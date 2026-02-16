Beca Benito Juárez 2026: requisitos, registro en línea y documentos necesarios desde este 16 de febrero

A partir de este 16 de febrero inicia el periodo de registro para la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, un programa prioritario del Gobierno de México dirigido a estudiantes de bachillerato o preparatoria pública en modalidad escolarizada o mixta.

El objetivo del apoyo es contribuir a que las y los alumnos continúen y concluyan su formación académica mediante un respaldo económico otorgado durante el ciclo escolar.

