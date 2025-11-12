Nueva Beca ‘Gertrudis Bocanegra’ beneficiará a estudiantes de Michoacán: Estos son los requisitos

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), dio a conocer que el Gobierno de México, en la actual administración de Claudia Sheinbaum Pardo, alista una nueva Beca del Bienestar. Se trata de la Beca ‘Gertrudis Bocanegra’. De acuerdo con lo que expuso el funcionario en sus redes sociales, la creación de este programa social se realiza en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. TE PUEDE INTERESAR: SEP: Así puedes obtener la primera boleta de calificaciones del ciclo 2025-2026 sin salir de casa Pese a que no se han dado detalles mayores, ya se reconoció que este incentivo aplicará únicamente a jóvenes de educación superior en el estado michoacano, con una inversión que asciende a más de 6 mil 300 millones de pesos. BIENESTAR ANUNCIA NUEVA BECA ‘GERTRUDIS BOCANEGRA’ PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS La Secretaría de Educación Pública (SEP), en manos de Mario Delgado Carrillo, confirmó la creación de este programa social, que busca impulsar a más de 80 mil estudiantes de Universidad en todo el estado de Michoacán.

Hasta el momento, se desconoce la cifra del apoyo económico, pero se estima que el dinero sea destinado para aliviar gastos cotidianos de las y los alumnos, como lo son el transporte público, y hasta los pagos de inscripción. “Con la Beca Gertrudis Bocanegra queremos garantizar que ningún joven michoacano deje de estudiar por falta de recursos. Es una acción por la justicia educativa y la igualdad de oportunidades”, mencionó Mario Delgado. TE PUEDE INTERESAR: SEP aclara si habrá clases el viernes 14 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria SEP ANUNCIA APLIACIÓN DE LA BECA ‘RITA CETINA’ A ESTUDIANTES DE PRIMARIA EN MICHOACÁN Dentro de las medidas que serán aplicadas próximamente, se destacó que la Beca ‘Rita Cetina’ será ampliada para involucrar a los estudiantes de las primarias en Michoacán, estimando un total de 314 mil nuevos beneficiarios. Entre otros programas que permanecerán en el estado, son la Beca Benito Juárez, con 124 mil beneficiarios, y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con 17 mil 597 personas inscritas.

“En conjunto, estas acciones consolidan a Michoacán como uno de los estados con mayor cobertura en becas educativas en todo el país”, destacó el secretario de educación. REQUISITOS PARA LA BECA ‘GERTRUDIS BOCANEGRA’ No se ha emitido una convocatoria oficial, pese a que ya fue confirmada la creación de este programa. Aún así, la SEP adelantó algunas de las bases a considerar para las personas interesadas.

1. Vivir en Michoacán: La Beca ‘Gertrudis Bocanegra’ es exclusivamente para el estado de Michoacán. 2. Ser estudiante de Universidad: El programa social está pensado únicamente para las y los estudiantes de educación superior. 3. Comprobar necesidad económica: Los estudiantes universitarios con situaciones o contextos vulnerables serán prioridad en el programa. 4. Estar inscrito en el Sistema de Becas del Bienestar: El registro iniciará una vez que se ponga en práctica la Beca. 5. No contar con apoyo similar: La persona beneficiaria no debe estar inscrito en otro programa del Bienestar o en cualquier otra Beca que otorgue apoyo económico.

Para entender más sobre el proceso de registro, VANGUARDIA recomienda estar en constante revisión de los anuncios oficiales de la SEP o la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. GERTRUDIS BOCANEGRA MENDOZA: HEROÍNA ORIGINARIA DE MICHOACÁN Conocida como la ‘heroína de Pátzcuaro’, Gertrudis Bocanegra Mendoza luchó por la Independencia de México como espía, mensajera y reclutadora de tropas. “No vivió para ver a México libre, pero su valentía dejó huella y encendió la llama de la libertad que hoy nos inspira”, destaca el anuncio de la Beca. Nació en Pátzcuaro, Michoacán, en 1765. Desde el inicio del movimiento insurgente en 1810, se unió activamente a la causa, a pesar de perder a su esposo e hijo en combate. TE PUEDE INTERESAR: Último pago de la Beca Rita Cetina en 2025: Cuál es el monto, fecha de pago y cómo solicitarla Su papel fue crucial en la lucha, hasta que, en 1817, fue descubierta, capturada y sometida a interrogatorios y torturas por las autoridades realistas, pero se negó rotundamente a delatar a sus compañeros. Por su lealtad y resistencia, fue condenada a muerte por sedición y conspiración, siendo fusilada el 11 de octubre de 1817 en Pátzcuaro, convirtiéndose en un símbolo del valor femenino en la lucha por la Independencia.