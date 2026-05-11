Walmart y Aurrerá... las más caras en productos de la canasta básica, alerta Profeco

Durante el monitoreo semanal de precios, el titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz, informó que aunque el promedio nacional se mantiene en 897 pesos, todavía existen diferencias marcadas entre supermercados y centros de abasto.

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) colocó nuevamente bajo la lupa a las grandes cadenas de autoservicio luego de revelar que Walmart registra algunos de los precios más elevados en productos esenciales de la canasta básica en México.

El reporte mostró que mientras en la Central de Abasto de Iztapalapa el costo promedio de la canasta ronda los 834 pesos , en Walmart puede alcanzar hasta los 998 pesos , una diferencia que supera los 160 pesos por los mismos productos de consumo cotidiano.

“La información está disponible para que todas y todos puedan hacer sus comparativos y comprar en la mejor opción”, explicó el titular de Profeco durante la presentación del informe.

AURRERÁ TAMBIÉN APARECE ENTRE LAS MÁS COSTOSAS

El análisis presentado por la dependencia también colocó a Bodega Aurrerá entre las cadenas con costos elevados. Según los datos difundidos, esta tienda alcanzó un promedio de 948 pesos en los 24 productos analizados.

En contraste, otras cadenas comerciales presentaron costos considerablemente menores. Chedraui y Soriana registraron promedios de 864 pesos, mientras que La Comer reportó alrededor de 879 pesos.

La diferencia entre establecimientos llamó la atención porque algunos productos duplican prácticamente su precio dependiendo del supermercado donde se compren. Para Profeco, este comportamiento evidencia cómo el mismo artículo puede variar drásticamente sin que exista una razón aparente para el consumidor.

El organismo incluso presentó un “mapa de calor” para identificar el comportamiento de precios por cadena comercial. En dicho esquema, Walmart concentró la mayoría de los indicadores marcados en rojo, color utilizado para señalar los costos más elevados.

LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS QUE MÁS SORPRENDIERON

Uno de los casos más notorios fue el de la carne de cerdo. De acuerdo con el monitoreo, el kilo puede encontrarse en La Comer en aproximadamente 66.50 pesos, mientras que en Walmart llega hasta los 126.50 pesos.

Otro ejemplo fue el chile fresco. Aunque el promedio nacional ronda los 45 pesos por kilo, Profeco detectó que en La Comer el producto se ofrecía en apenas 6.59 pesos, mientras que Walmart lo comercializaba en más de 60 pesos.

También se identificaron diferencias importantes en artículos básicos como leche, jitomate y papa, productos indispensables para millones de familias mexicanas y cuyo incremento impacta directamente en el gasto semanal del hogar.

Especialistas en consumo señalan que las variaciones pueden depender de factores logísticos, ubicación de sucursales, costos de distribución o estrategias comerciales; sin embargo, para muchos consumidores el resultado final sigue siendo el mismo: pagar más por productos esenciales.

LA CANASTA BÁSICA SIGUE POR DEBAJO DE LA META

A pesar de las diferencias encontradas, la Profeco destacó que el precio promedio nacional de la canasta básica se mantiene por debajo de la meta de 910 pesos establecida en el acuerdo federal con cadenas de autoservicio.

Este acuerdo busca contener el aumento en alimentos y productos indispensables para evitar afectaciones mayores en la economía familiar. La estrategia incluye monitoreos constantes y difusión pública de precios para incentivar la competencia entre supermercados.

La dependencia reiteró que los consumidores pueden consultar semanalmente los comparativos oficiales para identificar dónde conviene más realizar sus compras, especialmente en periodos donde la inflación continúa presionando el bolsillo de millones de personas.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA CANASTA BÁSICA EN MÉXICO

• La canasta básica monitoreada por Profeco contempla 24 productos esenciales de consumo diario.

• El programa “Quién es Quién en los Precios” revisa costos en supermercados y centrales de abasto de distintas regiones del país.

• Productos como huevo, jitomate y chile suelen registrar cambios constantes por factores climáticos y de producción.

• Las centrales de abasto continúan siendo una de las opciones más económicas para comprar alimentos frescos.

• El monitoreo de Profeco se actualiza cada semana para comparar precios entre cadenas comerciales.