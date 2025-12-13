Influenza A H3N2: síntomas y diferencias con la gripe común y el COVID-19

La Secretaría de Salud confirmó recientemente el primer caso en México de influenza A H3N2 subclado K, identificado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). El hallazgo se da en el contexto de la temporada invernal, periodo en el que tradicionalmente aumentan las enfermedades respiratorias.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, este subclado no presenta cambios significativos en su comportamiento clínico respecto a la influenza estacional que circula cada año, por lo que no se considera un motivo de alarma, aunque sí amerita atención y medidas preventivas.

INFLUENZA SE TRANSMITE FÁCILMENTE; AFECTA A LAS VÍAS RESPIRATORIAS

La influenza A H3N2 forma parte de los virus que con mayor frecuencia causan brotes de gripe en humanos. Se transmite con facilidad, afecta principalmente las vías respiratorias: nariz, garganta y pulmones, y suele provocar síntomas más intensos que los de un resfriado común.

La confirmación del caso en México se suma a reportes internacionales que han señalado la circulación de este subtipo en distintos países, lo que refuerza la importancia de la vigilancia epidemiológica.

¿QUÉ SIGNIFICA H3N2?

El nombre del virus se compone por dos proteínas que se encuentran en su superficie y que determinan su subtipo:

- H (Hemaglutinina): proteína que permite al virus adherirse a las células humanas.

- N (Neuraminidasa): proteína que facilita la liberación del virus para infectar nuevas células.

En el caso del H3N2, se trata de la combinación de hemaglutinina tipo 3 y neuraminidasa tipo 2, lo que lo diferencia de otros subtipos como el H1N1.

SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES DE LA INFLUENZA A H3N2

La enfermedad suele iniciar de forma repentina y con manifestaciones más intensas que un resfriado. Entre los síntomas reportados con mayor frecuencia se encuentran: