Jóvenes Construyendo el Futuro llega al Mundial 2026... Gobierno abre 5 mil empleos y registro

/ 18 noviembre 2025
    Jóvenes Construyendo el Futuro llega al Mundial 2026... Gobierno abre 5 mil empleos y registro
    Jóvenes Construyendo el Futuro participará en el Mundial 2026 con 5 mil becarios que recibirán 8,480 pesos mensuales por actividades turísticas, culturales y deportivas. Registro en abril.

El Gobierno de México integrará a cinco mil becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro en actividades turísticas, culturales, deportivas y comunitarias durante el Mundial FIFA 2026, con una beca mensual de 8,480 pesos

El Gobierno de México anunció que 5 mil jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se sumarán a las actividades sociales y logísticas del Mundial FIFA 2026. Durante tres meses, participarán en tareas turísticas, culturales, deportivas y de hospitalidad para apoyar la llegada masiva de visitantes.

El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, explicó que el registro para esta convocatoria comenzará en abril a través de los canales oficiales del programa. La participación forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la organización del torneo.

Los jóvenes recibirán una beca mensual de 8,480 pesos, equivalente al salario mínimo vigente, además de cobertura médica por parte del IMSS, tal como contempla el programa federal.

FORMACIÓN PROFESIONAL Y NUEVAS OPORTUNIDADES

El funcionario destacó que la presencia de los becarios contribuirá directamente a la logística social del Mundial, al brindar atención a turistas, apoyar en actividades comunitarias y promover la cultura mexicana entre los visitantes internacionales.

Esta experiencia permitirá que los jóvenes desarrollen habilidades en hospitalidad, turismo, atención al público, organización de eventos y manejo cultural, fortaleciendo su perfil laboral para futuras oportunidades.

Una vez concluidos los tres meses destinados al Mundial, los participantes podrán continuar su proceso de capacitación hasta completar los 12 meses del programa, conservando todos los beneficios económicos y de seguridad social.

TAREAS QUE REALIZARÁN LOS BECARIOS DURANTE EL MUNDIAL

Los jóvenes serán asignados a instituciones públicas que colaboran en el Mundial 2026, donde realizarán actividades diseñadas para impulsar su experiencia práctica. Entre las tareas se encuentran:

Recepción de turistas en sitios de alta afluencia

Promoción cultural y difusión de actividades nacionales

Actividades deportivas para comunidades y visitantes• Servicios comunitarios orientados a la convivencia social

Estas actividades fortalecerán la convivencia ciudadana y garantizarán una estancia más ordenada y cálida para los visitantes internacionales.

REGISTRO PARA PARTICIPAR EN EL MUNDIAL 2026

El registro estará disponible a partir de abril a través del sitio oficial jovenesconstruyendoelfuturo.st.gov.mx, además de otros canales que anunciará la Secretaría del Trabajo. Las autoridades pidieron a los interesados mantenerse atentos a la información oficial.

Este esfuerzo busca ampliar el alcance del programa y generar un impacto positivo durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Con esta convocatoria, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la inclusión laboral y la preparación de nuevas generaciones mediante oportunidades reales de capacitación y participación activa.

DATOS CURIOSOS

• Es la primera vez que el programa se integra a un evento deportivo internacional

• Los becarios recibirán capacitación previa especializada para atención turística

• El proyecto forma parte de los preparativos sociales del Mundial 2026

Jóvenes Construyendo El Futuro

Claudia Sheinbaum

FIFA

