Gemini ya está disponible en MacOS: Google libera IA para escritorio

Tech
/ 15 abril 2026
Google ha dado un paso clave en la carrera por dominar la inteligencia artificial: llevar Gemini directamente al escritorio con una app nativa para computadoras Mac

Este movimiento representa la transición de la Inteligencia Artificial (IA) desde el navegador hacia el sistema operativo, donde puede convertirse en una capa activa de productividad y automatización.

Si bien, Gemini ya está disponible en teléfonos móviles, este funciona únicamente accediendo a ella desde la aplicación de buscador web, no como app nativa.

QUÉ ES LA APP DE GEMINI DE GOOGLE PARA MAC

La nueva aplicación permite usar Gemini como un asistente directamente integrado en macOS, sin depender de un navegador web específico.

Esto implica tres cambiosque considero importantes:

-Acceso más rápido

-Integración con el sistema y otras apps

-Experiencias más fluidas que una pestaña web

Hasta hace unos días, Gemini funcionaba principalmente desde el navegador, lo que limitaba su velocidad y profundidad de uso en múltiples tareas.

Con esta aplicación, Google busca eliminar esa fricción. Cabe mencionar que este avance coloca a Gemini de chatbot a asistente de sistema.

https://vanguardia.com.mx/tech/google-chrome-lanza-skills-para-gemini-convierte-prompts-en-workflows-para-la-ia-JD20010393

En este sentido, Gemini deja de ser una herramienta puntual y se convierte en un asistente contextual de macOS.

Ahora tendrás menos descripciones y más acción. Obtén respuestas basadas en el contexto de los documentos, el código o los datos de tu ventana compartida desde la app de Gemini para MacOS.
Ahora tendrás menos descripciones y más acción. Obtén respuestas basadas en el contexto de los documentos, el código o los datos de tu ventana compartida desde la app de Gemini para MacOS. GOOGLE

DESKTOP INTELLIGENCE: LA FUNCIÓN TOP DE LA APP GEMINI

Esta función (la más disruptiva en mi opinión), le otorga a la aplicación la capacidad para interactuar con lo que ocurre en tu pantalla.

Esto incluye:

-Leer contenido visible en apps

-Analizar documentos abiertos

-Usar contexto en tiempo real

La ventaja es que ya no es necesario (o no tanto), explicar el contexto a la IA, pues ya lo ve. Además, la app se integrará con herramientas propias del sistema como:

-Calendario

-Recordatorios

-Archivos

-Fotos

Crea imágenes con Nano Banana y genera videos con Veo desde el escritorio de tu Mac. Esta es la novedad de Gemini app. GOOGLE

¿CÓMO SACARLE PROVECHO A GEMINI EN MACOS?

La gran ventaja es que no será una app más de IA, Gemini podrá conectar todo. Podrás solicitarle que lea documentos, analice páginas web y también, que genere respuestas.

También podrás automatizar flujos, gracias a Gems, así como atender procesos contextuales entre otras tareas.

https://vanguardia.com.mx/tech/medio-siglo-de-apple-de-iniciar-en-un-garaje-de-jobs-a-la-carrera-de-la-ia-EL19746507

Aunque no todo es color rosa. La app tieme limitaciones pues aún se encuentra en fase beta o limitada. Es válido preguntarse no solo ¿Qué puede hacer la IA por mí?, sino ¿Qué tanto puede entender la IA de lo que estoy haciendo?.

Pero cuéntanos, ¿Descargarás ésta app a en tu Mac?

Antonio Magallán

Antonio Magallán, periodista y estratega digital con más de 7 años de experiencia en posicionamiento web (SEO) y ecosistemas editoriales con estudios en Ciencias de la Comunicación y diplomados en estrategias de alcance y engagement por el Knight Center of Journalism in the Americas.

Formé parte del equipo de Candidatum y he desarrollado la estrategia SEO y participado en la dirección editorial de proyectos como Rodeo Capital, Saltillo360, Círculo de Oro (2023, 2024 y 2025) y ¡Saca Plan!. Actualmente, aporto mi experiencia a Vanguardia, donde me enfoco en potenciar la visibilidad digital y la relevancia informativa de diversos contenidos y productos digitales.

Soy un apasionado de la evolución del ecosistema mediático y la implementación de estrategias que garanticen la sostenibilidad y el alcance del periodismo en la era digital.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Depredación con modelo ecológico

Depredación con modelo ecológico
true

Las 3 explicaciones que desaparecieron en materia de inseguridad
true

POLITICÓN: Morena: División entre Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán complica la elección en Coahuila
La baja se presenta a días de la inauguración en casa ante los Toros de Tijuana, obligando al equipo a replantear su cuadro y orden al bat.

Saraperos abre temporada sin Missael Rivera; será operado y queda fuera todo 2026
Este año, la marcha se llevará a cabo bajo el lema “Creciendo libres, amando con orgullo”, en continuidad con las ediciones anteriores.

Anuncian marcha del orgullo en Saltillo y eventos para recaudar fondos
El titular del IMMUS, Víctor de la Rosa, destacó que las nuevas rutas serán evaluadas con base en indicadores de cumplimiento.

Pondrá Saltillo nuevas rutas de transporte a prueba hasta por 9 meses antes de concesionarlas
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, en un momento que simboliza la compleja e influyente relación entre las dos principales potencias económicas del mundo.

El bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz puede poner en riesgo la relación con China
China ha negado este mes las afirmaciones de la inteligencia estadounidense de que podría haber enviado armas a Irán.

Así han evolucionado las transferencias de armas de China a Irán por décadas