La SCJN hace fallo para apoyar a adultos mayores a través del IMSS

Información
15 octubre 2025
    La SCJN hace fallo para apoyar a adultos mayores a través del IMSS
    La SCJN hace fallo para apoyar a adultos mayores a través del IMSS FOTO: VANGUARDIA

Se consideró que la exclusión de los padres del pensionado era ‘discriminatorio’ y no consideraba la realidad de muchas familias en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el excluir a los padres del trabajador pensionado, si este fallece y no puedan recibir el apoyo económico en el plan de beneficiados.

En México, cuidar de los padres es un factor cultura, aunque el hijo ya esté independizado económicamente de ellos. No obstante, previamente, si el trabajador pensionado fallecía, los beneficios de este no contemplaban a los padres como posibles recibidores de su pensión, aunque sea familia.

Por ello, la aplicación de este fallo buscó adaptarse a las situaciones típicas que viven las familias mexicanas en la actualidad, siendo este el apoyo económico de un hijo, o hija, a sus padres.

La Segunda Sala de la Corte resolvió, el 2 de julio del 2025, que los padres adultos mayores o con discapacidad, quienes dependían del trabajador fallecido, también podrán recibir la pensión en concurrencia con los demás beneficiarios.

El fallo hizo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconociera a esta situación cómo factible y justa para aplicarse en los correspondientes casos.

La resolución argumentó que dicha exclusión se consideraba ‘discriminatoria’. La resolución fue establecida en el amparo directo en revisión 826/2025; ponencia del ministro Alberto Peréz Dayán, y votado con unanimidad.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

