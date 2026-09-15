¿La orinoterapia es peligrosa?... el famosos remedio que promete salud y belleza al beber la orina

La idea no es nueva. Durante décadas han circulado distintas versiones de este supuesto remedio, especialmente en comunidades relacionadas con terapias alternativas. En algunos casos se recomienda beber pequeñas cantidades de orina; en otros, aplicarla directamente sobre la piel.

La orinoterapia es una práctica que consiste en utilizar la propia orina con fines que van desde supuestos tratamientos de enfermedades hasta aplicaciones relacionadas con la piel y la belleza. Quienes la promueven aseguran que este líquido contiene sustancias capaces de mejorar la salud, aunque esas afirmaciones no cuentan con respaldo científico suficiente.

El problema aparece cuando estas prácticas se presentan como una alternativa a tratamientos médicos comprobados. Mayo Clinic advierte que el hecho de que un remedio sea considerado “natural” no significa que sea seguro o eficaz, y señala que algunas terapias sin suficiente evidencia pueden causar más daño que beneficio.

¿BEBER ORINA PUEDE SER PELIGROSO?

Aunque la orina está compuesta principalmente por agua, también contiene productos de desecho y sales que el organismo elimina a través de los riñones. Por ello, volver a introducirla al cuerpo no significa recibir un líquido diseñado para hidratar o aportar nutrientes.

La Cleveland Clinic señala que la orina tampoco debe considerarse completamente estéril. Las técnicas modernas han permitido detectar bacterias y otros microorganismos, por lo que beberla no constituye una práctica sanitaria recomendada.

El riesgo puede ser todavía mayor si una persona intenta utilizar la orina para combatir la deshidratación. De acuerdo con el urólogo Neel Parekh, su contenido de sales y desechos puede incluso favorecer una mayor pérdida de líquidos. “Beber orina puede, de hecho, aumentar la deshidratación debido a su contenido de sales y desechos.”, explicó el especialista.

LAS PROMESAS SOBRE BELLEZA NO TIENEN RESPALDO MÉDICO

En redes sociales también se ha difundido la idea de que la orina puede mejorar la piel, eliminar imperfecciones o funcionar como una especie de tratamiento natural contra determinados problemas dermatológicos. Sin embargo, que una sustancia tenga componentes químicos presentes en el organismo no significa que aplicarla sobre la piel produzca un beneficio terapéutico.

La medicina basada en evidencia exige que una práctica demuestre tanto su eficacia como su seguridad mediante investigaciones adecuadas. En el caso de la orinoterapia, no existe evidencia clínica sólida que permita considerarla un tratamiento para enfermedades o una estrategia comprobada de cuidado de la piel.

Además, la orina puede contener microorganismos y no tiene propiedades antisépticas. La Cleveland Clinic advierte que utilizarla sobre heridas podría introducir bacterias y dificultar la recuperación, en lugar de favorecerla.

La confusión también puede surgir porque los riñones cumplen precisamente la función de filtrar la sangre y eliminar sustancias que el organismo no necesita. La orina es uno de los productos finales de ese proceso, no un concentrado de nutrientes que el cuerpo necesite volver a consumir.

LO QUE SÍ SE SABE SOBRE LA ORINA Y LA HIDRATACIÓN

Para mantenerse hidratado, el organismo necesita líquidos que permitan reponer el agua que pierde durante el día. Mayo Clinic señala que el agua es la mejor opción para cubrir las necesidades de hidratación y que los requerimientos pueden variar según factores como la edad, actividad física, estado de salud y clima.

Beber orina no sustituye ese proceso. De hecho, la presencia de sales y sustancias de desecho puede representar una carga adicional para el organismo. En situaciones de deshidratación, recurrir a este supuesto remedio puede resultar contraproducente.

La evidencia disponible tampoco respalda la idea de que la orinoterapia cure enfermedades, fortalezca el sistema inmunológico o tenga efectos rejuvenecedores. Las afirmaciones que circulan en internet deben distinguirse de los tratamientos que han sido estudiados y evaluados por profesionales de la salud.