La multa de tránsito más alta, incluye corralón y miles de pesos

Moverse en la Ciudad de México implica enfrentar tráfico intenso, tiempos de traslado largos y calles saturadas. En medio de ese escenario, muchos conductores caen en la tentación de utilizar carriles exclusivos del transporte público para avanzar más rápido. Sin embargo, esa decisión puede terminar en una de las multas de tránsito más costosas de la capital. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, invadir carriles confinados del Metrobús, Trolebús o Mexibús representa una infracción severa que puede afectar seriamente el bolsillo de los automovilistas.

¿Cuál es la multa más cara en la CDMX? La sanción más alta para un conductor común corresponde a circular, detenerse o estacionarse en carriles exclusivos destinados al transporte público. El Artículo 11, fracción X, del Reglamento de Tránsito establece que ningún vehículo particular puede ingresar a estas vías confinadas, incluso si el conductor asegura que solo lo hizo “por unos metros” o para intentar incorporarse rápidamente a otra vialidad. Las autoridades capitalinas mantienen vigilancia constante mediante cámaras y elementos de tránsito, ya que estos carriles son considerados prioritarios para garantizar la movilidad y seguridad del transporte masivo y de servicios de emergencia. ¿Cuánto cuesta la multa por invadir el carril del Metrobús? El monto de esta infracción se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), utilizada actualmente para definir multas y sanciones en México. La sanción incluye: - Multa económica: de 40 a 60 UMAs - Costo aproximado: entre 4 mil 300 y más de 6 mil 500 pesos - Pérdida de puntos: se descuentan 6 puntos de la licencia de conducir - Corralón: el vehículo puede ser remitido inmediatamente al depósito vehicular Esto significa que el costo total puede aumentar todavía más, ya que el conductor deberá cubrir gastos de arrastre de grúa y estancia diaria en el corralón.

¿Por qué la sanción es tan alta? La Secretaría de Seguridad Ciudadana considera esta conducta una falta grave porque afecta directamente la operación del transporte público y pone en riesgo la seguridad vial. Los carriles confinados están diseñados para mantener una circulación rápida y ordenada de unidades como el Metrobús. Cuando un vehículo particular invade estas vías, puede provocar retrasos, accidentes y bloqueos en rutas utilizadas diariamente por miles de personas. Además, a diferencia de otras multas de tránsito en la CDMX, esta infracción normalmente no entra en programas de descuentos por pronto pago o condonaciones parciales. Cómo evitar una multa de más de 6 mil pesos Aunque aplicaciones de navegación o el tráfico puedan generar presión al volante, especialistas recomiendan evitar cualquier invasión de carriles exclusivos. Algunas recomendaciones básicas son: 1. Respetar señalizaciones y delimitadores 2. Anticipar vueltas o cambios de carril 3. Evitar maniobras de último momento 4. Considerar rutas alternas antes de salir

En una ciudad donde el tráfico forma parte de la rutina diaria, intentar ahorrar algunos minutos puede terminar costando miles de pesos. Más allá de la sanción económica, recuperar un vehículo del corralón implica tiempo, trámites y gastos adicionales. Por ello, respetar los carriles confinados no solo es una obligación vial, sino también una forma de evitar una de las multas más severas para automovilistas en la Ciudad de México.

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