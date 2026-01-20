La peligrosa razón por la que el animal más mortífero del mundo recurre a los humanos en busca de sangre

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 20 enero 2026
    La peligrosa razón por la que el animal más mortífero del mundo recurre a los humanos en busca de sangre
    Un nuevo estudio científico advierte que la pérdida de fauna en los bosques está empujando a los mosquitos a buscar sangre humana con mayor frecuencia, incrementando el riesgo de enfermedades peligrosas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Un estudio científico revela por qué los mosquitos dependen cada vez más de la sangre humana y cómo esto eleva el riesgo de enfermedades

Aunque suele pensarse en grandes depredadores, el animal más mortífero del mundo es el mosquito. Cada año, este insecto transmite enfermedades que provocan millones de contagios y muertes, superando ampliamente a cualquier otro animal.

Su peligrosidad no radica en la picadura en sí, sino en los patógenos que transporta, como virus y parásitos capaces de desencadenar brotes de malaria, dengue, zika y otras enfermedades graves.

TE PUEDE INTERESAR: El top 10 de los animales más letales del mundo... el número 1 te sorprenderá

Durante décadas, los mosquitos se alimentaron principalmente de animales silvestres. Sin embargo, esta relación está cambiando de forma preocupante, según nuevas investigaciones científicas.

LA RAZÓN POR LA QUE BUSCAN SANGRE HUMANA

Un estudio publicado el 15 de enero en la revista Frontiers in Ecology and Evolution advierte que la pérdida de fauna en los bosques está alterando el comportamiento alimenticio de los mosquitos. Al desaparecer sus hospedadores naturales, estos insectos se ven obligados a adaptarse.

La reducción de mamíferos y aves silvestres limita las opciones de alimentación, lo que empuja a los mosquitos a depender cada vez más de los humanos como fuente de sangre. Este cambio no es casual, sino una respuesta directa al desequilibrio ecológico.

Los investigadores señalan que esta adaptación aumenta la frecuencia de contacto entre mosquitos y personas, creando un escenario ideal para la propagación de enfermedades infecciosas en comunidades humanas.

DEFORESTACIÓN Y RIESGO SANITARIO

La deforestación, la expansión urbana y la actividad humana están reduciendo drásticamente la biodiversidad en múltiples regiones del mundo. Este fenómeno no solo afecta a los ecosistemas, sino que tiene consecuencias directas en la salud pública.

Cuando los mosquitos pierden acceso a animales silvestres, encuentran en los humanos una alternativa constante y accesible. Esto incrementa la probabilidad de que un patógeno pase de una persona a otra mediante la picadura.

El estudio subraya que la crisis ambiental y la crisis sanitaria están profundamente conectadas, y que proteger la fauna no es solo una cuestión ecológica, sino una estrategia clave para reducir riesgos epidemiológicos.

POR QUÉ AUMENTAN LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS

El cambio en la dieta de los mosquitos puede acelerar la transmisión de virus y parásitos. Al alimentarse repetidamente de humanos, el ciclo de contagio se vuelve más eficiente y difícil de controlar.

Esto explica por qué muchas regiones experimentan brotes más frecuentes y agresivos de enfermedades transmitidas por mosquitos, incluso en zonas donde antes no eran comunes.

Los científicos advierten que, sin medidas de conservación y control ambiental, la dependencia de los mosquitos hacia la sangre humana seguirá creciendo, elevando el impacto de estas enfermedades a nivel global.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuidado!... ¿Qué hago si esta peligrosa y venenosa araña aparece en mi casa?

DATOS CURIOSOS SOBRE EL MOSQUITO

· Es responsable de más muertes humanas que cualquier otro animal

· Solo las hembras se alimentan de sangre

· Su comportamiento cambia según el entorno

· La pérdida de fauna altera su dieta natural

Temas


Ciencia
Enfermedades
insectos

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
La nueva Ley de Ingresos municipal incluye nuevas faltas y mayores sanciones ambientales.

Multas ambientales en Saltillo costarán hasta 176 mil pesos tras actualización de la UMA
Operativo involucra a Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, empresa y sindicatos, explicó el gobernador.

Hay 2 mil 700 plazas vacantes para reubicar a trabajadores de GM: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

La mandataria refirió que la posibilidad de ajuste está prevista en la legislación aplicable y que su procedencia dependerá de los términos en que se plantee el pago.

Última semana para pagar: SAT exige 51 mil millones a Salinas Pliego

Inter de Milán y Arsenal se enfrentan en uno de los partidos con mayor impacto en la tabla general.

Champions League: Inter vs Arsenal y Real Madrid vs Monaco marcan el regreso
El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ.

Karol G y Feid terminaron su relación de tres años según TMZ... ¿Quedaron como amigos?
Omar García Harfuch informó la captura de Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, durante un operativo federal en Badiraguato, Sinaloa, con detenciones y aseguramientos de armas y drogas

Detienen a Iván Valerio “El Mantecas”, ligado a facción de los Beltrán Leyva, en Badiraguato

El ex Embajador de México en China durante el sexenio de Felipe Calderón, Jorge Guajardo, informó que un punto crucial para este tratado comercial será el rol del gigante asiático en la economía mexicana y canadiense.

EU podría exigirle a México frenar inversiones de China para mantener el T-MEC: especialistas
Delante de medios de comunicación, Grecia Quiroz, alcaldesa interina de Uruapan, respondió a las acusaciones que enfrenta respecto al homicidio de su esposo y alcalde Carlos Manzo.

Grecia Quiroz responde a acusaciones por asesinato de Carlos Manzo: ‘No estoy cerrada a ser investigada’