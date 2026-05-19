La multa de tránsito más alta, incluye corralón y miles de pesos

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    La multa de tránsito más alta, incluye corralón y miles de pesos
    Invadir un carril confinado en la Ciudad de México puede convertirse en uno de los errores más costosos para cualquier automovilista. FOTO: CUARTOSCURO

La sanción supera los 6 mil pesos, incluye puntos en la licencia y, en muchos casos, el envío del vehículo al corralón.

Moverse en la Ciudad de México implica enfrentar tráfico intenso, tiempos de traslado largos y calles saturadas. En medio de ese escenario, muchos conductores caen en la tentación de utilizar carriles exclusivos del transporte público para avanzar más rápido. Sin embargo, esa decisión puede terminar en una de las multas de tránsito más costosas de la capital.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, invadir carriles confinados del Metrobús, Trolebús o Mexibús representa una infracción severa que puede afectar seriamente el bolsillo de los automovilistas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/va-reglamento-vial-metropolitano-para-la-laguna-buscan-homologar-transito-y-multas-EK20803700

¿Cuál es la multa más cara en la CDMX?

La sanción más alta para un conductor común corresponde a circular, detenerse o estacionarse en carriles exclusivos destinados al transporte público.

El Artículo 11, fracción X, del Reglamento de Tránsito establece que ningún vehículo particular puede ingresar a estas vías confinadas, incluso si el conductor asegura que solo lo hizo “por unos metros” o para intentar incorporarse rápidamente a otra vialidad.

Las autoridades capitalinas mantienen vigilancia constante mediante cámaras y elementos de tránsito, ya que estos carriles son considerados prioritarios para garantizar la movilidad y seguridad del transporte masivo y de servicios de emergencia.

¿Cuánto cuesta la multa por invadir el carril del Metrobús?

El monto de esta infracción se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), utilizada actualmente para definir multas y sanciones en México.

La sanción incluye:

- Multa económica: de 40 a 60 UMAs

- Costo aproximado: entre 4 mil 300 y más de 6 mil 500 pesos

- Pérdida de puntos: se descuentan 6 puntos de la licencia de conducir

- Corralón: el vehículo puede ser remitido inmediatamente al depósito vehicular

Esto significa que el costo total puede aumentar todavía más, ya que el conductor deberá cubrir gastos de arrastre de grúa y estancia diaria en el corralón.

$!El vehículo puede ser remitido inmediatamente al depósito vehicular.
El vehículo puede ser remitido inmediatamente al depósito vehicular. FOTO: CUARTOSCURO

¿Por qué la sanción es tan alta?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana considera esta conducta una falta grave porque afecta directamente la operación del transporte público y pone en riesgo la seguridad vial.

Los carriles confinados están diseñados para mantener una circulación rápida y ordenada de unidades como el Metrobús. Cuando un vehículo particular invade estas vías, puede provocar retrasos, accidentes y bloqueos en rutas utilizadas diariamente por miles de personas.

Además, a diferencia de otras multas de tránsito en la CDMX, esta infracción normalmente no entra en programas de descuentos por pronto pago o condonaciones parciales.

Cómo evitar una multa de más de 6 mil pesos

Aunque aplicaciones de navegación o el tráfico puedan generar presión al volante, especialistas recomiendan evitar cualquier invasión de carriles exclusivos.

Algunas recomendaciones básicas son:

1. Respetar señalizaciones y delimitadores

2. Anticipar vueltas o cambios de carril

3. Evitar maniobras de último momento

4. Considerar rutas alternas antes de salir

https://vanguardia.com.mx/coahuila/endureceran-sanciones-contra-padres-de-menores-que-conduzcan-motocicletas-en-ramos-arizpe-OH20144381

En una ciudad donde el tráfico forma parte de la rutina diaria, intentar ahorrar algunos minutos puede terminar costando miles de pesos. Más allá de la sanción económica, recuperar un vehículo del corralón implica tiempo, trámites y gastos adicionales.

Por ello, respetar los carriles confinados no solo es una obligación vial, sino también una forma de evitar una de las multas más severas para automovilistas en la Ciudad de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
tránsito
multas

Localizaciones


Ciudad de México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
General Motors confirmó que el Chevrolet Aveo y Groove serán ensamblados en Ramos Arizpe, Coahuila, como parte del Plan México.

Chevrolet Aveo y Groove serán ensamblados en Coahuila; GM producirá en Ramos Arizpe el auto que usa Sheinbaum
La OMS declaró que el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda constituye una “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”.

Tras emergencia sanitaria por ébola, al alza mercados financieros de farmacéuticas de EU y Europa
Morena: autodestrucción

Morena: autodestrucción
true

Seguirá la escalada contra Morena

Especialistas del sector advierten que para frenar el alza en las pólizas no basta con regular a las aseguradoras, sino que se requiere una reforma integral al sistema privado.

Prevén aumento a inflación médica del 10.3% en México; expertos exigen reforma integral
Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, fue detenida en Uruapan por presuntos vínculos con el CJNG y el caso Carlos Manzo Rodríguez.

Detienen a Wendy Fabiola ‘N’, alias ‘La Tía’, por presunto vínculo con asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
“Este contenido se produjo con Gemini, en un proceso de mentoría con la Red de Capacitadores en Herramientas Digitales, una iniciativa de Factual y Google News Initiative.”

¿Cómo realizar transferencias bancarias desde la app del Banco del Bienestar?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados