Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá registro: fecha y requisitos

En esta próxima apertura se habilitarán alrededor de 36 mil espacios de capacitación, distribuidos de manera focalizada en zonas con mayor rezago social, regiones prioritarias y comunidades indígenas.

De acuerdo con la información presentada, el programa se mantiene como una de las principales estrategias del gobierno federal en materia de inclusión laboral juvenil, con reglas claras, apoyos directos y cobertura diferenciada según necesidades regionales.

Durante la conferencia matutina del lunes 5 de enero de 2026, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , se informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá una nueva etapa de vinculaciones a partir del 1 de febrero.

¿QUÉ ES ‘JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO’?

Jóvenes Construyendo el Futuro opera desde 2019 en las 32 entidades del país. Su objetivo es que jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan puedan capacitarse laboralmente hasta por 12 meses en un Centro de Trabajo de su elección.

Durante su participación reciben:

- Apoyo económico mensual de $7,572 pesos

- Seguro médico a través del IMSS

El programa también representa una oportunidad para empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales que deseen capacitar a jóvenes interesados en desarrollar habilidades laborales.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ‘JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO’?

Pueden registrarse jóvenes mexicanos de 18 a 29 años que residan en el país y no estudien ni trabajen al momento de solicitar el apoyo.

El registro puede realizarse en cualquier momento en la plataforma oficial:

jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz

ÁREAS DE CAPACITACIÓN QUE PUEDES ENCONTRAR DENTRO DEL PROGRAMA ‘JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO’

Las vacantes se organizan en nueve áreas principales:

- Cultura y deporte

- Administrativa

- Ventas

- Servicios

- Agropecuarios

- Oficios

- Industrial

- Ciencia y Tecnología

- Salud

REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA ‘JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO’

Las personas interesadas deberán contar con:

- Identificación oficial vigente

- CURP

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

- Registro en la plataforma digital del programa

- Declaración bajo protesta de decir verdad de que no estudian ni trabajan

- Fotografía del rostro sosteniendo la ficha de registro

- Aceptación de los términos de la carta compromiso

En el caso de personas extranjeras, deberán presentar documento oficial vigente de estancia legal en México.

El programa establece que se dará prioridad a jóvenes que vivan en municipios de alta y muy alta marginación, zonas con altos índices de violencia y grupos históricamente discriminados.