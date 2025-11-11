La credencial del INAPAM ofrece servicios y descuentos a ciudadanos mayores de 60 años

¿Ya cumpliste los 60 años? Es una nueva etapa de la adultez, y para ello, necesitas las credenciales correspondientes para sacarle mejor provecho a los servicios disponibles.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), al tramitar su credencial, ofrece beneficios de ahorro en transporte, salud, alimentación, asesoría legal, apoyo en el hogar, vestimenta, al igual que guía para pagos municipales y acceso a centros culturales y deportivos.

Para el 2025, tramitar la credencial del INAPAM es más accesible y rápido, gracias a la plataforma oficial de la Secretaría de Bienestar.

MÓDULOS DE INAPAM

Para localizar el módulo de atención presencial, ingresa al sitio de INAPAM, dentro de la página oficial del Gobierno de México. Se debe seleccionar entidad y municipio.

Tras darle a clic a ‘Buscar’ el usuario obtendrá la dirección, horario y teléfono del módulo más cercano.

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA CREDENCIAL INAPAM

Para solicitar la credencial, se ameritan los siguientes documentos y condiciones:

*) Haber cumplido los 60 años.

*) INE

*) CURP y acta de nacimiento original

*) Comprobante de domicilio (no mayor de 6 meses)

*) Fotografía tamaño infantil (reciente, en fondo blanco, sin gorra ni lentes)

FUNCIONES DE LA CREDENCIAL DEL INAPAM

La credencial tiene la cualidad de identificación oficial para trámites en instituciones públicas; el INAPAM ha tenido la prioridad de mantener incluidas, a las personas de la tercera edad, en la sociedad.

Después de tramitarla, los ciudadanos pueden optar por rebajas en transporte público, farmacias y consultas médicas; descuentos en pago de agua, predial y servicios municipales; promociones en alimentos, actividades culturales y recreativas; al igual que acceso a programas y servicios especiales para adultos mayores.

Se debe destacar que al ser un servicio para el bienestar, el trámite es gratuito, y en su modalidad presencial, no se necesita agendar cita previa. Por ello, se recomienda acudir temprano, antes que el servicio del respectivo módulo alcance su capacidad diaria.