Gemini ya está disponible en MacOS: Google libera IA para escritorio
Google ha dado un paso clave en la carrera por dominar la inteligencia artificial: llevar Gemini directamente al escritorio con una app nativa para computadoras Mac
Este movimiento representa la transición de la Inteligencia Artificial (IA) desde el navegador hacia el sistema operativo, donde puede convertirse en una capa activa de productividad y automatización.
Si bien, Gemini ya está disponible en teléfonos móviles, este funciona únicamente accediendo a ella desde la aplicación de buscador web, no como app nativa.
QUÉ ES LA APP DE GEMINI DE GOOGLE PARA MAC
La nueva aplicación permite usar Gemini como un asistente directamente integrado en macOS, sin depender de un navegador web específico.
Esto implica tres cambiosque considero importantes:
-Acceso más rápido
-Integración con el sistema y otras apps
-Experiencias más fluidas que una pestaña web
Hasta hace unos días, Gemini funcionaba principalmente desde el navegador, lo que limitaba su velocidad y profundidad de uso en múltiples tareas.
Con esta aplicación, Google busca eliminar esa fricción. Cabe mencionar que este avance coloca a Gemini de chatbot a asistente de sistema.
En este sentido, Gemini deja de ser una herramienta puntual y se convierte en un asistente contextual de macOS.
DESKTOP INTELLIGENCE: LA FUNCIÓN TOP DE LA APP GEMINI
Esta función (la más disruptiva en mi opinión), le otorga a la aplicación la capacidad para interactuar con lo que ocurre en tu pantalla.
Esto incluye:
-Leer contenido visible en apps
-Analizar documentos abiertos
-Usar contexto en tiempo real
La ventaja es que ya no es necesario (o no tanto), explicar el contexto a la IA, pues ya lo ve. Además, la app se integrará con herramientas propias del sistema como:
-Calendario
-Recordatorios
-Archivos
-Fotos
¿CÓMO SACARLE PROVECHO A GEMINI EN MACOS?
La gran ventaja es que no será una app más de IA, Gemini podrá conectar todo. Podrás solicitarle que lea documentos, analice páginas web y también, que genere respuestas.
También podrás automatizar flujos, gracias a Gems, así como atender procesos contextuales entre otras tareas.
Aunque no todo es color rosa. La app tieme limitaciones pues aún se encuentra en fase beta o limitada. Es válido preguntarse no solo ¿Qué puede hacer la IA por mí?, sino ¿Qué tanto puede entender la IA de lo que estoy haciendo?.
Pero cuéntanos, ¿Descargarás ésta app a en tu Mac?