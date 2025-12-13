Influenza A H3N2: síntomas y diferencias con la gripe común y el COVID-19
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La influenza A H3N2 subclado K fue detectada por el INER; durante la temporada invernal aumentan las enfermedades respiratorias en el país
La Secretaría de Salud confirmó recientemente el primer caso en México de influenza A H3N2 subclado K, identificado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). El hallazgo se da en el contexto de la temporada invernal, periodo en el que tradicionalmente aumentan las enfermedades respiratorias.
De acuerdo con las autoridades sanitarias, este subclado no presenta cambios significativos en su comportamiento clínico respecto a la influenza estacional que circula cada año, por lo que no se considera un motivo de alarma, aunque sí amerita atención y medidas preventivas.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2
INFLUENZA SE TRANSMITE FÁCILMENTE; AFECTA A LAS VÍAS RESPIRATORIAS
La influenza A H3N2 forma parte de los virus que con mayor frecuencia causan brotes de gripe en humanos. Se transmite con facilidad, afecta principalmente las vías respiratorias: nariz, garganta y pulmones, y suele provocar síntomas más intensos que los de un resfriado común.
La confirmación del caso en México se suma a reportes internacionales que han señalado la circulación de este subtipo en distintos países, lo que refuerza la importancia de la vigilancia epidemiológica.
¿QUÉ SIGNIFICA H3N2?
El nombre del virus se compone por dos proteínas que se encuentran en su superficie y que determinan su subtipo:
- H (Hemaglutinina): proteína que permite al virus adherirse a las células humanas.
- N (Neuraminidasa): proteína que facilita la liberación del virus para infectar nuevas células.
En el caso del H3N2, se trata de la combinación de hemaglutinina tipo 3 y neuraminidasa tipo 2, lo que lo diferencia de otros subtipos como el H1N1.
SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES DE LA INFLUENZA A H3N2
La enfermedad suele iniciar de forma repentina y con manifestaciones más intensas que un resfriado. Entre los síntomas reportados con mayor frecuencia se encuentran:
- Fiebre alta, generalmente entre 38.5 y 39.5 grados Celsius.
- Dolor corporal intenso y generalizado.
- Escalofríos.- Dolor de cabeza.
- Dolor de garganta.
- Tos seca persistente.
- Congestión o escurrimiento nasal.
- Fatiga extrema y debilidad.
- Pérdida del apetito.
Además, pueden presentarse síntomas menos comunes, sobre todo en niñas y niños:
- Vómitos o evacuaciones blandas.
- Molestias en el pecho.
- Ojos rojos o llorosos.
- Mareos asociados a deshidratación.
DIFERENCIA ENTRE LA INFLUENZA A H3N2 Y UN RESFRIADO COMÚN
Aunque ambas son infecciones respiratorias, existen diferencias claras entre la influenza H3N2 y un resfriado:
- El resfriado inicia de manera gradual; la influenza aparece de forma abrupta.
- En la gripe, la fiebre es más alta y persistente.
- El dolor corporal y la fatiga son más intensos en la influenza.
- La tos asociada al H3N2 suele durar más tiempo.
DIFERENCIAS ENTRE LA INFLUENZA A H3N2 Y EL COVID-19
La influenza A H3N2 y la COVID-19 comparten algunos síntomas, como fiebre y tos, pero presentan diferencias:
- En la COVID-19 es más frecuente la pérdida del olfato y el gusto.
- La influenza suele comenzar de manera súbita.
- La fiebre y el dolor corporal suelen ser más intensos en la gripe.
- Los síntomas de COVID-19, en general, aparecen de forma gradual.
EVOLUCIÓN DE LA INFLUENZA A H3N2
La influenza A H3N2 suele seguir una evolución relativamente predecible:
- Días 1 y 2: inicio repentino con fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, dolor corporal intenso y malestar general.
- Días 3 y 4: fase de mayor intensidad; persiste la fiebre, aumenta la tos y la fatiga es marcada.
- Días 5 y 6: comienza la mejoría; la fiebre cede y disminuyen los dolores, aunque la tos continúa.
- Días 7 a 10: recuperación progresiva; la mayoría de los síntomas desaparecen.
- Semanas 2 y 3: puede persistir tos seca o cansancio, lo cual se considera común.
IMPACTO DE LA INFLUENZA A H3N2 SEGÚN EL GRUPO DE EDAD
La gravedad de la influenza puede variar dependiendo de la edad y el estado de salud:
Bebés y niños pequeños: pueden presentar irritabilidad, llanto constante, rechazo a la alimentación, fiebre elevada y riesgo de deshidratación.
Niños en edad escolar: suelen contagiarse con facilidad; presentan fiebre alta, dolor de garganta, dolor de cabeza y recuperación relativamente rápida.
Adolescentes y adultos jóvenes: generalmente toleran bien la infección, aunque la fatiga puede ser intensa.
Adultos: pueden experimentar fiebre alta, dolor corporal severo, dificultad para concentrarse y tos persistente.
Adultos mayores de 65 años: tienen mayor riesgo de complicaciones como neumonía o deshidratación, especialmente si padecen enfermedades crónicas.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
¿CÓMO SE PROPAGA LA INFLUENZA A H3N2?
El virus se transmite principalmente por:
- Gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar.
- Contacto con superficies contaminadas, como manijas, celulares o utensilios, seguido de tocarse la cara.
Ante la confirmación del primer caso en México, las autoridades sanitarias reiteran la importancia de mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, evitar el contacto cercano con personas enfermas y acudir a atención médica en caso de presentar síntomas, especialmente en grupos de riesgo.