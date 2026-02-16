Beca Benito Juárez 2026: requisitos, registro en línea y documentos necesarios desde este 16 de febrero
El Gobierno de México abrió el registro del 16 al 27 de febrero; apoyo bimestral busca que alumnos continúen y concluyan sus estudios.
A partir de este 16 de febrero inicia el periodo de registro para la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, un programa prioritario del Gobierno de México dirigido a estudiantes de bachillerato o preparatoria pública en modalidad escolarizada o mixta.
El objetivo del apoyo es contribuir a que las y los alumnos continúen y concluyan su formación académica mediante un respaldo económico otorgado durante el ciclo escolar.
¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LA BECA Y CUÁNTO SE ENTREGA?
El programa está dirigido a estudiantes de hasta 25 años inscritos en instituciones públicas de educación media superior durante el ciclo escolar 2025-2026.
Características del apoyo económico:
- Monto: mil 900 pesos bimestrales.
- Duración: 10 meses por ciclo escolar.
- Máximo: hasta 40 meses de apoyo.
- Periodos no cubiertos: julio y agosto, por vacaciones escolares.
El registro se realiza en línea del 16 al 27 de febrero mediante el portal oficial del programa.
PASOS PARA REGISTRARTE EN EL PROGRAMA ‘BECAS BENITO JUÁREZ’
Para iniciar el proceso se debe:
- Crear o iniciar sesión con cuenta Llave MX.
- Ingresar CURP y datos personales.
- Registrar domicilio, teléfono y correo electrónico.
- Generar contraseña y aceptar el aviso de privacidad.
Después del acceso al sistema se solicita:
- Clave de Centro de Trabajo del plantel.
- Información escolar del estudiante.
- Datos del domicilio actual.
- Carga digital de comprobante de domicilio.
- Información del tutor en caso de menores de edad
Cuando la persona solicitante es menor de edad, el sistema requiere información de su madre, padre o tutor.
REQUISITOS PARA DARSE DE ALTA EN ‘BECAS BENITO JUÁREZ’
- CURP certificada.
- Identificación oficial vigente.
- Teléfono y correo electrónico.
Identificaciones oficiales aceptadas incluyen:
- Credencial del Instituto Nacional Electoral.
- Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- Documento migratorio del Instituto Nacional de Migración.
- Licencia de conducir, cartilla militar o cédula profesional.
- Si la persona solicitante es mayor de edad, el registro del tutor es opcional.
- Documentación necesaria para completar la solicitud
Para realizar el trámite correctamente, se debe contar con la siguiente documentación:
Del estudiante:
- CURP certificada.
- Datos de contacto vigentes.
- Clave de Centro de Trabajo de la escuela.
- Comprobante de domicilio digitalizado.
En caso de menores de edad:
- Documentos del tutor o responsable legal.
Antes de iniciar el registro se recomienda verificar que la CURP esté certificada. Si no lo está, el trámite puede realizarse en oficinas del Registro Civil más cercano.
VALIDACIÓN DEL REGISTRO Y ENTREGA DEL APOYO
Una vez concluido el registro, la autoridad correspondiente revisará la información proporcionada y notificará los resultados o pasos siguientes.
La entrega de tarjetas bancarias se informará posteriormente por canales oficiales y medios digitales en cada entidad federativa.
DÓNDE RECIBIR ORIENTACIÓN O RESOLVER DUDAS
Las personas que requieran apoyo durante el proceso pueden comunicarse al número 079 del Centro de Atención para el Bienestar, donde se brinda asesoría sobre registro, documentación o seguimiento del programa social.