Jóvenes Construyendo el Futuro aumentará el monto de su apoyo mensual en 2026

Las y los derechohabientes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán un aumento en su apoyo económico mensual en 2026, derivado del incremento de 13 por ciento al salario mínimo general, de acuerdo con información de la Coordinación de Programas para el Bienestar.

El programa federal recordó que la beca mensual está vinculada al salario mínimo, por lo que cada ajuste anual se refleja también en el monto que reciben las y los aprendices durante su capacitación.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?

Jóvenes Construyendo el Futuro opera desde 2019 en las 32 entidades del país y está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan al momento de su registro.

Las y los beneficiarios reciben capacitación hasta por 12 meses en centros de trabajo como empresas, talleres, negocios locales, instituciones públicas y organizaciones sociales.

Además del apoyo económico, las y los aprendices cuentan con seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo de capacitación.

La Coordinación de Programas para el Bienestar señaló que, desde su creación, siete de cada 10 egresados han logrado incorporarse a un empleo o iniciar una actividad productiva, según registros del propio programa.

¿DE CUÁNTO SERÁ LA BECA ‘JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO’ EN 2026?

En 2025, las y los beneficiarios recibieron 8 mil 480 pesos mensuales. Con el ajuste salarial anunciado por el gobierno federal, el apoyo económico para 2026 será de 9 mil 582 pesos mensuales

Este incremento fue confirmado el 5 de diciembre y se aplicará a partir de enero de 2026.

El apoyo económico se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Paralelamente, las y los jóvenes cuentan con seguro médico del IMSS, que cubre enfermedad, maternidad y riesgos de trabajo durante su participación en el programa.

El programa social mantiene su objetivo de ampliar oportunidades de inserción laboral para jóvenes de todos los niveles educativos, al facilitar el aprendizaje en espacios productivos reales y vincular a los participantes con empleadores potenciales en todo el país.

La Coordinación de Programas para el Bienestar informó que la operación del esquema continuará priorizando a zonas y municipios con mayores niveles de marginación, con el fin de reducir brechas de acceso a empleo formal y capacitación.