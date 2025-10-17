¿Te registraste a Jóvenes Construyendo el Futuro en octubre? Así puedes activar tu seguro del IMSS
Desde el 1 de octubre la etapa de registro al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro está activa... Conoce paso a paso cómo afiliarte al IMSS y a qué tienes derecho
Desde el 1 de octubre se inició la etapa de registro para nuevos beneficiarios del programa social del Gobierno de México ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ (JFC), que busca apoyar a personas de 18 a 29 años de edad para su crecimiento laboral.
Mediante esta iniciativa, miles de jóvenes tendrán la oportunidad de entrar a espacios de capacitación laboral con un incentivo económico de 8 mil 480 pesos mensuales, además de su inscripción a un seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
¿A QUÉ SERVICIOS DEL IMSS TIENEN ACCESO LOS BENEFICIARIOS DE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?
La página oficial de los Programas para el Bienestar indica que, el derecho de los Jóvenes Construyendo el Futuro, “garantiza consultas médicas gratuitas, medicamentos, protección ante accidentes laborales y atención de embarazos”.
Hasta donde se sabe, los beneficiarios no tienen la necesidad de hacer el trámite de activación a su afiliación al IMSS, ya que ésta se hace de forma automática cinco días después de haber recibido el primer pago.
“A partir de ese momento, cada aprendiz puede consultar su alta y vigencia directamente en la página oficial del Instituto”.
JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO: ¿CÓMO COMPROBAR SI YA ESTÁS DADO DE ALTA EN EL IMSS?
Recuerda que se te asignará un Número de Seguridad Social (NSS), el cual podrás revisarlo en tu perfil de la plataforma del programa, en la sección Datos del aprendiz.
Asimismo, podrás verificar la Unidad Médica Familiar que corresponde. Con esta información, las y los derechohabientes podrán solicitar citas médicas, realizar chequeos preventivos y recibir atención especializada.
¿ERES PARTE DE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO? ASÍ PUEDES HACER USO DE TU SEGURO EN EL IMSS
Hay un proceso que consta de cuatro sencillos pasos, para hacer uso de tu seguro en el IMSS de forma exitosa y cuando lo necesites:
1. ¿Ya estás afiliado al IMSS?: Primero comprueba que ya estás en la plataforma del IMSS. Recuerda que esto sucede cinco días hábiles después de haber recibido el primer pago de tu capacitación.
2. Ingresa a los servicios digitales del IMSS: En esta plataforma deberás descargar tu constancia de vigencia; para acceder, puedes dar clic AQUÍ. Toma en cuenta que se te solicitará tu CURP, NSS y correo electrónico.
3. Localiza la clínica a la que correspondes, según tu Código Postal: Para este paso, necesitarás descargar la aplicación IMSS Digital. Considera que se solicitará tu CURP, NSS y correo electrónico.
4. Procede a solicitar tu cita médica: Deberás acceder a la plataforma del IMSS, para ello puedes dar clic AQUÍ. Solamente deberás seleccionar en el menú superior derecho si deseas generar una nueva cita o consultar tus citas programadas. Los requisitos que deberás tener listos son tu CURP, NSS y correo electrónico.
Si se presenta una situación de embarazo, es necesario destacar que el seguro también cubre el seguimiento médico y el parto.
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA REGISTRARTE AL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?
Para registrarse en el programa, los jóvenes interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 29 años.
- No estar estudiando ni trabajando.
- Registrarse en la plataforma digital del programa.
- Completar la información solicitada y cargar los documentos requeridos.
- Contar con una identificación oficial vigente.
- Presentar la CURP y un comprobante de domicilio reciente.
- Fotografía clara y reciente, tomada con el rostro descubierto y sin alteraciones.
- Firmar la carta compromiso, donde el aspirante declara bajo protesta de decir verdad que cumple los requisitos y acepta las condiciones del programa.
- Seleccionar un Centro de Trabajo según sus intereses y ubicación.
- Asistir a la entrevista con el Centro de Trabajo.
- Cumplir con las actividades y horarios establecidos en el plan de capacitación.
¿CÓMO ES EL PROCESO DE REGISTRO AL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?
Para poder participar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, debes registrarte de la siguiente manera:
- Entra al sitio de JCF y da clic en el botón ‘Genera folio de registro’;
- Completa el formulario en el sitio de JCF para obtener un usuario y contraseña;
- Llena la información que se te pide y carga los documentos que se soliciten:
1.- Identificación oficial vigente.
2.- CURP.
3.- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de antigüedad).
4.- Fotografía reciente con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la identificación oficial;
- Podrás seleccionar un Centro de Trabajo, el cual dependerá de tus áreas de interés, opciones de distancia o escolaridad que elijas.
- Deberás ponerte en contacto con el Centro de Trabajo para realizar una entrevista laboral; tras esto, aceptarán o declinarán la solicitud del interesado.
Todo se apegará al plan de trabajo y en pocos días, el interesado recibirá una notificación por el Centro de Trabajo. En caso de no llegar en alguna opción de preferencia, tendrán que esperar los próximos periodos de postulaciones.
Cabe destacar que los aprendices podrán recibir una oferta laboral por el Centro de Trabajo donde fueron aprendices, así como adquirir herramientas para emprender y obtener una vinculación laboral.