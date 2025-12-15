¿La Supergripe H3N2 es mortal?... estos son los grupos vulnerables, síntomas y recomendaciones

Información
/ 15 diciembre 2025
    ¿La Supergripe H3N2 es mortal?... estos son los grupos vulnerables, síntomas y recomendaciones
    La llegada de la ‘supergripe’ H3N2 a México encendió alertas sanitarias. Autoridades explican qué tan peligrosa es esta variante, cuáles son los grupos vulnerables y por qué la vacunación es clave para prevenir complicaciones. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce qué tan peligrosa es la supergripe H3N2 en México, quiénes corren mayor riesgo y cuáles son las recomendaciones de salud para prevenir complicaciones graves.

La llamada ‘supergripe’ H3N2, una variante de la influenza tipo A, volvió a generar preocupación tras la confirmación de un primer caso en México el pasado 12 de diciembre. La Secretaría de Salud informó que el paciente se recuperó con tratamiento antiviral.

Este subtipo ha provocado hospitalizaciones en países de Europa, especialmente en el Reino Unido, donde se reportaron cifras récord durante la temporada invernal.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2

La propagación hacia Estados Unidos y Canadá llevó incluso a la implementación de alertamientos en aeropuertos internacionales para evitar una mayor expansión.

GRUPOS VULNERABLES Y RIESGOS

Aunque la influenza H3N2 no es nueva, sus mutaciones recientes pueden generar complicaciones graves en ciertos sectores de la población. Las autoridades sanitarias advierten especial vigilancia en personas con enfermedades crónicas.

Entre los grupos de mayor riesgo se encuentran mujeres embarazadas, niños pequeños y adultos mayores. También quienes padecen enfermedades cardíacas, pulmonares, renales o metabólicas.

Las personas con trastornos neurológicos, enfermedades del hígado o afecciones sanguíneas pueden presentar cuadros más severos si no reciben atención oportuna.

¿ES MORTAL LA SUPERGRIPE H3N2?

Hasta el momento no se reportan fallecimientos asociados a esta variante en México. Sin embargo, especialistas advierten que su alta tasa de mutación le permite evadir parcialmente la respuesta inmunitaria.

Hospitales internacionales han señalado que el virus experimenta cambios genéticos cada pocos años, lo que incrementa el riesgo de brotes más agresivos.

Por ello, las autoridades de salud reiteran la importancia de la vacunación contra la influenza y la atención médica temprana ante síntomas.

TE PUEDE INTERESAR | Influenza A H3N2: síntomas y diferencias con la gripe común y el COVID-19

DATOS CURIOSOS

· La H3N2 es una variante de la influenza tipo A

· Puede mutar cada 2 a 5 años

· Europa registró picos históricos de hospitalización

· México confirmó un caso sin complicaciones graves

· La vacuna reduce significativamente el riesgo de hospitalización

Temas


Enfermedades

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el triunfo de la derecha en Chile no se repetirá en México. Afirmó que su gobierno mantiene respaldo popular.

‘Esto no va a pasar en México’... Sheinbaum tras victoria de la derecha en Chile
En el testimonio, Rocha no señala a ningún político ni empresario vinculado a este grupo delictivo.

Reconoce Raúl Rocha que participó en huachicoleo
Por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
Durante la gala semifinal, los nominados participaron en una dinámica especial llamada “La Tentación”, conducida por Adal Ramones.

La Granja VIP... ¿Quién fue el noveno eliminado del reality?
La presa La Amistad tiene una capacidad de almacenamiento de 4 mil 40 millones de metros cúbicos de agua.

Deuda de agua con EU presiona a presas binacionales en plena sequía: operan a menos de 25%
‘Batallamos para subsistir’: ladrilleros de Saltillo, entre la carencia y la contaminación del aire

‘Batallamos para subsistir’: ladrilleros de Saltillo, entre la carencia y la contaminación del aire
El titular de la SSPC aseguró que las investigaciones continuarán con base en pruebas y denuncias concretas.

UIF congela cuentas ligadas a ‘El Limones’; Harfuch niega nexo con diputado
Alexis Vega convirtió el penal decisivo que le dio a Toluca el bicampeonato y su duodécimo título de Liga MX.

Alexis Vega firma con oro la gloria: Toluca derrota a Tigres en dramáticos penales y es bicampeón de la Liga MX