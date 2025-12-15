¿La Supergripe H3N2 es mortal?... estos son los grupos vulnerables, síntomas y recomendaciones

La llamada ‘supergripe’ H3N2, una variante de la influenza tipo A, volvió a generar preocupación tras la confirmación de un primer caso en México el pasado 12 de diciembre. La Secretaría de Salud informó que el paciente se recuperó con tratamiento antiviral.

Este subtipo ha provocado hospitalizaciones en países de Europa, especialmente en el Reino Unido, donde se reportaron cifras récord durante la temporada invernal.

La propagación hacia Estados Unidos y Canadá llevó incluso a la implementación de alertamientos en aeropuertos internacionales para evitar una mayor expansión.

GRUPOS VULNERABLES Y RIESGOS

Aunque la influenza H3N2 no es nueva, sus mutaciones recientes pueden generar complicaciones graves en ciertos sectores de la población. Las autoridades sanitarias advierten especial vigilancia en personas con enfermedades crónicas.

Entre los grupos de mayor riesgo se encuentran mujeres embarazadas, niños pequeños y adultos mayores. También quienes padecen enfermedades cardíacas, pulmonares, renales o metabólicas.

Las personas con trastornos neurológicos, enfermedades del hígado o afecciones sanguíneas pueden presentar cuadros más severos si no reciben atención oportuna.

¿ES MORTAL LA SUPERGRIPE H3N2?

Hasta el momento no se reportan fallecimientos asociados a esta variante en México. Sin embargo, especialistas advierten que su alta tasa de mutación le permite evadir parcialmente la respuesta inmunitaria.

Hospitales internacionales han señalado que el virus experimenta cambios genéticos cada pocos años, lo que incrementa el riesgo de brotes más agresivos.

Por ello, las autoridades de salud reiteran la importancia de la vacunación contra la influenza y la atención médica temprana ante síntomas.

DATOS CURIOSOS

· La H3N2 es una variante de la influenza tipo A

· Puede mutar cada 2 a 5 años

· Europa registró picos históricos de hospitalización

· México confirmó un caso sin complicaciones graves

· La vacuna reduce significativamente el riesgo de hospitalización