bienestar que ya se encuentran vencidas en esta fecha

De acuerdo con el funcionario, la fecha prevista para iniciar la entrega de los plásticos será a partir del martes 25 de noviembre , cuando los beneficiarios podrán comenzar a recoger el medio requerido para recibir los apoyos económicos, los cuales se entregan cada dos meses conforme a las reglas de operación del programa.

El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio León Trujill o , informó que los estudiantes de secundaria registrados en la Beca Rita Cetina , de 1,900 pesos bimestrales, así como los inscritos en la Beca Benito Juárez , comenzarán a recibir sus tarjetas del Banco del Bienestar durante el mes de noviembre.

ATIENDEN A MÁS DE 8 MILLONES DE ESTUDIANTES

Durante el ciclo escolar 2024-2025, la Coordinación Nacional reportó la atención de:

- 52,565 estudiantes de preescolar,

- 3,199,099 alumnos de primaria,

- 5,599,684 jóvenes de secundaria.

En total, más de ocho millones de alumnos de educación básica recibieron apoyos mediante los distintos programas. La inversión destinada durante este periodo superó los 42 mil billones de pesos, orientados a fortalecer la continuidad escolar y el acceso equitativo a los apoyos sociales dirigidos a niñas, niños y adolescentes del país.

CALENDARIO ESCALONADO DE ENTREGA DE TARJETAS BIENESTAR PARA ESTUDIANTES

León Trujillo detalló que la entrega de las tarjetas se realizará de manera escalonada. El proceso iniciará el 25 de noviembre con estudiantes de educación media superior, para continuar después con los beneficiarios de educación superior.

Finalmente, el operativo concluirá con la entrega de las tarjetas correspondientes a las Becas Rita Cetina, dirigidas a estudiantes de secundaria. La distribución en etapas busca ampliar la cobertura y garantizar una entrega ordenada en todos los niveles educativos.

PROCESO PARA COBRAR LA BECA SI TU TARJETA ESTÁ VENCIDA

La Coordinación Nacional de Becas explicó que los beneficiarios con tarjetas vencidas o próximas a vencer deben acudir directamente a una ventanilla del Banco del Bienestar para retirar su apoyo económico. Para ello, deben presentar:

- Identificación oficial,

- Copia del contrato entregado junto con la tarjeta original.

Una vez realizado el trámite, la institución bancaria emitirá una nueva tarjeta. Se indicó que la cuenta bancaria no cambia y que los recursos acumulados permanecen intactos para el titular.