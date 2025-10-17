¿Te registraste a Jóvenes Construyendo el Futuro en octubre? Así puedes activar tu seguro del IMSS

Desde el 1 de octubre se inició la etapa de registro para nuevos beneficiarios del programa social del Gobierno de México ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ (JFC), que busca apoyar a personas de 18 a 29 años de edad para su crecimiento laboral. Mediante esta iniciativa, miles de jóvenes tendrán la oportunidad de entrar a espacios de capacitación laboral con un incentivo económico de 8 mil 480 pesos mensuales, además de su inscripción a un seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). TE PUEDE INTERESAR: ¿Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán aguinaldo este 2025? ¿A QUÉ SERVICIOS DEL IMSS TIENEN ACCESO LOS BENEFICIARIOS DE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO? La página oficial de los Programas para el Bienestar indica que, el derecho de los Jóvenes Construyendo el Futuro, “garantiza consultas médicas gratuitas, medicamentos, protección ante accidentes laborales y atención de embarazos”. Hasta donde se sabe, los beneficiarios no tienen la necesidad de hacer el trámite de activación a su afiliación al IMSS, ya que ésta se hace de forma automática cinco días después de haber recibido el primer pago. “A partir de ese momento, cada aprendiz puede consultar su alta y vigencia directamente en la página oficial del Instituto”.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO: ¿CÓMO COMPROBAR SI YA ESTÁS DADO DE ALTA EN EL IMSS? Recuerda que se te asignará un Número de Seguridad Social (NSS), el cual podrás revisarlo en tu perfil de la plataforma del programa, en la sección Datos del aprendiz. Asimismo, podrás verificar la Unidad Médica Familiar que corresponde. Con esta información, las y los derechohabientes podrán solicitar citas médicas, realizar chequeos preventivos y recibir atención especializada. TE PUEDE INTERESAR: Pensión IMSS: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo en noviembre 2025? ¿ERES PARTE DE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO? ASÍ PUEDES HACER USO DE TU SEGURO EN EL IMSS Hay un proceso que consta de cuatro sencillos pasos, para hacer uso de tu seguro en el IMSS de forma exitosa y cuando lo necesites: 1. ¿Ya estás afiliado al IMSS?: Primero comprueba que ya estás en la plataforma del IMSS. Recuerda que esto sucede cinco días hábiles después de haber recibido el primer pago de tu capacitación. 2. Ingresa a los servicios digitales del IMSS: En esta plataforma deberás descargar tu constancia de vigencia; para acceder, puedes dar clic AQUÍ. Toma en cuenta que se te solicitará tu CURP, NSS y correo electrónico. 3. Localiza la clínica a la que correspondes, según tu Código Postal: Para este paso, necesitarás descargar la aplicación IMSS Digital. Considera que se solicitará tu CURP, NSS y correo electrónico. 4. Procede a solicitar tu cita médica: Deberás acceder a la plataforma del IMSS, para ello puedes dar clic AQUÍ. Solamente deberás seleccionar en el menú superior derecho si deseas generar una nueva cita o consultar tus citas programadas. Los requisitos que deberás tener listos son tu CURP, NSS y correo electrónico. Si se presenta una situación de embarazo, es necesario destacar que el seguro también cubre el seguimiento médico y el parto.