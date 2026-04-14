Google Chrome lanza ‘Skills’ para Gemini; convierte prompts en workflows para la IA

Google acaba de introducir una nueva función para Chrome (su buscador web) que evitará que repitas la misma instrucción para Gemini (su inteligencia artificial). Conocida como ‘Skills’, esta característica permite guardar prompts y ejecutarlos con un solo clic mientras se navega. La novedad, disponible desde hoy, convierte interacciones aisladas con Gemini en verdaderos workflows automatizados, marcando un cambio profundo en cómo utilizamos la versión de escritorio de Gemini y Chrome. QUÉ SON LOS ‘SKILLS’ EN CHROME Y POR QUÉ CAMBIAN EL JUEGO De acuerdo con la publicación en el blog de Google, las ‘Skills’ resuelven uno de los principales problemas al momento de escribir un prompt para una tarea de IA que obliga al usuario a escribir el mismo una y otra vez sin variación. Los Skills permiten guardar prompts de Gemini como comandos reutilizables que se pueden ejecutar con un solo clic o activarse en múltiples pestañas simultánteamente. Para acceder a ellas hay que abrir la barra lateral de Gemini en Chrome, lo cual se logra pulsando el icono de Gemini en la esquina superior derecha de tu navegador. Una vez dentro, escribir una barra inclinada hacia adelante (/) en el campo de texto despliega las Skills guardadas. Al seleccionar una, Gemini analiza el contenido de las pestañas compartidas y aplica las instrucciones definidas en el prompt.

Esto rompe con el modelo tradicional de uso de IA basado en consultas únicas y manuales. Ahora, cada prompt puede convertirse en una unidad operativa repetible, similar a una macro o script, pero impulsado por lenguaje natural.

Crear una Skill propia es igual de sencillo: cuando escribas un prompt que te gustaría reutilizar en un futuri, el navegador te permitirá guardarlo directamente desde el historial de conversación. Las Skills guardadas quedan sincronizadas en todos los dispositivos de escritorio donde se haya iniciado sesión con la misma cuenta de Google. SKILLS DE GEMINI EN CHROME PUEDEN RESUMIR VIDEOS DE YOUTUBE Y MÁS Google también lanzó una biblioteca con más de 50 Skills listas para usuar. Entre las disponibles hay algunas para resumir videos de YouTube, comparar especificaciones técnicas de productos en varias pestañas abiertas al mismo tiempo o evaluar ofertas de trabajo según criterios definidos por el usuario.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Otro ejemplo es el de un prompt específico para analizar las recetas de cocina y propone sustituciones de ingredientes. Conocido como ‘Maximizador de proteínas’, esta Skill revisa los ingredientes de una receta que estés mirando en el navegador, estima su contenido proteico y sugiere cambios para maximizarlo sin alterar el sabor. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL USUARIO En términos de privacidad y seguridad, Google indica que las Skills se apoyan en las mismas capas de seguridad que ya protegen los prompts de Gemini en Chrome. Antes de ejecutar acciones sensibles, como añadir eventos al calendario o enviar un correo electrónico, el sistema solicita confirmación explícita al usuario antes de efectuar cualquier acción. LA NUEVA CAPA COMPETITIVA DEL SEO Aquí viene lo interesante para los especialistas en SEO (Search Engine Optimization) y GEO (Generative Engine Optimization), la optimización de contenidos para la IA. Este cambio tiene implicaciones directas para SEO y GEO. En los siguientes tres puntos te explico lo que viene para los especialistas en ésta área: 1. El contenido ahora debe ser ‘procesable por workflows’ No basta con posicionar; el contenido debe ser estructurado para que un Skill pueda: extraer datos fácilmente, comparar atributos y generar resúmenes coherentes. 2. Nace el ‘SEO para agentes’ Las páginas ahora también competirán no solo por ranking, sino por ser: más fáciles de interpretar por IA y más útiles en procesos automatizados. 3. El tráfico podría fragmentarse Si los usuarios obtienen respuestas procesadas por Skills, podrían interactuar menos con páginas individuales y más con resultados sintetizados. CHROME EVOLUCIONA DE NAVEGADOR A PLATAFORMA D EJECUCIÓN DE IA Cabe mencionar que esta actualización acerca al buscador de Google a un modelo donde:

El usuario define la intención La IA ejecuta el proceso El navegador coordina la acción Riesgos y limitaciones actuales

Aunque prometedor, el sistema aún tiene ciertas restricciones:

Disponibilidad limitada (idioma y rollout gradual) Dependencia del ecosistema Google Posibles riesgos de privacidad al ejecutar tareas automatizadas

CONCLUSIÓN: EL INICIO DEL ‘PROMPT COMPUTING’ Los Skills representan un cambio de paradigma: De buscar a ejecutar; de preguntar a automatizar; de navegar a operar. Estamos entrando a una era donde los prompts no son solo instrucciones, sino herramientas reutilizables que definen cómo trabajamos en Internet. Para todos los creadores de contenido, productos o estrategias digitales la pregunta ya no es solo: ¿Cómo posiciono en Google?, sino ¿Cómo hago que mi contenido fucione dentro de un workflow de IA? Pero cuéntame, ¿qué estrategias digitales consideras obsoletas en la era de la IA?

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