La credencial del INAPAM ofrece servicios y descuentos a ciudadanos mayores de 60 años

Información
/ 11 noviembre 2025
    La credencial del INAPAM ofrece servicios y descuentos a ciudadanos mayores de 60 años
    La credencial del INAPAM ofrece servicios y descuentos a ciudadanos mayores de 60 años FOTO: CUARTO OSCURO | Rodolfo Angulo

El usuario podrá acceder a servicios de apoyo en trámites públicos, al igual que descuentos en salud y alimentación

¿Ya cumpliste los 60 años? Es una nueva etapa de la adultez, y para ello, necesitas las credenciales correspondientes para sacarle mejor provecho a los servicios disponibles.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), al tramitar su credencial, ofrece beneficios de ahorro en transporte, salud, alimentación, asesoría legal, apoyo en el hogar, vestimenta, al igual que guía para pagos municipales y acceso a centros culturales y deportivos.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM

Para el 2025, tramitar la credencial del INAPAM es más accesible y rápido, gracias a la plataforma oficial de la Secretaría de Bienestar.

MÓDULOS DE INAPAM

Para localizar el módulo de atención presencial, ingresa al sitio de INAPAM, dentro de la página oficial del Gobierno de México. Se debe seleccionar entidad y municipio.

Tras darle a clic a ‘Buscar’ el usuario obtendrá la dirección, horario y teléfono del módulo más cercano.

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA CREDENCIAL INAPAM

Para solicitar la credencial, se ameritan los siguientes documentos y condiciones:

*) Haber cumplido los 60 años.

*) INE

*) CURP y acta de nacimiento original

*) Comprobante de domicilio (no mayor de 6 meses)

*) Fotografía tamaño infantil (reciente, en fondo blanco, sin gorra ni lentes)

FUNCIONES DE LA CREDENCIAL DEL INAPAM

La credencial tiene la cualidad de identificación oficial para trámites en instituciones públicas; el INAPAM ha tenido la prioridad de mantener incluidas, a las personas de la tercera edad, en la sociedad.

Después de tramitarla, los ciudadanos pueden optar por rebajas en transporte público, farmacias y consultas médicas; descuentos en pago de agua, predial y servicios municipales; promociones en alimentos, actividades culturales y recreativas; al igual que acceso a programas y servicios especiales para adultos mayores.

TE PUEDE INTERESAR: ¿El estrés puede provocar la caída del cabello?

Se debe destacar que al ser un servicio para el bienestar, el trámite es gratuito, y en su modalidad presencial, no se necesita agendar cita previa. Por ello, se recomienda acudir temprano, antes que el servicio del respectivo módulo alcance su capacidad diaria.

Temas


Servicios Públicos
adultos mayores
trámites

Localizaciones


Nuevo León
México

Organizaciones


INAPAM

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
El presidente Trump y los republicanos del Congreso siguieron una estrategia de aumentar el dolor y esperar a los demócratas.

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno
Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. FOTO:

Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes
La llegada se produce a la par que la Administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. FOTO:

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos
La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
Reubica Profepa a 41 ejemplares que presentaban estrés y peso bajo, en Morelos.

Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Tendrán ajustes en penalidades, redacción técnica y especialización de ministerios públicos.

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes