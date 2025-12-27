Jóvenes Construyendo el Futuro aumentará el monto de su apoyo mensual en 2026

Información
/ 27 diciembre 2025
    Jóvenes Construyendo el Futuro aumentará el monto de su apoyo mensual en 2026
    El apoyo económico de Jóvenes Construyendo el Futuro subirá a 9 mil 582 pesos mensuales en 2026, en beneficio de jóvenes de 18 a 29 años en capacitación laboral. VANGUARDIA

El apoyo económico de Jóvenes Construyendo el Futuro subirá a 9 mil 582 pesos mensuales en 2026, en beneficio de jóvenes de 18 a 29 años en capacitación laboral

Las y los derechohabientes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán un aumento en su apoyo económico mensual en 2026, derivado del incremento de 13 por ciento al salario mínimo general, de acuerdo con información de la Coordinación de Programas para el Bienestar.

El programa federal recordó que la beca mensual está vinculada al salario mínimo, por lo que cada ajuste anual se refleja también en el monto que reciben las y los aprendices durante su capacitación.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes Construyendo el Futuro llega al Mundial 2026... Gobierno abre 5 mil empleos y registro

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?

Jóvenes Construyendo el Futuro opera desde 2019 en las 32 entidades del país y está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan al momento de su registro.

Las y los beneficiarios reciben capacitación hasta por 12 meses en centros de trabajo como empresas, talleres, negocios locales, instituciones públicas y organizaciones sociales.

Además del apoyo económico, las y los aprendices cuentan con seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo de capacitación.

La Coordinación de Programas para el Bienestar señaló que, desde su creación, siete de cada 10 egresados han logrado incorporarse a un empleo o iniciar una actividad productiva, según registros del propio programa.

¿DE CUÁNTO SERÁ LA BECA ‘JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO’ EN 2026?

En 2025, las y los beneficiarios recibieron 8 mil 480 pesos mensuales. Con el ajuste salarial anunciado por el gobierno federal, el apoyo económico para 2026 será de 9 mil 582 pesos mensuales

Este incremento fue confirmado el 5 de diciembre y se aplicará a partir de enero de 2026.

El apoyo económico se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Paralelamente, las y los jóvenes cuentan con seguro médico del IMSS, que cubre enfermedad, maternidad y riesgos de trabajo durante su participación en el programa.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Te registraste a Jóvenes Construyendo el Futuro en octubre? Así puedes activar tu seguro del IMSS

El programa social mantiene su objetivo de ampliar oportunidades de inserción laboral para jóvenes de todos los niveles educativos, al facilitar el aprendizaje en espacios productivos reales y vincular a los participantes con empleadores potenciales en todo el país.

La Coordinación de Programas para el Bienestar informó que la operación del esquema continuará priorizando a zonas y municipios con mayores niveles de marginación, con el fin de reducir brechas de acceso a empleo formal y capacitación.

Temas


Becas
Jóvenes Construyendo El Futuro
programas sociales

Localizaciones


México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Waldo - Árbol intervencionista

Árbol intervencionista
true

2025: un apretado resumen de la resaca...
Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido en Cuernavaca, Morelos.

FGR detiene a Jesús ‘N’, presunto excolaborador de Genaro García Luna, en Morelos
Personas pensionadas del IMSS recibirán sus depósitos mensuales de 2026 en los primeros días de cada mes, según el calendario oficial difundido por la institución.

IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito

El Día de los Inocentes es una de las fechas más curiosas del calendario, marcada por bromas, engaños y noticias falsas. Aunque suele tomarse con humor, su origen es histórico y su impacto sigue vigente, especialmente en la era digital.

Día de los Inocentes 2025 ¿Cuándo es, qué significa y por qué debes cuidarte?
Batalla. La conductora reapareció en redes sociales para compartir el impacto físico y emocional que le ha dejado el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA
Los Ravens de Baltimore llegan al duelo ante los Packers de Green Bay con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la pelea por un boleto a los Playoffs de la NFL.

Texans y Chargers, Ravens y Packers: los partidos clave de la Semana 17 de la NFL